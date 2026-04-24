Gatanje iz kristalne kugle (i Excel tablica)
Banke ne zanima samo kako poslujete, već možete li izdržati krizu
Banke mijenjaju strategiju – umjesto povijesnih rezultata, ključan kriterij za odobravanje kredita postaje otpornost na buduće šokove. Poduzeća više ne dokazuju samo da su bila uspješna, već moraju “dokazati” stabilnost u scenarijima novih pandemija, ratova ili rasta troškova energenata. Uz standardne financijske pokazatelje, banke poput PBZ-a, Zabe i Erstea sada zahtijevaju projekcije novčanog toka, stres-testove i ESG usklađenost. Fokus je na održivosti poslovnog modela i sposobnosti servisiranja duga u kriznim uvjetima. Ukratko, dobra prošlost je plus, ali vjerodostojan plan za neizvjesnu budućnost je uvjet. Lider