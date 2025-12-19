Nema digitalnih jednoroga, ali ima debelih bilanci
Iako nisu big tech kompanije, europske tvrtke dugoročno jače od globalnih konkurenata
Iako Europa zaostaje za SAD-om u razvoju velikih AI platformi i digitalnih divova, europske kompanije dugoročno pokazuju veću otpornost, stabilniji rast i bolje prinose za dioničare. Prema istraživanju BCG Henderson Instituta, 360 vodećih europskih tvrtki u farmaciji, industriji i potrošačkom sektoru raste brže od konkurenata i češće predvodi svoje industrije. Njihova prednost leži u disciplini, prilagodljivosti i praktičnoj primjeni tehnologije, uključujući AI alate u svakodnevnom poslovanju, umjesto u agresivnom tehnološkom riziku. Lider