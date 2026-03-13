Do kredita lakše nego do djeteline s četiri lista
Novi Zakon o potrošačkim kreditima pooštrava pravila i spaja dva postojeća zakona
Novi Zakon o potrošačkim kreditima spaja Zakon o stambenom potrošačkom kreditu i zakon koji regulira ostale kredite kako bi sustav bio pregledniji. Iz Ministarstva financija kažu kako zakon prenosi europsku direktivu i pooštrava nadzor nad kreditiranjem. Hrvatska narodna banka postaje središnje nadzorno tijelo, a nelicencirani zajmodavci bit će prijavljeni DORH-u. Cilj je bolje zaštititi građane, spriječiti prezaduženost i uvesti preventivno savjetovanje o dugu. Uvodi se i “pravo na zaborav” za osobe koje su završile onkološko liječenje prije više od 10 godina, čiji se podaci više ne smiju uzimati u obzir pri kreditiranju. Poslovni