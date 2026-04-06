See you on the dark side of the Moon
Artemis II: Orion piše povijest iza leđa Mjeseca
Svemirska letjelica Orion započela je ključnu fazu misije Artemis II preciznim usmjeravanjem prema Mjesecu. Tijekom preleta, četveročlana posada istražit će 30 znanstvenih ciljeva, uključujući goleme bazene Orientale i Hertzsprung, kako bi proučili lunarnu geologiju. Ovaj povijesni trenutak obilježit će i obaranje rekorda misije Apollo 13 – Orion će dosegnuti rekordnu udaljenost od 406.793 km od Zemlje. Unatoč planiranom 40-minutnom prekidu komunikacije dok letjelica bude iza Mjeseca, gledatelji mogu pratiti prijenos uživo na brojnim platformama. Vrhunac bliskog susreta očekuje se u utorak rano ujutro na visini od 6.550 km. Bug
- Kako je moguće pratiti 4K video prijenosa s Mjeseca, pitaju se na Bugu: NASA u suradnji s MIT-om prvi put testira sustav O2O (Orion Optical Communications System). Umjesto zastarjelih mikrovalova, sustav koristi infracrveni laser za prijenos podataka brzinom od 260 Mbps, što omogućuje slanje 4K video zapisa u stvarnom vremenu. Terminal veličine tostera uspijeva pogoditi cilj na Zemlji s preciznošću u tisućinku stupnja, uz kašnjenje signala od samo jedne sekunde. Osim uživanja u kristalno čistoj slici, znanstvenici će odmah dobivati ključne podatke, postavljajući temelje za buduće daljinsko upravljanje roverima na lunarnoj površini.