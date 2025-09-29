Prebaci se s auta na bicikl
U prvih mjesec dana više od 20.000 ljudi u Zagrebu koristilo je sustav javnih bicikala Bajs
Članak je pozitivan komentar na korištenje Bajs usluge na Putnom koferu: Grad Zagreb objavio je ovih dana i statistiku korištenja Bajsova. I ona ide u prilog mojem stavu da Zagrepčanima ova usluga itekako treba. Navode kako je u prvih mjesec dana ostvareno 22.520 vožnji, a da sustav ima više od 20 tisuća korisnika. Korisnici su na biciklima proveli 650.000 minuta i potrošili ukupno 2 milijuna kalorija. Pritom nisu opterećivali ceste, punili parkirališna mjesta, niti stvarali gužvu u autobusima i tramvajima…