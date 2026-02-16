SpaceX i Blue Origin ubrzavaju utrku za Mjesec prije kineske misije 2030. - Monitor.hr
Danas (08:00)

Tri igrača malo jača

SpaceX i Blue Origin ubrzavaju utrku za Mjesec prije kineske misije 2030.

Elon Musk i Jeff Bezos zaoštravaju lunarnu utrku dok SAD nastoji preteći Kinu u povratku ljudi na Mjesec. SpaceX planira izgradnju baze “Moonbase Alpha” i razvoj Starshipa kao lunarnog landera u sklopu NASA-inog programa Artemis program. Blue Origin ubrzava razvoj landera Blue Moon i odustaje od svemirskog turizma kako bi fokus prebacio na Mjesec. Obje tvrtke dobivaju milijarde dolara NASA-ine potpore. Mjesec se sve više promatra kao strateška točka za resurse, infrastrukturu i AI satelite, uoči planirane kineske misije slijetanja astronauta 2030. godine. HRT


