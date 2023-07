Znam što si čitala ovog ljeta

Možda bi čak trebali početi raditi i preporuke nepročitanog, a uostalom i to se može nakon što se svlada knjiga “Kako govoriti o knjigama koje nismo pročitali”. Razlozi zbog kojih knjige posudimo, izlučimo nekoliko epruveta endrofina zadovoljstva, ali ih nikada doista baš i ne pročitamo, idu u rasponu od emocionalnih do praktičnih. Možda nam se previše sviđa dizajn naslovnice, dok nas prve rečenice totalno smore. Zatim voliš nekog autora, ali si ga se zasitio i nikako ne možeš nastaviti čitati novi naslov. Nekad si dolaskom u knjižnicu totalno euforičan pa posudiš odjednom četiri knjige. Teme ti bude iskru, ali jednom kad dođeš kući, ostanu na stolu skupljati prašinu… Zavede te sažetak ili ti knjigu nahajpaju prijatelji, no jednom kad počneš shvatiš da te ne zanima. Gradska knjižnica Rijeka neke od nas poznaje bolje od nas samih.