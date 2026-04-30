Predizborno obećanje na zebri
Zagreb gradi biciklističku mrežu, ali do ljubljanskog standarda dijeli ga još desetljeće i stotine milijuna eura
Od vremena Milana Bandića broj službenih automobila je zaista smanjen za čak dvije trećine. Nova gradska uprava zatekla ih je gotovo 150 a trenutačno ih je manje od 50. Gradska uprava nema službene bicikle, ali je građanima omogućeno korištenje javnih bicikala kroz projekt Bajs. Danas je na raspolaganju oko dvije tisuće bicikala raspoređenih na više od 170 lokacija. Biciklističke staze postoje u centru i uz glavne avenije, noviji projekti povezuju pojedine kvartove i rubne dijelove, a uz mrežu javnih bicikala razvija se i mreža biciklističkih ruta. Tu je i veliki projekt Greenway, čija bi ruta trebala imati oko 120 kilometara. Najveći nedostaci trenutačnog stanja s biciklističkim prometom u Zagrebu su često prekidane ili nepovezane dionice, nedostatak fizičke zaštite na prometnim cestama i sigurnosni rizici na glavnim prometnicama. Saša Leković za H-alter Zagreb uspoređuje s Ljubljanom, koja je ipak manji grad, ali od kojeg možemo (!) nešto naučiti.