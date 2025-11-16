Klasa pesimist u optimističnom tonu

Kultura koja ne zna proizvesti radost često završava u nekoj turobnoj samoreferencijalnosti. I sam sam dugo imao taj osjećaj da možda trebam pisati nešto “ozbiljno”. Onda shvatiš da ta sposobnost da nekome pružiš radost, da se netko dobro osjeća čitajući ono što si napisao, da to zapravo nije tako česta vještina. Smatram da je sposobnost smijanja, pa i ismijavanja, temelj svake kritičke misli. To je početak zdravog društva. Iskreno, mislim da Hrvatsku nije spasila nikakva politika ni ideologija, nego humor. Ne znam kako bi zemlja izgledala da nije bilo Ferala – tih senzacionalno duhovitih ljudi koji su pravili sprdnju od tog zagušljivog nacionalističkog režima. Pokušavam razumjeti drugačije, to mi je stalna preokupacija. Zanima me kako svijet doživljavaju ljudi koji nisu poput mene – Srbi, homoseksualci, bilo tko tko je manjina ili tko jednostavno ima drukčiji pogled na život. Pokušavam svijet sagledati njihovim očima, shvatiti ih bez osude. U Nadi sam otišao možda i najdalje u tome – pokušao sam razumjeti i ljude čiji su mi svjetonazori stvarno strani, čak i zazorni. Ante Tomić u razgovoru za tportal otkriva kako je napisana Nada…