Život na rate

Pritisnuti besparicom, mnogi razmišljaju o otkupu police životnog osiguranja da bi došli do novca za pokriće svakodnevnih troškova i nagomilanih dugova. No prijevremeni raskid ugovora u pravilu je neisplativ i donosi veće ili manje gubitke. Ako otkupljujete policu nakon isteka polovice osiguranog roka, izvući ćete samo nominalan iznos uplaćene premije – bez ikakve dobiti. Umjesto otkupa police osiguranja možete podići bankovni kredit uz ustupanje police osiguranja kao kolaterala. Riječ je o tzv. lombardnim kreditima, a koji su relativno povoljni i brzo se odobravaju. Ako više ne možete uplaćivati premiju, postoji mogućnost kapitalizacije police. To znači da ugovor o životnom osiguranju i dalje traje, no premija osiguranja više se ne plaća te se osigurana svota smanjuje u skladu s iznosom uplaćene premije. Tportal