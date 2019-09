Pamet i zabava

Neobično je kod Domovinskog rata da se on stalno mijenja, svaki je dan drugačiji, kao rijeka. Dvadeset pet godina od rata ovdje se još otkrivaju novi junaci i nova junaštva. Eto, na primjer, za Miroslava Škoru bi do jučer rekli da je bio obična, civilna kukavica… Tip ima manje braniteljskog staža od Viktora Ivančića, a nastupa ponosno i uvrijeđeno kao da je on, lično, oslobodio domovinu. On je danas ikona naše borbe i stradanja. On je, kaže, “1991. na ramenu nosio tamburicu.” Pa to je zbilja za popišat se od smijeha – piše Ante Tomić povodom jednog otužnog otkrivanja spomenika pravom ratniku.