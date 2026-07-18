Prava zemlja 'slobodnih'

Jutros rano u tramvaju po maksimirskoj se vozim u redakciju na kolegij. Na stanici kod MIOC-a Pernar uđe u tramvaj. Zatvore se vrata, on počne vikat:

– Jadna sirotinjo, u tramvajima se vozite na posao dok bogati spavaju. Nije ni čudno da ste pakosni, jalni na sve oko vas, jedina vam je satisfakcija pljuvat na društvenim mrežema, bijedo sirotinjska!

Otkoračao sam do njega. stisnuo sam mu dlan na usta ko u porniću.

Na idućoj stanici stisnuo sam mu vritnjak, izbacio ga van iz tramvaja – piše Pavle Svirac na Facebooku.

Ivan Pernar je o tom iskustvu pisao na svom Facebooku, a objavio je i video vozeći se u svom novom Mercedesu, s kojim sad ima problem jer ne može odmah dobiti personalizirane tablice: “Danas mi je klošar opalio vritnjak u tramvaju pa sam uzeo novog Mercedesa”… Nacional