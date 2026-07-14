Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Sud srušio Trumpove carine. SAD mora isplatiti 81 milijardu dolara povrata (Index)
  • U novoj akciji USKOK-a i policije uhićen Dario Šimić (Index)
  • Kina: Tajfun Bavi prouzročio velike poplave, preko 260.000 evakuiranih (HRT)
  • Hrvatska odmah iza Francuske na svečanoj paradi u Parizu (Poslovni)
  • U Njemačkoj ponovno razmišljaju o 40-satnom radnom tjednu (DW)
  • Na snazi meteoalarm! Sjever Hrvatske i središnji dio u žutom, stižu jaki pljuskovi i grmljavina, u zagrebačkoj  regiji i okolici prijeti i tuča (tportal)

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Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Trump: ‘Amerika je od sada zaštitnik Hormuza! Svatko će nam plaćati 20 posto, počinjemo odmah‘ (Jutarnji)
  • Na rijeci Dravi kod Osijeka tijekom vikenda zabilježen je rekordno nizak vodostaj otkako se provode mjerenja, od -174 centimetra (Jutarnji)
  • SKener: “Što će nam Bilić? Nije nigdje ništa posebno ostvario kao trener.” – legitimno pitanje, njegov trenerski životopis doista nije impresivan. Ali kao izbornik je Daliću ostavio generaciju iz koje će njegov nasljednik (a sada i prethodnik) izvući maksimum
  • “Lijepa večer, lijep dan” osvojio glavnu nagradu za najbolji film u Galwayu (HRT)
  • Lekenik gradi turističku priču na prirodi, tradiciji i miru (HRT)
  • Cijene memorije su odletjele u nebo, pa je jedan youtuber izradio vlastitu (Bug)
  • Polufinale SP-a kao nikad prije: za finale se bore prve četiri reprezentacije na FIFA-inoj ljestvici (što im je omogućeno i ždrijebom) (Index)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina pogodila skladište Lukoila, eksplozije zabilježene i u Moskovskoj oblasti, piše Kyiv Independent (Jutarnji)
  • Šef HTZ-a: Pred nama je borba za svakog gosta (Index)
  • Umro novozelandski glumac Sam Neill, poznato po ulogama u Jurskom parku, Na rubu horizonta, Hunt for the Wilderpeople
  • Od utorka poslijepodne, uz porast naoblake sa zapada, u unutrašnjosti su mogući pljuskovi s grmljavinom, dani vrući do vrlo vrući, čekaju nas i toplije noći (Jutarnji)
  • Dokumentarac CNN Filmsa “Trovanja u Salisburyju: Špijun iz susjedstva“: Poklonio djevojci parfem s nervnim otrovom, vjeruje se da su ga ruski operativci iskoristili tri mjeseca ranije za trovanje bivšeg špijuna (CNN, Index)
  • Slaven Bilić i službeno predstavljen kao novi izbornik: Došao sam napraviti velik rezultat (Index)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Radikalno desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD) održala je stranačku konvenciju. “Dolazimo na vlast: prvo na pokrajinskoj, a zatim i na saveznoj razini”… najavili zabranu isticanja LGBT zastave duginih boja (Jutarnji)
  • Iranci objavili tjeralicu, na njoj Meloni, Starmer, Merz… Talijanske obavještajne pokrenule istragu (Index)
  • Crkve, tvrđave, dvorci i druge građevine kulturne baštine u Hrvatskoj su često pretjerano osvijetljene, uglavnom daleko iznad zakonskih propisa. To se sad polako mijenja (Index)
  • Slaven Bilić imat će osjetno manju plaću od prethodnika Zlatka Dalića, kojemu se postepeno povećavala nakon postignutih uspjeha (Sportske)
  • Glavina: Ultra Europe potvrđuje Hrvatsku kao svjetsku festivalsku destinaciju (HRT), ni pljusak ni grmljavina nisu spriječili spektakl, pogledajte najbolje prizore s Ultre (Jutarnji)
Jučer (00:00)

Brze i kratke

  • Ruski napad razotkrio ozbiljan skandal u Ukrajini, dvije državne obrambene tvrtke nezakonito skladištile streljivo u naseljenom području (tportal)
  • Crni ekran na mađarskoj televiziji: Ispričavamo se, godinama smo lagali (Index)
  • Cikloturizam u porastu, ali kampova na istoku Hrvatske nedostaje (HRT)
  • Hrvatska digitalizirala sustav prijevoza opasnih tvari (Poslovni)
  • SP: Norveška je možda oštećena protiv Engleske, lopta pogodila kabel? (Index)
  • Od Odiseje do Spider-Mana: filmski vodič kroz mjesec srpanj (Magnet)
  • Nobelovac porijeklom iz Komiže za N1: “Hrvati su tvrdoglavi i govore što im je na pameti. Mislim da me taj dio nasljeđa uvelike oblikovao kao znanstvenika”
Prekjučer (18:00)

Brze i kratke

  • Strašna eksplozija u predgrađu Kijeva, pogođeno skladište streljiva (Index)
  • Microsoft, Amazon i Google zagađuju okoliš kao trećina Francuske (Index)
  • Cvate turizam u brazilskim favelama. “Više ljudi nego kod kipa Krista Otkupitelja” (Index)
  • Tužna komemoracija: U Potočarima pokopani posmrtni ostaci deset žrtava genocida (DW)
  • U Hrvatskoj je prošle godine rođeno 32.936 djece, što je 361 dijete više nego 2024. godine (Index)
  • Korlaet: Želimo fond gradskih stanova za priuštivi najam povećati za još 1000 (HRT)
  • Umro američki senator Lindsey Graham (71), istaknuti republikanac i bliski politički saveznik predsjednika Donalda Trumpa (Jutarnji)
Prekjučer (12:00)

Brze i kratke

  • Amerikanci napali Iran, Teheran uzvratio: Eksplozije u Dohi, na udaru i Emirati i Jordan, Hormuz zatvoren (Jutarnji)
  • Novi alat Mete. Bilo tko odsad može vaše Instagram fotografije koristiti za AI slike, no može se isključiti (Wired, Index)
  • SP: Argentina pobijedila Švicarsku u produžecima 3:1 i ušla u polufinale SP-a (Index), Engleska izbacila Norvešku 2:1 (Index)
  • Veliki požar na Korčuli, vatrogascima pomogla kiša, pogledajte prizore (Jutarnji)
  • Danas stabilnije, a slijedi vruć tjedan… krajem tjedna mjestimice tempererature će dosegnuti i 40 °C (N1)
Subota (23:00)

Brze i kratke

  • Jutarnji obišao šest zagrebačkih kupališta, usporedili radna vremena, čistoću, gužve i cijene, od Mladosti do rooftop bazena
  • U Memorijalnom centru u Potočarima danas obilježena 31. godišnjica srebreničkog genocida (Klix)
  • HUP: Hrvatska je među vodećim svjetskim proizvođačima transformatora (Poslovni)
  • Prosječna zagrebačka neto plaća za travanj iznosila 1782 eura, medijalna 1495 (HRT)
  • Književnik Vladimir Arsenijević pretučen u Beogradu uoči komemoracije za Srebrenicu (N1)
  • Protiv HAVC-a i Ministarstva kulture i medija podnesena je kaznena prijava zbog moguće zloporabe programa filmskog cash rebate poticaja HAVC-a putem mreže povezanih tvrtki. One, zbog nedovoljne provjere, novac iz državnog proračuna slijevaju izvan Hrvatske (Nacional)
Subota (17:00)

Brze i kratke

  • Infantino u problemu zbog afere s crvenim kartonom igraču SAD-a, iako se vjeruje da će osigurati i idući mandat na čelu FIFA-e, bit će vjerojatno spriječen u naumu proširenja Svjetskog klupskog prvenstva (Sportske)
  • Italija gradi golemi most do Sicilije. Proglasili su ga vojnim projektom (Index)
  • Kulturnu iskaznicu aktiviralo gotovo 4000 mladih. Najviše kupuju knjige i idu u kino (Index)
  • Preminula je Wally Funk, najstarija žena ikad na svemirskom letu (Bug)
  • U Europi zaplijenjeno više od 200.000 lažnih kondoma, prodavali se kao igračke, potrošači izloženi riziku od prenošenja spolnih bolesti (Index)
Subota (11:00)

Brze i kratke

  • Na autocestama se stvaraju kilometarske kolone, vozače čeka i nevrijeme (Večernji)
  • Novi dokumenti iz afere skijaškog saveza: mjesečno se navodno isplaćivalo između 90.000 i 160.000 eura putem fiktivnih računa, izvlačenje trajalo 26 godina (24sata Jutarnji)
  • Teška nesreća u Slavoniji, poginuo policajac koji se vraćao s posla (Index)
  • Umro je Đorđe Kadijević (94), redatelj kultnog filma Leptirica (Jutarnji)
  • SP: Španjolska pobijedila Belgiju 2:1, u polufinalu igrat će protiv Francuske (Index)
Petak (23:00)

Brze i kratke

  • Zalužni: unatoč ruskim problemima na bojištu i uspješnosti ukrajinskih dalekometnih udara na energetsku infrastrukturu, ne smije se pretpostavljati da je Rusija izgubila rat (Jutarnji)
  • Novo poskupljenje goriva od utorka: benzin skuplji za 3 centa, dizel za 8 (RTL, N1)
  • Nacional: Hajdaš Dončić ne želi podržati Milanovića u dvoboju s Plenkovićem jer se boji da će mu biti takmac u utrci za premijera
  • Rast hrvatskog gospodarstva 2,5 posto u ovoj i 2,3 posto u 2027. godini (Poslovni)
  • Počinje 12. Ultra Europe festival u Splitskom parku mladeži, policija objavila posebne mjere (HRT)