Do kredita lakše nego do djeteline s četiri lista

Krajem lipnja iznos gotovinskih kredita koji su podigli građani dosegao je 8,7 milijardi eura što je najviše u posljednje tri godine. Kako stoji u analizi analitičara Raiffeisen banke objavljenoj nedavno, rast ove kategorije na godišnjoj razini ubrzava od veljače 2023. godine. U lipnju su se hrvatski građani zadužili za dodatnih 1,1 milijardu eura, odnosno 14,5 posto više. Na mjesečnoj razini rast je iznosio 1,3 posto, odnosno za 113,2 milijuna eura. Trend porasta gotovinskih kredita manjim dijelom može se povezati i sa prelaskom s prešutnog na dopušteno prekoračenje. Iako postoji zakonska mogućnost otplate duga na 12 rata, onima s ‘ugašenih‘, primjerice, 4000 eura minusa, nova mjesečna rata od 330 eura uz postojeće troškove i kredite često je kap koja prelijeva čašu. Lider