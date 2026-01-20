Hrvatski narodni bankar
Boris Vujčić izabran za potpredsjednika Europske središnje banke
Vujčić je u finalnom krugu izbora pobijedio finskog protukandidata Ollija Rehna, čime je praktički osigurao jednu od najprestižnijih pozicija u svijetu europskih financija. Time će, vrlo je izgledno, napustiti guvernersku fotelju prije isteka svog trećeg mandata, koji mu je Hrvatski sabor povjerio u srpnju 2024. godine. Njegov vjerojatni odlazak u Frankfurt predstavlja vrhunac karijere tijekom koje je Hrvatsku proveo kroz proces pristupanja Europskoj uniji, a potom i kroz zahtjevan proces uvođenja eura, što ostaje njegovo ključno postignuće i ostavština na čelu HNB-a, na kojem je od 8. srpnja 2012. naslijedivši Željka Rohatinskog. Poslovni… Novi posao ga čeka od 1. lipnja ove godine (Index)