Prava zemlja 'slobodnih'
BBC piše o Liberlandu: Kako kriptomilijarderi na Dunavu grade državu u kojoj novac kupuje glasove
BBC donosi reportažu o Liberlandu, mikronaciji na spornoj dunavskoj granici između Hrvatske i Srbije, koju financiraju najbogatiji ljudi kriptosvijeta. Predvođeni češkim osnivačem Vítom Jedličkom i premijerom – kineskim milijarderom Justinom Sunom – libertarijanci ovdje testiraju sustav u kojem porezi ne postoje, a politički se utjecaj doslovno kupuje kriptotokenima. Ministar unutarnjih poslova, kontroverzni bivši hrvatski zastupnik Ivan Pernar, otvoreno uspoređuje siromašne sa životinjama koje ne treba hraniti. Konačni cilj ove elite, povezane i s Trumpovim poslovima, jest zamjena tradicionalnih demokracija “korporativnim monarhijama” kojima vladaju tehnološki kraljevi.