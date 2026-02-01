Tiho, ali s bagerima
Dok vlade govore o digitalnoj budućnosti, tech kompanije kupuju tlo, energiju i porezne povlastice
Tehnološki divovi masovno ulažu stotine milijardi dolara u AI infrastrukturu, pretvarajući zemlju, energiju i vodu u ključne resurse nove utrke. Europa postaje glavno bojište s podatkovnim centrima koji zauzimaju velike površine, troše goleme količine struje i donose malo radnih mjesta. Države nude porezne olakšice i subvencije, često uz slab fiskalni povrat i rast cijena energije za građane. Ako AI ne ispuni očekivanja, prijeti rizik „nasukane imovine“. Kina, za razliku od Zapada, razmatra preseljenje AI obrade – u svemir. Lider