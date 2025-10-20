Bezosov recept protiv stresa: napravi prvi korak - Monitor.hr
Danas (17:00)

Kad ti je teško – pošalji mail

Bezosov recept protiv stresa: napravi prvi korak

Jeff Bezos, čelnik Amazona i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, smatra da stres ne dolazi od napornog rada, nego od izbjegavanja problema koje možemo riješiti. U intervjuu iz 2001. rekao je da je stres “upozorenje” da nešto zahtijeva akciju. Već i mali korak, poput poziva ili e-maila, smanjuje stres jer pokazuje da situaciju preuzimamo pod kontrolu. Bezos razlikuje “aktivno” i “pasivno” suočavanje – čak i nezaposlenost manje opterećuje ako se aktivno traži posao. Psihološka istraživanja potvrđuju: rješavanje problema učinkovitije smanjuje stres nego puko upravljanje emocijama. Fortune


04.07. (14:00)

Bolje da su se vjenčali u Amazoni

Postnikov o ‘Vjenčanju stoljeća’: Da su naše poruke barem malo opasnije, možda bi se i nova svjetska oligarhija manje razmetala

Slavlje je trajalo puna tri dana, paparazzi su kolabirali na mediteranskim vrućinama, a umjesto darova, uzvanice su donirale novce u dobrotvorne svrhe. Uobičajeno vjenčanje stoljeća, reklo bi se. Takva gledamo svakih nekoliko godina. Mada, ako vam je ovo vjenčanje stoljeća izgledalo isto kao i inače, možda vam je promaklo da je stoljeće u međuvremenu postalo nešto drugačije. Superbogataši se više ne skrivaju na planinskim vrhuncima “Mountainheadsa” ili Davosa, nego unajmljuju čitave gradove, rastjerujući helikopterima, jahtama i pidžama partyjima bunovne građane, koji su na kraju uspjeli promijeniti lokaciju samog pira, potjeravši mladence iz renesansne zgrade Scuola Grande della Misericordia, zaprijetivši da će zatrpati kanal plastičmnim krokodilima.

U gradu s manje od 50 hiljada stanovnika koji svake godine pregazi masa od preko 20 milijuna turista i to je, valjda, nekakva pobjeda. I razlog da nešto proslave i oni koji nisu pozvani u Bezosove svatove. A opet, pobjeda koja se sastoji u tome da izmjestite bogataški pir par kanala dalje na kraju ipak djeluje – kako da kažem – kao pirova pobjeda. Baš kao što ima nečeg žalosnog u tome da se glavna poruka čovjeku koji raspolaže bogatstvom većim od proračuna prosječne države sastoji u tome da bi, eto, mogao platiti nešto veće poreze. Boris Postnikov za Novosti

01.07. (13:00)

Nije u šoldima sve

Dežulović: Robinzon Krešo s otoka Mrčare

Mrčara je mali nenastanjeni otok Lastovskog arhipelaga koji je sve do devedesetih služio kao baza Jugoslavenske ratne mornarice. Nakon rata otočić je u zakup uzeo jedan s kraja, s namjerom da na njemu drži ovce i koze, ali je s vremenom prepoznao njen turistički potencijal, pa uz bivše vojno pristanište, jedino na otočiću, podigao konobu za nautičare namjernike. Prije nekoliko godina koncesiju je sa suprugom Sanjom preuzeo njegov zet Krešo, moj drug i zemljak iz Dugog Rata, profesor kineziologije koji je punčevu konobu uredio u robinzonski kutak za one kojima umjesto luksuza treba samo čisti plavi mir. U konobi Mrčara, naime, nema ni struje, ni vode, ni interneta...

I mog druga Krešu, naime, jednako je jedne kasne ljetne večeri nazvao ženski glas, jednako se predstavio agenticom gospodina Jeffa Bezosa, vlasnika Amazona, i jednako ljubazno upitao bi li bio problem da za sutra u pet rezervira stol i ručak za gospodina Bezosa i buduću gospođu suprugu… No, problem: Krešo ljeti živi na Mrčari, a na tom otočiću izvan Bezosova svijeta nema najbogatijih i manje najbogatijih ljudi, niti ima običnih i neobičnih gostiju. Moj drug je tako gospođi agentici ljubazno i jednostavno objasnio kako joj ne može pomoći (Index), jer sva su mjesta u konobi za sutradan već rezervirana.

Jeff Bezos, čovjek koji je za svoje vjenčanje bez većih problema ispraznio cijeli najluksuzniji hotel u Veneciji, izbacivši goste s rezerviranim sobama – i koji je prošlog ljeta, recimo, od susjeda u Indian Creeku za osamdeset milijuna dolara otkupio kuću samo da mu ne smeta – na pustoj je lastovskoj Mrčari ostao tako gladan. Boris Dežulović za N1.

15.03. (23:00)

Istina? Samo ona koja im puni džepove

Postnikov: SAD oligarhija će nam diktirati kako izgleda sloboda? Evo kako je sami prakticiraju

Sva je prilika da će nam američka oligarhija američku slobodu govora i američku slobodu tržišta narednih godina utjerivati u kosti, pa nije naodmet da provjerimo kako ta sloboda izgleda u praksi. Ako netko pritom ima bilo kakvih iluzija, osnivač Amazona Jeff Bezos brzo će ih raspršiti. Njegova sloboda govora, kao što smo vidjeli, počiva na zabrani da se o slobodi govori bilo što osim onoga što misli vlasnik ogledno uglednih novina.Marku Zuckerbergu je dugo bila kriva država za cenzuru na Facebooku, a sada za provjeru istine kopira Muskov X.

A Bivši Twitter, odranije poznat kao toksična medijska naprava, u međuvremenu je – bez većeg spora i otpora – postao dezinformacijski horror show mržnje i uvreda. Tako nekako, u osnovnim crtama, izgleda putanja medijskog biznisa koji danas propisuje što je sloboda, a što pod slobodu ne spada. Boris Postnikov za Novosti.

04.11.2024. (12:00)

Kozmetika kozmičkih industrijalaca

Postnikov: Kapitalizam s klaunskim licem

Bezos i Musk su kao yin i yang: nerazdvojni suparnici, sparing partneri u svemirskoj utrci, dugogodišnji pretendenti na titulu najbogatijeg čovjeka svijeta. (Trenutni rezultat, u milijardama dolara: 239,9 za vodećeg Muska naspram 212,3 za drugoplasiranog Bezosa). Pritom se, na zadovoljstvo globalne publike, već dvadesetak godina otvoreno ne podnose.  Dvojica najbogatijih ljudi na svijetu slažu se oko podrške Donaldu Trumpu. Potporu najjezivijem među političkim klaunovima ne pružaju, doduše, s jednakim entuzijazmom. Elon Musk je Trumpov neskriveni fan, Jeff Bezos samo oportunist, ali rezultat je u osnovi isti. Nije dakle neophodno da gledamo, rezultat ionako znamo. Jer čak i ako Trump ne pobijedi, za Muska i Bezosa ništa se značajno neće promijeniti. Oni ovu utakmicu ne mogu izgubiti. Kako i bi: najmoćnija država svijeta financira njihova obećanja života na drugim planetama, a oni već uništavaju jedinu planetu na kojoj možemo živjeti. Boris Postnikov za Novosti.

01.02.2024. (19:00)

Jeff Biznis

Jeff Bezos – Za uspješan biznis važno je znati promijeniti mišljenje i ponekad odabrati teži put

Bezosova izvorna ideja bila je online prodaja knjiga. No putem je naučio nekoliko stvari koje su mu pomogle da vrlo uspješno navigira poslovnim vodama i doplovi do vrha. Nakon svog trnovitog puta, s usponima i padovima, istaknuo je jednu važnu misao, a to je da poduzetnik ne smije biti motiviran novcem, već vizijom. Uspjeha nema bez rizika, ali s njime treba prihvatiti i mogući neuspjeh, na koji treba biti spreman. Ako smislite neku poslovnu ideju i ona nema rizika, to samo znači da to netko već radi. Važno je i putem se predomisliti i odustati od nekih ideja, a za buduće zaposlenike ne gledajte samo stručnjake, već one koji su dovoljno znatiželjni i sami žele istraživati. Savjeti

10.01.2023. (16:00)

Pa si ti misli

Jeff Bezos kandidatkinji na razgovoru za posao postavio samo dva pitanja

Jeff Bezos jednom je intervjuirao potencijalnu zaposlenicu Amazona postavivši joj samo dva pitanja, a onda ju je odmah zaposlio. Ann Hiatt prijavila se za posao u Amazonu 2002. i morala je proći niz manjih intervjua prije nego što je došla do Bezosa. Rekla je da joj je na razgovoru postavio jednostavnu mozgalicu: “Želim da procijenite broj staklenih ploča u gradu Seattleu”. Hiatt je odgovorila kako najbolji način za utvrđivanje tog broja uključuje broj stanovnika, a zatim zbrajanje ovisno o tome imaju li dom, prijevoz, ured i školu. “Stoga sam predložila da procjenu temeljimo na njihovim prosjecima”, rekla je Hiatt. Zatim je računala zajedno s Bezosom i njih dvoje su razmotrili svaki mogući scenarij, skupinu i anomaliju i na kraju došli do procjene. “To izgleda dobro”, zaključio je Bezos. Index

15.02.2022. (17:00)

Opet Bezos

Škveri od oligarha: Superjahte, statusni simboli loši za okoliš

Gradske vlasti Rotterdama pristale su na zahtjev Jeffa Bezosa, vlasnika kompanije Amazon i najbogatijeg čovjeka na svijetu, da se privremeno razmontira povijesni most De Hef kako bi kroz luku mogla isploviti njegova nova superjahta. Jedrilica građena u Nizozemskoj bit će najviša na svijetu, milijarder ju je p latio 485 milijuna dolara, a platit će i troškove razmontiranja mosta. No građani se protive, prijete da će plovilo gađati jajima. U isto vrijeme kada se pojavila ta vijest, objavljen je i podatak da je prošla godina bila rekordna kada je u pitanju prodaja superjahti. No udruge upozoravaju kako je taj “statusni simbol” loš za okoliš. Novosti

20.07.2021. (21:30)

Kidaj nalijevo

Bezos ide u svemir jer misli da je Zemlja brod koji tone

U članku se opisuje poznati milijarder kao čovjek-gušter koji u sebi nema trunku humanizma te demistificira njegova svemirska utrka s drugim milijarderima usporedbom s Titanikom. Moment u kojemu sva sredstva ulažu u svemirski program nije humanistički cilj istraživanja svemira, nego igranje malih nedoraslih dječaka koji bježe s planeta koji tone uništen klimatskim promjenama koje je prouzročilo ljudsko ponašanje. Guardian