Tri igrača malo jača

Pjevačica Katy Perry, televizijska voditeljica Gayle King, novinarka Lauren Sánchez, znanstvenica Amanda Nguyen, filmska producentica Kerianne Flynn i inženjerka Aisha Bowe u svemir su otputovale u raketi New Shepard 31 tvrtke Blue Origin u vlasništvu Jeffa Bezosa. Sánchez bila zadužena za organiziranje putovanja te da je ona bila voditeljica posade. Kako bi se pripremile za putovanje, članice posade prošle su obuku iz ophođenja u uvjetima bez gravitacije. Flynn je rekla da je u svemir željela otputovati kako bi pokazala da i majke mogu ići u svemir. Navodno je školski kolega njezinog sina jednom uzviknuo da “mame ne mogu ići u svemir” i zato je htjela biti dio ekspedicije. Nguyen je htjela odati počast svojoj majci, izbjeglici iz Vijetnama koje je Tihim oceanom plovila uz pomoć zvijezda. Perry je rekla da u svemir putuje zbog svoje 4-godišnje kćeri Daisy. “Želim je inspirirati, želim joj pokazati da bilo tko može ostvariti svoje snove”, rekla je Perry. Jutarnji
Cijeli let
Privatna svemirska kompanija Blue Origin u vlasništvu Jeffa Bezosa danas će obaviti svoju drugu potpuno civilnu putničku misiju, u kojoj će sudjelovati 90-godišnji holivudski glumac William Shatner, najpoznatiji po ulozi kapetana Kirka iz Zvjezdanih staza. Prijenos uživo počinje u 14:30 po našem vremenu, a očekivano vrijeme lansiranja je 90 minuta nakon toga, oko 16 sati. Sve možete pratiti putem priloženog YouTube streama. Bug…
Raketa New Shepard svemirske kompanije Blue Origin dobila je svoju službenu maketu – 66 puta umanjenu plastičnu raketu koja je sposobna više puta poletjeti u nebo. Bug…
Blue Origin, svemirska tvrtka Jeffa Bezosa, planira 20. srpnja prvi suborbitalni turistički let u svemirskom brodu New Shepard. Jedno mjesto nudit će se na online dražbi, a zarada ide u humanitarne svrhe (Bezosovu fondaciju). Cijena karte nije poznata, no procjenjuje se da će koštati najmanje 200.000 dolara. 24sata…
On July 20th, #NewShepard will fly its first astronaut crew to space. We are offering one seat on this first flight to the winning bidder of an online auction. Anyone can place an opening bid by going to https://t.co/6DpTdTxo36. #GradatimFerociter pic.twitter.com/jBMFYX7xHg
— Blue Origin (@blueorigin) May 5, 2021
Blue Origin je osnovao šef Amazona Jeff Bezos. Njihova raketa New Shepard duga je 18 metara (u usporedbi s Flaconom 9 koji mjeri oko 70 m), ali ima sličnu namjenu – lansirati teret i ljude u orbitu te se kasnije na siguran način vratiti na Zemlju. Bezosova je raketa lansirana iz Zapadnog Teksasa, poletjela je do gotovo 107 kilometara visine i nakon 7 minuta vratila se te vertikalno i kontrolirano sletjela na za to predviđeno mjesto. (Bug) Lansiranje kreće od 51:30
Današnji putnik u svemirskoj letjelici bila je lutka Mannequin Skywalker, nazvana po liku iz Ratova zvezda.
Jeff Bezos, osnivač Amazona i tvrtke za svemirska putovanja Blue Origin, izrazio je namjeru kolonizacija Mjeseca. Poslao je pisma NASA-i i Trumpovim ljudima u kojima kaže da želi pokrenuti “uslugu dostave sličnu Amazonu”, a koja bi dostavljala na Mjesec. Njegove bi letjelice nosile tovar potreban astronautima kako bi trajno nastanili Mjesec. Bezos bi s poslom krenuo sredinom 2020.-ih. Bezosova tvrtka Blue Origin zaista i radi na svemirskoj letjelici New Glenn koja bi mogla nositi ljude, opskrbu i letjelice. Washington Post
Jeff Bezos predstavio je New Glenn, novu raketu za višekratnu upotrebu, koju njegova kompanija Blue Origin planira izgraditi za prijevoz tereta i ljudi u Zemljinu orbitu. Kaže Bezos da je njegova vizija milijuni ljudi koji rade i žive u svemiru, a onamo ih prevozi New Glenn. The Verge