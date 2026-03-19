Gori najveće plinsko postrojenje u Iranu, napad na rafineriju Asaluyeh velika je eskalacija za Iran, američki obavještajci procjenjuju da je iranski režim znatno oslabljen nakon napada. Trebat će im godine za obnovu vojske i nuklearnog programa (Index)
Zelenski upozorio je da bi rat na Bliskom istoku mogao imati izravne i ozbiljne posljedice na obrambene sposobnosti Ukrajine. U intervjuu za BBC istaknuo je kako se Kijev suočava s mogućim nedostatkom ključnog naoružanja (tportal)
UN: Gotovo 4,9 milijuna djece umrlo prije pete godine života u 2024. (HRT)
Počela sezona poskoka : Stručnjaci upozoravaju na oprez u prirodi (HRT)
Izrudareno 20 milijuna bitcoina, preostao je samo još posljednji – bit će sve teže rudariti zbog načina na koji je mreža strukturirana da funkcionira. Halving se događa otprilike svake četiri godine, što smanjuje nagrade (Lider)
Trump je u problemu, sukob s Iranom ne ide mu baš po planu, cijene nafte rastu, a saveznici ga odbijaju i ne kriju frustraciju… (Index)
Novinar: “Odlučio sam nabaviti Trumpov broj mobitela. Trebalo mi je par minuta”: Imati njegov broj je poput statusnog simbola, gotovo ne prestaje zvoniti, a on se rado odaziva i razgovara s novinarima (Index)
Palice, noževi i dvije nabijene puške: Što je sve (po zakonu) zabranjeno držati u vozilima? Hladno oružje ili predmeti pogodni za nanošenje ozljeda, poput boksera, bodeža, kama, mačeva, kopalja, sablji i bajuneta, noževa sa skrivenim oštricama, šipki, sprejeva, airsoft i paintball oružja, lukova slabije snage te električnih paralizatora (bez opravdanog razloga) (Revija HAK)
Škola u Istri proizvodi vlastitu struju: Računi pali 70%, na solarima i zarađuju (HRT)
Imate li želju poslati mail svojem budućem sebi? Stranica Futureme nudi upravo to
Projektil pogodio iransku nuklearnu elektranu, javlja agencija UN-a, oštra poruka Teherana. “Mira nema dok Amerika i Izrael ne budu poraženi”, novi val izraelskih napada na Libanon (Index)
Zgrada Vjesnika nije bila sigurna za inspektore, pa je očevid obavljen dronovima. Unatoč tome, nakon potpisivanja ugovora o uklanjanju nebodera, u zgradu su bez problema ušli brojni radnici, većinom stranci, koji su počeli radove na rušenju (Index)
Danas još kiša, snijeg u gorju i olujna bura, a onda stiže povoljniji nastavak tjedna (N1)
U subotu je Dan digitalnog otpada: to su svi suvišni podaci koje svakodnevno gomilamo: duplikati fotografija, zaboravljene aplikacije, nepročitane e-mail pretplate i ‘tamni podaci’ kao informacije koje se prikupljaju i pohranjuju, a nikada se više ne koriste… to troši energiju, iz Udruge Žmergo pozivaju da ih počistite (tportal)
Znate li što zapravo znači ‘o’clock‘? To je skraćeni oblik fraza “of the clock” i “of clock”, koje su ljudi počeli koristiti kako bi preciznije komunicirali vrijeme nakon pojave mehaničkih satova (Jutarnji)
Ali Larijani, iranski šef nacionalne sigurnosti, je prema tvrdnjama Izraela, mrtav – posljednji u nizu ubijenih visokih dužnosnika i dosad možda najvažniji, piše The Telegraph. Smatralo se da je od lipnja prošle godine bio de facto vođa Irana (Index)
Trumpov glavni čovjek za borbu protiv terorizma dao ostavku zbog rata u Iranu (Index)
Napadom na Iran SAD i Izrael stvorili su ekonomsku štetu i velike probleme posebno zemljama Zaljeva, čija ekonomija zasnovana na nafti, zračnom prijevozu, turizmu i nekretninama ovisi o miru i stabilnosti (Novosti)
Građani za “trezorce” ukupno uplatili 1,58 milijardi eura (HRT)
Nova EU aplikacija trebala bi smanjiti gužve na aerodromima (Index)
Američko veleposlanstvo u Bagdadu napadnuto raketama i dronovima, Trumpova administracija potiče saveznike da Iransku revolucionarnu gardu i Hezbolah sa sjedištem u Libanonu proglase terorističkim skupinama (Jutarnji)
Požar na USS-u Gerald Ford gorio više od 30 sati, planuo je prošlog četvrtka u glavnoj praonici broda (Index)
Trump: Imat ću čast zauzeti Kubu, mogu s njima učiniti što god želim (N1)
Hrvatska prvu od dvije prijateljske utakmice igra protiv Kolumbije u noći s 26. na 27. ožujka, protiv Brazila igra 1. travnja od 2 ujutro (Index)
Krankšvester podigli tužbu protiv yema, koncertne agencije iz koje su još prije izašli (Ravno do dna)
Trump: “Spriječio sam treći svjetski rat” (Index), NATO: Saveznici razgovaraju sa SAD-om o Hormuškom tjesnacu, Iran napao Katar balističkim projektilima (Index)
Izrael prisilno raselio milijun ljudi u Libanonu, Iran osudio “nepromišljeni militarizam” (N1), Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija upozorile na moguće humanitarne posljedice ako se daljnja ofenziva nastavi (N1)
Preko 600.000 Nijemaca prošle godine istupilo iz Crkve (Index)
Europa je tehnološki klijent Amerike, a ne njen konkurent: ovdje ima samo šest kompanija u top 100 najvrjednijih tech-tvrtki na svijetu. Amerika dominira s 56, Kina ih broji 16… Procjenjuje se da EU ovisi o neeuropskim zemljama za više od 80 posto digitalnih proizvoda, usluga, infrastrukture i intelektualnog vlasništva (Lider)
‘Kineski Amazon‘, odnosno online trgovine JD.com, stigao u Europu – Brza dostava u velikim gradovima bit će ključna prednost, narudžbe do 11 sati bit će dostavljene isti dan (Jutarnji)
Svi saveznici redom odbijaju Trumpa, ne žele sudjelovati u misiji u Hormuškom tjesnacu: ‘Ovo je ilegalni rat‘ (Jutarnji), Iranov uvjet za kraj rata je da to ne bude primirje, već konačan kraj, bez daljnjih sukoba (Index)
Milanović odgovorio na neslužbenu optužbu iz MORH-a za izdaju: Broj vojnika je javno dostupan u Godišnjem izvješću o obrani (N1)
Kada država daje novac za električna vozila svi pojure po poticaje, a onda ih nema na cestama: Zašto je tome tako? Hrvatska je na europskom dnu po broju električnih vozila jer, unatoč velikom interesu za poticaje, građani i dalje imaju manju kupovnu moć, tradicionalno preferiraju dizelaše te strahuju od nedovoljno razvijene mreže punionica (RTL Danas)
Iako su zagrebačke ulice sigurnije nego ranije, policijski podaci sugeriraju da postoje ‘crne točke’. Ponajviše se to odnosi na glavne ulice, a napose na Slavonsku aveniju (tportal)
Još jedan osvrt na Oscare: Ipak su zanimljiviji kad je više ishoda na dodjeli manje predvidivo (Ravno do dna)
Velik požar na aerodromu u Dubaiju, otkazani letovi. Trump prijeti Kini i NATO-u: Pomozite u Iranu ili vas čeka loša budućnost (Index)
U Zaljevu postoji roba važnija od nafte i plina – i u opasnosti je: postrojenja za desalinizaciju, ključna za život u pustinjskim zemljama, mogla bi postati metom u sukobu, piše CNN. (Index)
Kakvog mentalnog zdravlja je studentski pokret u Srbiji? Oni koji sudjeluju su profitirali, zaključak je jedne njemačke studije: unatoč izloženosti nasilju i pritiscima koji pogoršavaju mentalno zdravlje, istodobno razvija otpornost, pozitivne emocije i osjećaj smisla zahvaljujući snažnoj socijalnoj podršci i zajedništvu (DW)
Amsterdam je jedan od najposjećenijih gradova u Europi, koji svake godine privlači milijune turista zbog svojih povijesnih kanala, vrhunskih muzeja i živahne kulturne scene, no lokalci upozoravaju: Ovako više ne može (N1)
Svaki tjedan prosječno probavimo 5 grama plastike: U Europskoj se uniji godišnje iskoristi oko 100 milijardi plastičnih vrećica, a 8 milijardi završi odbačeno u prirodu. Ni Hrvatska nema puno bolje rezultate (Green)