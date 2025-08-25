Veća plaća, tanji živci

Mislim da je najbolje gledati što se dogodilo s cijenama u zemljama koje nisu uvele euro pa uspoređivati s Hrvatskom. Ako pogledate Poljsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Bugarsku, istočnoeuropske zemlje, u njima su cijene rasle brže nego u Hrvatskoj. Znači, da je do eura, onda bi kod nas cijene rasle brže nego u tim zemljama. Očito se radi o nekim drugim faktorima koji su doveli do visokih stopa inflacije, ne samo u cijeloj istočnoj Europi, nego u cijeloj Europi – kazao je prvi čovjek HNB-a za RTL, koji iduće godine očekuje usporavanje inflacije. Iako ljudi vole komentirati visoke cijene, one se najčešće odnose na hranu, dok su zdravstvo, stanovanje i telekomunikacije kod nas jeftinije nego u prosjeku u EU, kaže. Nacional