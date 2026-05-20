Kako resetirati svijet i pritom masno zaraditi

Pionir weba kakvog ga danas znamo, jedan je od rijetkih koji tehnologiju nije razvijao da se obogati, već da čovječanstvu olakša pristup informacijama i znanju. Netscape je 1999. prodao AOL-u za 4,3 milijarde dolara, a Opsware je za 1,6 milijardi 2007. kupio Hewlett-Packard (HP). Zaradu je iskoristio da se iz poduzetnika transformira u ulagača; zadnjih dvadesetak godina primarno se bavi ulaganjem u start-upove i savjetodavnim usmjeravanjem njihova razvoja. U vrijeme pucanja dot.com balona izvukao se neokrznut. Danas je veliki investitor u AI i kripto start-upove. Od 2024. izdašno je donirao i Trumpovu kampanju, djelomično zato što obećavaju deregulaciju Big Techa, dok su je Demokrati pod Bidenom željeli obuzdati.

Međutim, Andreessenov cilj nije zaštita današnjih tehnoloških divova, već micanje državnih regulacija kako bi oslobodio prostor za novi val “Little Tech” startupova, posebice u sferi umjetne inteligencije i kriptovaluta. Kroz svoj utjecaj i zagovaranje radikalnog tehno-optimizma, on danas aktivno sudjeluje u resetiranju američkog i svjetskog poretka. Njegova vizija budućnosti je jasna: prepustiti upravljanje društvenim i geopolitičkim izazovima tehnološkoj eliti i inovacijama, umjesto sporoj i rigidnoj državnoj birokraciji. Faktografov opsežniji tekst još od prošle godine.