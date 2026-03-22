Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Trump prijeti Iranu uništenjem elektrana ako ne otvore Hormuški tjesnac u 48 sati, Iran odgovara Trumpu najavom napada na postrojenja za desalinizaciju u regiji (tportal)
  • Vlada RH: Povećali smo neto plaće za 102 posto (Danica)
  • Ruska obavještajna služba planirala je lažni atentat na Orbana za dizanje rejtinga uoči izbora (tportal)
  • Taksist Zagrepčaninu naplatio 250 eura za vožnju dugu šest kilometara. “Još mi je, kaže, dao i popust” (N1)
  • Bugatti lansirao bicikl, inženjersko remek-djelo limitirano na 250 primjeraka (Autonet)

Jučer (22:00)

  • Iran projektilima zasuo Dimonu. Tamo se nalazi najčuvaniji objekt u Izraelu (Jutarnji)
  • Ukrajina je iznenada u ofenzivi (Index)
  • Kako su i kada točno počele sve one fore s Chuckom Norrisom – sve je počelo od Conana O’Briena 2004. (Index)
  • Porezna izdala 30.000 pogrešnih rješenja, od fiskalizacije odustao i HEP… (Index, Nacional)
  • Brkljača: Hrvatska je još uvijek u relativno povoljnom položaju. Izvoz u SAD nije naša jača strana, pa nas američki protekcionizam i dizanje carina nisu značajnije pogodili. Što se tiče rata na Bliskom istoku, on je ipak dovoljno daleko da ne očekujem izravni udar na turizam. Ono što nas najviše pogađa je rast cijena nafte i plina (tportal)
Jučer (16:00)

  • Rusija nudi SAD-u dogovor: Prekid suradnje s Iranom za prekid pomoći Ukrajini, SAD navodno odbio, silovita eksplozija u Jeruzalemu, dio iranskog projektila pao na Stari grad (Index), Iranci tvrde da su pogodili američki nevidljivi lovac F-35 Lightning II, ukoliko se utvrdi da su koristili infracrvenu tehnologiju, to ukazuje na ranjivost (Index)
  • Anketa: Velika većina Hrvata misli da napad na Iran nije opravdan (HTV)
  • Međunarodna energetska agencija zbog najvećeg poremećaja opskrbe u povijesti tržišta šalje prijedloge štednje koji među ostalima spominju rad od kuće, ali i vožnju “par – nepar” (HRT)
  • Prema trenutačnom modelu izračuna, litra eurosupera 95 poskupjela bi za 21 cent i stajala bi 1,71 euro. Još veći rast cijene bio bi u slučaju eurodizela, za čak 29 centi… ukoliko Vlada ne donese najavljene mjere u ponedjeljak (tportal), mali distributeri na rubu opstanka jer bi im prodajna cijena bila manja od nabavne (Dnevnik, Index)
  • Elegancija kao poslovna strategija: Koliko je imidž važan u poslu te zašto se ljudi vraćaju kroju po mjeri (Poslovni)
Jučer (10:00)

  • Ruši se zapadni aneks Vjesnikova nebodera, sam neboder se trenutačno može tek očistiti do 16. kata (Jutarnji)
  • Anketa: Šveđani spremni ginuti u obrani Hrvatske, ali ne i za Orbana i Erdogana, samo 60 posto ispitanika podržava slanje švedskih vojnika u obranu SAD-a (Index)
  • Mate Rimac slavi desetljeće putovanja tijekom kojeg je tvrtka Rimac Automobili prerasla iz pothvata u garaži u globalnu korporaciju posebnim izdanjem Nevere (Autonet)
  • Recenzija Nothing Phone 4a Pro: Srednja klasa koja parira Pixelu 10a (Engadget)
  • Dinamo se od europskih natjecanja oprostio krajem veljače u srazu s belgijskim Genkom, dok je Rijeka zaustavljena ovog četvrtka u osmini finala Konferencijske lige od francuskog Strasbourga, u ovoj sezoni rekordno ‘nabildali’ koeficijent, skupivši 7031 bod – tablicu koeficijenata, možete pogledati ovdje (tportal)
  • Dodijelili Večernjakove ruže: Slavili Jakov Jozinović, Enis Bešlagić, Josipa Lisac, Davor Jurkotić… (24 sata)
Prekjučer (22:00)

  • Puhovski: U Bejrutu su čitave četvrti uništene, Izrael će uništiti Libanon i kao zajednicu… iako žele uništiti vodstvo Irana, oni se ponovno regrutiraju. To može ići u beskonačnost, Izrael je u velikim teškoćama… Putin je dobitnik jer je rat u Ukrajini pao u drugi plan, a i naftu može prodavati po starim cijenama (HRT, Index)
  • Ćorić: Građani drže 8,5 posto javnog duga, to je pozitivna vijest (Lider)
  • Rušenje stadiona na Maksimiru očekuje se iduće godine (Poslovni)
  • Želite raditi u državnoj službi? Najavljene promjene u zapošljavanju – obavezan izobrazba, cilj je da do 2030. sve imaju online (tportal)
  • U Hrvatskoj sve veći jaz između plaća i mirovina: Skoro svaki treći umirovljenik ispod granice siromaštva (Nacional)
Prekjučer (16:00)

  • Bitka za Hormuz: Američki dužnosnici navode kako A-10 i Apache već danima uništavaju iranske brze čamce koji ometaju komercijalni promet (Jutarnji)
  • Zašto je u Njemačkoj gorivo poskupjelo daleko više nego drugdje u EU? O tome se raspravljalo i u Bundestagu i konačno su donesene mjere koje bi barem malo mogle obuzdati hirovitost cijene goriva (DW)
  • Zarada Rusije od fosilnih goriva dosegnula je 7.7 milijardi eura u samo dva tjedna od početka rata u Iranu, potaknutog zajedničkim američko-izraelskim napadima. Trenutni sukob doveo je do skoka globalnih cijena nafte i nagnao Sjedinjene Američke Države na ublažavanje sankcija prema Moskvi, piše Euronews. (Index)
  • Vujčić i službeno imenovan potpredsjednikom Europske središnje banke (Poslovni)
  • Svaki dan u RH 11 ljudi sazna da ima rak debelog crijeva – tihog ubojicu bez simptoma (HRT)
Prekjučer (10:00)

  • Iran uspostavio plaćeni “siguran prolaz” kroz Hormuški tjesnac, bivši zapovjednik NATO-a: Iran je u bezizlaznoj poziciji (Index), Netanyahu je naveo tri ključna cilja izraelskih operacija: potpuno uništenje iranskog nuklearnog programa, potpuno uništenje iranskog balističkog raketnog programa te stvaranje uvjeta u kojima bi građani Irana mogli ‘uzeti sudbinu u svoje ruke’ (tportal)
  • Von der Leyen nakon završetka EU samita najavila “privremene i ciljane mjere” za smanjenje cijena električne energije, koje rastu zbog rata na Bliskom istoku (N1)
  • Vlada će u ponedjeljak ponovno ograničiti cijene goriva. A do kraja mjeseca, očekuje se i zadržati postojeće subvencije za struju i plin o čemu se još razgovara. Kako bi ublažila udar na standard građana, RTL Danas doznaje da će i cijene svih 100 proizvoda – mahom prehrambenih – ostati ograničene (Nacional)
  • Domaća tvrtka: “Nemamo stranih radnika jer domaće dobro plaćamo, imaju u prosjeku više od 1.600 eura mjesečno” (Poslovni)
  • Gospodar prstenova se vratio u kina, i to u produljenom izdanju (Bug)
Četvrtak (22:00)

  • Hrvatska uvozi čak 60 posto energije koje godišnje potroši, od nafte, plina do struje (Danica)
  • Oštećeni ruski tanker pluta Mediteranom: “To je tempirana bomba!” (N1)
  • Šokantno: Krov Poljuda nije siguran već četiri godine – otkriva tportal
  • Šef HSU-a: Plenković se složio, uvest će se minimalna mirovina (Index)
  • Turci se raspisali o hrvatskoj pjesmi za Eurosong: Sporni su im stihovi i tetovaže (Index)
  • Hrvat je autor ‘najružnije zgrade na svijetu‘, biblioteke u Prištini: ‘Sjajno! To je za mene velika reklama‘ – kaže akademik Andrija Mutnjaković, danas 96-godišnjak (Jutarnji)
Četvrtak (16:00)

  • SAD i Izrael djeluju zajedno, ali ne gađaju iste ciljeve, na pomolu bi mogao biti raskol između Trumpa i Netanyahua (Index)
  • U autorskom tekstu za magazin The Economist, omanski ministar vanjskih poslova Badr Albusaidi upozorava da su Sjedinjene Američke Države izgubile kontrolu nad vlastitom vanjskom politikom te poziva njihove saveznike da pomognu okončati, kako ga naziva, nezakoniti rat (Index)
  • Samit Europske unije, koji je prvotno trebao biti prilika za jačanje gospodarstva EU-a, sada se pretvorio u ozbiljan test izdržljivosti. Čelnici koji se danas okupljaju suočit će se s iznimno zahtjevnim dnevnim redom: financijskim opstankom Ukrajine, eskalacijom na Bliskom istoku, napetostima u odnosima sa SAD-om te dubokim unutarnjim podjelama oko energetike i klimatske politike (tportal)
  • U karlovačku knjižnicu ušetao slavni oskarovac Michael Wadleigh, autor dokumentarca o Woodstocku, došao se spojiti na wi-fi (N1)
  • Počela je sezona krpelja i zaraza, cijena cjepiva kreće se između 35 i 50 eura (Index)
  • Willie Nelson objavljuje svoj 156. album “Dream Chaser”, uskoro slavi 93. rođendan (Muzika)
Četvrtak (10:00)

  • MOL i Shell u Sloveniji ograničili točenje goriva do 30 litara za fizičke, odnosno 200 litara za pravne (kamioni). Mjere uvode i drugi (Index)
  • Bejrut u plamenu, Hezbolahove rakete dobacile gotovo do Gaze (N1)
  • Financial Times: Američko gospodarstvo nije dovoljno snažno da se nosi s ratom s Iranom (Index)
  • Kina je sve jača, Trump gubi podršku, Europa se vraća. Najveći luzeri su Rusi (Index)
  • Đikić: Nepozivanje Vučića na Brijune bilo bi usluga – Vučiću (Novosti)
  • Jesmo li pred novim valom poskupljenja hrane? Prijeti i recesija (Poslovni)
Srijeda (22:00)

  • Gori najveće plinsko postrojenje u Iranu, napad na rafineriju Asaluyeh velika je eskalacija za Iran, američki obavještajci procjenjuju da je iranski režim znatno oslabljen nakon napada. Trebat će im godine za obnovu vojske i nuklearnog programa  (Index)
  • Zelenski upozorio je da bi rat na Bliskom istoku mogao imati izravne i ozbiljne posljedice na obrambene sposobnosti Ukrajine. U intervjuu za BBC istaknuo je kako se Kijev suočava s mogućim nedostatkom ključnog naoružanja (tportal)
  • UN: Gotovo 4,9 milijuna djece umrlo prije pete godine života u 2024. (HRT)
  • Ćimić: Medikol najam plaćao 5000 kn, zarađivao milijune, a KBC-u dugovao 257.739 € (Index)
  • Počela sezona poskoka : Stručnjaci upozoravaju na oprez u prirodi (HRT)
  • Izrudareno 20 milijuna bitcoina, preostao je samo još posljednji – bit će sve teže rudariti zbog načina na koji je mreža strukturirana da funkcionira. Halving se događa otprilike svake četiri godine, što smanjuje nagrade (Lider)
  • U Splitu otvoren 19. Pričigin (HRT)