Svetislav Trpilo

Obavestivši se u nedelju da ću u Utisku nedelje gostovati Guzijan Jeremić, pomislih da je će to biti must see, pa se u 20,55 namestih pred televizor, ali, predvidivo, ono što sam video nije bilo must see nego deja vu. Budući da televizore sa takozvanom nacionalnom frekvencijom ne gledam – i da sam tom negledanju ostao dosledan i čak i u danima najdubljeg TV posrnuća, tokom epidemije – Utisak nedelje i 24 minuta sa Zoranom Kesićem su za mene neka vrsta informbiroa koji me sažeto obaveštava o pravcima razvoja političke pornografije i medijskog kretenizma u Srbiji – piše Svetislav Basara za Danas o emisiji koju možete pogledati malo niže.