Sad im treba neki mitski junak
Basara: Čekajući Herakla
Sad samo čekam neku od tupoumnih majki invencije, koje su dubokoumno kliktale – „treba nam Krivokapić“, „treba nam Stanivuković“ – da se oglasi i da kaže: „Treba nam Herakle“.
Fakat, dobro bi nam došao neki Herakle, ali budući da je Herakle nedostupan – a i da je dostupan, čisto sumnjam da bi se prihvatio tako golemog posla – posao čišćenja naših Augijevih štala moraćemo da obavimo sami. Naravno, pod uslovom da se stekne politička volja da se štale počiste, što nije sasvim izvesno da će se dogoditi.
Ne mislim tu na đubretarski, deponijski i ekološki nered – ti neredi su samo posledica većeg nereda s kojim bi se i Herakle namučio – mislim na mentalne Augijeve štale srpskog stila, u koje se kolektivno sere već decenijama, a koje niko nikad nije ni pomišljao da očisti.
Dubinsko čišćenje – ako ga ikada bude – na dugačkom je štapu. Svetislav Basara