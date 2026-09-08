– Smeće i otpad, da, ja nemam problem to nazvati smećem i otpadom. Ali imam problem kada vi i vama slični to nazivate “HDZ-ovim uvozom” i zbrinjavanje otpada pakirate u ljevičarsku agendu za rušenje ove Vlade i ono, kako ste rekli, “ideološko pitanje”. A naročito imam problem kada nas prije ikakvog inspekcijskog i sudskog postupka i prije bilo kakve studije o utjecaju na okoliš optužujete da kao veliki domoljubi zagađujemo vlastitu zemlju i trujemo buduće generacije.
Kao nećemo se miješat...
Basara: Strategija prepuštanja
Ne znam da li je stari cinik Čerčil nekad učestvovao u geopolitičkim pregovorima/razgovorima na temu – „kome prepustiti Srbiju“ – ako jeste (a nije isključeno da jeste), smeo bih se opkladiti da je lakonski rekao: „Srbiju prepustiti Srbima.“ Nešto slično je devedesetih rekao i Đinđić, citiram po sećanju: „Srbiji ne trebaju drugi neprijatelji pored radikala.“ Nešto slično ću trideset godina kasnije reći i ja.
Sa izuzetkom dva-tri brzo propala, kratkotrajna pokušaja integracije Srbije u svetsku geopolitičku realnost, sve ostale srpske političke elite su radile na sledećim principima: 1. „Boj ne bije svijеtlo oružje, već boj bije srce u junaka““, 2. „Ako ne umemo da radimo, umemo da se bijemo“, 3. „Mi možemo i ono što ne možemo“ i 4. „Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine“.
Prevejanе kolektivno zapadne elite znale su to pametno da iskoriste, pa tako, recimo, kad su se posle decenijskog gloženja „oće piški, neće piški“ konačno složile da Otomansku imperiju proteraju natrag u Aziju, posla proterivanja se nisu latile velike sile, nego su velike sile Srbiji, Bugarskoj i Grčkoj uvalile oružje – i posao proterivanja prepustile balkanskim državicama. Nek se kolju – pretpostavljam da su tako mislili u zemljama kolektivnog zapada – a kad nestane municije i oružje umukne, onda ćemo one za koje procenimo da ispunjavaju minimum uslova integrisati u EU, a ostale ćemo prepustiti njima samima. Svetislav Basara u nastavku prethodne kolumne, koju je završio: Zašto bi nastao mir? Niko od kolektivnih zapadnjaka nije nameravao da živi u BiH. Setite se da je isto to – da li namerava da živi u Jugoslaviji – Čerčil pitao nekog smetenjaka koji mu je prigovorio što Jugoslaviju prepušta komunistima.