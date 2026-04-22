Ali ga parkiraj, nemoj ga baciti u kanal
Zagreb pojačava Bajs: Više bicikala, cargo pilot i nove pretplate
Sustav javnih bicikala Bajs 2.0 doživljava značajnu nadogradnju nakon uspješnih šest mjeseci i milijun prijeđenih kilometara. Grad Zagreb najavio je proširenje flote za 50 % dolaskom 1.000 novih bicikala nakon ljeta te optimizaciju mreže na ukupno 195 stanica.
Ključne promjene uključuju:
- Godišnja pretplata: 45 € za vožnje do 45 minuta.
- Kraća pauza: Vrijeme čekanja između najmova smanjeno na 20 minuta.
- Cargo bicikli: Pilot-projekt teretnih bicikala na četiri lokacije za prijevoz djece ili kupovinu.
Cilj je dodatno smanjiti ovisnost o automobilima i olakšati kretanje za više od 70.000 registriranih korisnika. Autonet