Tri igrača malo jača

Pjevačica Katy Perry, televizijska voditeljica Gayle King, novinarka Lauren Sánchez, znanstvenica Amanda Nguyen, filmska producentica Kerianne Flynn i inženjerka Aisha Bowe u svemir su otputovale u raketi New Shepard 31 tvrtke Blue Origin u vlasništvu Jeffa Bezosa. Sánchez bila zadužena za organiziranje putovanja te da je ona bila voditeljica posade. Kako bi se pripremile za putovanje, članice posade prošle su obuku iz ophođenja u uvjetima bez gravitacije. Flynn je rekla da je u svemir željela otputovati kako bi pokazala da i majke mogu ići u svemir. Navodno je školski kolega njezinog sina jednom uzviknuo da "mame ne mogu ići u svemir" i zato je htjela biti dio ekspedicije. Nguyen je htjela odati počast svojoj majci, izbjeglici iz Vijetnama koje je Tihim oceanom plovila uz pomoć zvijezda. Perry je rekla da u svemir putuje zbog svoje 4-godišnje kćeri Daisy. "Želim je inspirirati, želim joj pokazati da bilo tko može ostvariti svoje snove", rekla je Perry.

