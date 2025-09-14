Štediš energiju, ali ne i novac. Štediš novac, ali ne i energiju
Bajs u Zagrebu: javni bicikli za pola eura i pola sata
BAJS, zagrebačka usluga javnog bicikla, krenuo je krajem kolovoza s 40 lokacija, a do listopada planirano je još 140 i ukupno 2000 bicikala. Cijena pola sata vožnje iznosi 0,50 eura, dok su mjesečna i godišnja pretplata pet, odnosno 30 eura. Međutim, vožnja je ograničena na pola sata, nakon čega treba uzeti novi bicikl. Sustav vodi njemački NextBike preko franšize. Prednost je izbjegavanje pohrane bicikla kod kuće, no kritike idu na račun manjka parkirališta izvan centra. Planirana nadogradnja trebala bi riješiti problem dostupnosti. Index