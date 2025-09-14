Štediš energiju, ali ne i novac. Štediš novac, ali ne i energiju

Bajs u Zagrebu: javni bicikli za pola eura i pola sata - Monitor.hr
Bajs u Zagrebu: javni bicikli za pola eura i pola sata

BAJS, zagrebačka usluga javnog bicikla, krenuo je krajem kolovoza s 40 lokacija, a do listopada planirano je još 140 i ukupno 2000 bicikala. Cijena pola sata vožnje iznosi 0,50 eura, dok su mjesečna i godišnja pretplata pet, odnosno 30 eura. Međutim, vožnja je ograničena na pola sata, nakon čega treba uzeti novi bicikl. Sustav vodi njemački NextBike preko franšize. Prednost je izbjegavanje pohrane bicikla kod kuće, no kritike idu na račun manjka parkirališta izvan centra. Planirana nadogradnja trebala bi riješiti problem dostupnosti. Index


Kao što je bilo najavljeno u proljeće, građanima je na raspolaganju prvih 500 javnih bicikala na 40 stanica u gradu. Do kraja listopada projekt će biti lansiran u punom kapacitetu s 2.000 bicikala na 180 lokacija. Ugovor vrijedan 9,35 milijuna eura bez PDV-a Grad Zaagreb je putem javnog natječaja sklopio s tvrtkom Netxtbike. Tvrtka se obvezala na održavanje sustava, što uključuje jamstvo da će u svakom trenutku 95% bicikala biti ispravno, kao i njihovu pravilnu distribuciju po stanicama u gradu. Mjesečni trošak po jednom biciklu za Grad iznosi 65 eura. Cijena korištenja za građane bit će subvencionirana, po uzoru na javni prijevoz. Pojedinačna vožnja u trajanju do 30 minuta stajat će pola eura, dok će mjesečna pretplata iznositi pet eura. Najpovoljnija opcija je godišnja pretplata po cijeni od 30 eura. Korisnik može koristiti bicikl do pola sata, vratiti ga na bilo koju stanicu, napraviti pauzu te potom uzeti drugi bicikl. Autonet