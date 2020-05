Ljubav je komplikovana riječ

Zanimljiv poduži tekst na Lupigi propituje ideju domoljublja: Ako netko kaže da “voli Hrvatsku”, politički, znači li to da voli Željku Markić i skupa s njom Stipu Mesića? A ako ih ne voli, i jedno i drugo, sve u đuture, kako on to točno onda “voli Hrvatsku”? Kako je moguće voljeti sve ono što neka zemlja jest? Već na razini grada je to tanko kao uopće osjećaj pripadnosti – u nekoj zoni suvislosti – pa kako onda proklamirati neizdiferenciranu ljubav prema nečemu tolikog stupnja heterogenosti i kompleksnosti kao što je to nacija?