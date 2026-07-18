BBC piše o Liberlandu: Kako kriptomilijarderi na Dunavu grade državu u kojoj novac kupuje glasove - Monitor.hr
Danas (18:00)

Prava zemlja 'slobodnih'

BBC piše o Liberlandu: Kako kriptomilijarderi na Dunavu grade državu u kojoj novac kupuje glasove

BBC donosi reportažu o Liberlandu, mikronaciji na spornoj dunavskoj granici između Hrvatske i Srbije, koju financiraju najbogatiji ljudi kriptosvijeta. Predvođeni češkim osnivačem Vítom Jedličkom i premijerom – kineskim milijarderom Justinom Sunom – libertarijanci ovdje testiraju sustav u kojem porezi ne postoje, a politički se utjecaj doslovno kupuje kriptotokenima. Ministar unutarnjih poslova, kontroverzni bivši hrvatski zastupnik Ivan Pernar, otvoreno uspoređuje siromašne sa životinjama koje ne treba hraniti. Konačni cilj ove elite, povezane i s Trumpovim poslovima, jest zamjena tradicionalnih demokracija “korporativnim monarhijama” kojima vladaju tehnološki kraljevi.


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Sraz titana

Nacionalna groupie dao ‘vritnjak’ Pernaru u tamvaju, on prihvatio igru

Jutros rano u tramvaju po maksimirskoj se vozim u redakciju na kolegij. Na stanici kod MIOC-a Pernar uđe u tramvaj. Zatvore se vrata, on počne vikat:
– Jadna sirotinjo, u tramvajima se vozite na posao dok bogati spavaju. Nije ni čudno da ste pakosni, jalni na sve oko vas, jedina vam je satisfakcija pljuvat na društvenim mrežema, bijedo sirotinjska!
Otkoračao sam do njega. stisnuo sam mu dlan na usta ko u porniću.
Na idućoj stanici stisnuo sam mu vritnjak, izbacio ga van iz tramvaja – piše Pavle Svirac na Facebooku.

Ivan Pernar je o tom iskustvu pisao na svom Facebooku, a objavio je i video vozeći se u svom novom Mercedesu, s kojim sad ima problem jer ne može odmah dobiti personalizirane tablice: “Danas mi je klošar opalio vritnjak u tramvaju pa sam uzeo novog Mercedesa”… Nacional

03.12.2023. (00:00)

Politički angažiraju mlade

Nacionalna groupie: Svako jutro jedno jaje Pernaru snagu daje

Popeo sam se pred 18. jezičnu gimnaziju na Šalati. Tamo teška gungula. Bivši zastupnik Pernar došao je pred školu. Učenici su se skupili oko njega kao oko Djeda Mraza koji im je donio poklone. Da, već se itekako u medijima pročulo da Pernar obilazi zagrebačke gimnazije i učenicima svašta baljezga, o zdravlju i cijepljenju uglavnom. Vidiš, pomislio sam, kako ide samo pred gimnazije, a ne i pred strukovne škole. Želi utjecati na buduću inteligenciju. Ispred neke strukovne škole mogao bi umjesto jajeta dobiti čekić i šaraf u glavu. Gimnazijalci mu valjda djeluju pitomije. Ali onda sam se sjetio da je bio i pred Ugostiteljskom školom, tamo je valjda poučavao buduće ugostitelje kako da ne pokleknu pred nekim budućim korona-stožerom. Ja nisam došao maltretirati učenike. Nego profesore, kaže oportunist Pavle Svirac u novoj zgodi.

17.06.2023. (22:00)

Agent tajne sile

Baretić: Pernar, Ivan Pernar – Kako je hrvatski James Bond dobio posao u Wagner grupi

Hrvatsku je javnost proteklog tjedna iznenadio oglas bivšeg saborskog zastupnika, a danas aktivista protiv zapadnog svijeta i suvremenih društvenih tekovina, Ivana Pernara, u kojemu traži posao za 4000 eura mjesečno. Znate gdje je bio zadnja skoro četiri mjeseca? U Africi, navodno samo u Zambiji. Sam samcat, tobože išao tražiti vlasti da osude i zatvore osmero ljudi zbog trgovanja djecom, ali tko zna što je zapravo radio i gdje je sve bio. Činio cirkuse po sudu, zamalo ga izbacili iz zgrade i odvukli u zatvor, oslobodili te ljude i dali im legalno posvojenu djecu, a on je, kako tvrdi, od svega dobio samo malariju koja je, vidi vraga, nestala za par dana. Poslije toga bio je u Dubaiju i vozio Ferrari, a sad je, mislim, opet u Hrvatskoj… Renato Baretić ponovno prokužio tajne operacije našeg agenta, za Tportal.

21.02.2023. (19:00)

I kakvom bi ga samo strašnom srdžbom ispunilo kad bi žena bebi napravila Čokolino, a njemu ništa

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Slobodna Dalmacija - Najveći saborski provokator ne miruje ni dana: što to Pernar puši na Markovu trgu?

Ništa u prirodi i društvu nije pravedno podijeljeno pa nije ni roditeljstvo. Jednima je taj dar uskraćen, premda se godinama muče i s prirodnom i s umjetnom oplodnjom. Nekoliko je naših potegnulo sve do Zambije da bi neke kongoanske siročiće izvukli iz gladi i nasilja i evo, već su dva i pol mjeseca u zatvoru, samo zato što su nekome poželjeli biti mama i tata. Nasuprot njima Pernaru je to čak dvaput uspjelo. Od svih ljudi na svijetu, baš on, koji je u dvije žene neodgovorno ejakulirao i nakon toga ih ostavio da se same snalaze s djecom, našao se suditi tko može biti mama i tata! Vjerujete li u Boga, složit ćete se da je On nenadmašan komičar kad je ovom budalastom antivakseru,  antisemitu, obožavatelju Hitlera i Putina i vjerojatno najluđem primjerku naše parlamentarne faune dao da ima djecu. Slobodna

 

 

09.04.2020. (00:30)

Čovjek je čovjeku Pernar

Boris Dežulović: Biotehnološki višak

Ako se pita Pernara i njegove istotakozvanomišljenike, normalno bi bilo da ‘neki djed ili pradjed’ živi ‘dan, tjedan, mjesec ili godinu kraće’ kako bi država izašla iz karantene, a ‘mladi ljudi’ iz kaveza na slobodu. Zašto bi to bilo normalno? Zato što se ‘od nečega mora umrijeti’, a oni su ionako ‘jednom nogom u grobu’, ukratko, biotehnološki višak, piše Boris Dežulović.

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Kao u ruskom romanu

Dok se Palfi bori za prevlast u stranci, Pernar javlja da joj je upravo pokupio sina iz vrtića. To je priča o Živom zidu

Dok je Vladimira Pali gostovala na televiziji N1, pokušavajući opravdati svoje poteze u Živom zidu, kao i poteze svog supruga Vilibora Sinčića, po dijete joj je u vrtić išao njen najžešći kritičar u stranci – Ivan Pernar. Po dogovoru, nakon nastupa joj se javio da je obavijesti kako su stigli kući, te je ona u svom društvu još komentirala da ne zna što će mu shuhati za večeru. Ovu nadrealnu sliku iz života donedavo vodećeg trojca Živog zida, koji se sad raspao, donosi Jutarnji u zanimljivom pregledu događanja u toj stranci.

05.06.2019. (09:30)

Plaća ide a ja režim

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Ivan Pernar najavio je da će napustiti Živi zid i osnovati svoju stranku, nakon što je Ivan Vilibor Sinčić suspendirao Branimira Bunjca, čija snimka objavljena jučer prikazuje kako Bunjac nasrće na Dominika Vuletića, kojeg je Sinčić proglasio međunarodnim tajnikom Živog zida. Sve se izgleda svodi na novce – Sinčić će biti zastupnik Živog zida u Europskom parlamentu (što bi i Bunjac htio, što bi se i dogodilo da Sinčić ne ode u Bruxelles), a njegova žena Vladimira Palfi postaje zastupnica u Saboru gdje će zamijeniti suspendiranog Bunjca. Sinčić za Novu TV brani svoje poteze.

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Ovo se rijetko viđa: Furio Radin sam sebi dao opomenu – jer nije prekinuo Ivana Pernara koji je pričao o temi koja nije bila na raspravi