Nevidljivi radnici, vidljive kazne
Borba protiv rada na crno: Na udaru građevina i turizam
Prema Zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada izrečeno je više od 1.100 rješenja, a prekršaji su uočeni u svim sektorima, ponajviše u građevini i ugostiteljstvu. Rad na crno i isplata plaće „na ruke“ štete radnicima, proračunu i stvaraju nelojalnu konkurenciju. Iako je među uhvaćenima više domaćih radnika, sindikati upozoravaju da je stvarni broj neprijavljenih, posebice stranaca, daleko veći zbog manjka inspektora. HUP traži kažnjavanje recidivista, a država pojačava kontrole minimalnih plaća te uvodi izravne kanale zapošljavanja, poput memoranduma s Filipinima. HRT, Index