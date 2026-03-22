Teheran je u nedjelju pokrenuo nove napade na zaljevske zemlje, zaprijetio Trumpu odmazdom s četiri mjere, koje uključuju zatvaranje Hormuškog tjesnaca, uništavanjem tvrtki američkih dioničara kao elektrane u zemljama regije u kojima se nalaze američke baze (Jutarnji)
Washington Post: Mađarski ministar godinama obavještavao Rusiju o povjerljivim informacijama EU-a (N1)
Cijene goriva pogurale prodaju bicikla i romobila (Danica)
Međimurje: U ovom mjestu žive liječnici, IT-jevci i poduzetnici: ‘Nije bilo ni ceste, a sad mi kuća vrijedi 500.000 eura‘ (Jutarnji)
Vlada će se odreći trošarina kako bi smanjila cijene goriva (Poslovni)
Plenković: U obnovu nakon potresa uloženo 4,65 milijardi eura, završetak 2030. (Poslovni)
U Sloveniji je od ponoći na snazi odluka o ograničenju točenja goriva na benzinskim crpkama, s ciljem smanjenja problema s opskrbom naftnim derivatima – do 50 litara po osobi, 200 litara za kamione (Nacional)
Novi nestanak struje na Kubi: 10 milijuna ljudi u mraku (N1)
Roditelji nakon K-pop ludnice u Areni Zagreb: “To i nije predstava za cijelu obitelj” (Index)
Minecraft otvara tematski park u Londonu iduće godine (Bug)
Kako su i kada točno počele sve one fore s Chuckom Norrisom – sve je počelo od Conana O’Briena 2004. (Index)
Porezna izdala 30.000 pogrešnih rješenja, od fiskalizacije odustao i HEP… (Index, Nacional)
Brkljača: Hrvatska je još uvijek u relativno povoljnom položaju. Izvoz u SAD nije naša jača strana, pa nas američki protekcionizam i dizanje carina nisu značajnije pogodili. Što se tiče rata na Bliskom istoku, on je ipak dovoljno daleko da ne očekujem izravni udar na turizam. Ono što nas najviše pogađa je rast cijena nafte i plina (tportal)
Rusija nudi SAD-u dogovor: Prekid suradnje s Iranom za prekid pomoći Ukrajini, SAD navodno odbio, silovita eksplozija u Jeruzalemu, dio iranskog projektila pao na Stari grad (Index), Iranci tvrde da su pogodili američki nevidljivi lovac F-35 Lightning II, ukoliko se utvrdi da su koristili infracrvenu tehnologiju, to ukazuje na ranjivost (Index)
Anketa: Velika većina Hrvata misli da napad na Iran nije opravdan (HTV)
Međunarodna energetska agencija zbog najvećeg poremećaja opskrbe u povijesti tržišta šalje prijedloge štednje koji među ostalima spominju rad od kuće, ali i vožnju “par – nepar” (HRT)
Prema trenutačnom modelu izračuna, litra eurosupera 95 poskupjela bi za 21 cent i stajala bi 1,71 euro. Još veći rast cijene bio bi u slučaju eurodizela, za čak 29 centi… ukoliko Vlada ne donese najavljene mjere u ponedjeljak (tportal), mali distributeri na rubu opstanka jer bi im prodajna cijena bila manja od nabavne (Dnevnik, Index)
Elegancija kao poslovna strategija: Koliko je imidž važan u poslu te zašto se ljudi vraćaju kroju po mjeri (Poslovni)
Ruši se zapadni aneks Vjesnikova nebodera, sam neboder se trenutačno može tek očistiti do 16. kata (Jutarnji)
Anketa: Šveđani spremni ginuti u obrani Hrvatske, ali ne i za Orbana i Erdogana, samo 60 posto ispitanika podržava slanje švedskih vojnika u obranu SAD-a (Index)
Mate Rimac slavi desetljeće putovanja tijekom kojeg je tvrtka Rimac Automobili prerasla iz pothvata u garaži u globalnu korporaciju posebnim izdanjem Nevere (Autonet)
Recenzija Nothing Phone 4a Pro: Srednja klasa koja parira Pixelu 10a (Engadget)
Dinamo se od europskih natjecanja oprostio krajem veljače u srazu s belgijskim Genkom, dok je Rijeka zaustavljena ovog četvrtka u osmini finala Konferencijske lige od francuskog Strasbourga, u ovoj sezoni rekordno ‘nabildali’ koeficijent, skupivši 7031 bod – tablicu koeficijenata, možete pogledati ovdje (tportal)
Puhovski: U Bejrutu su čitave četvrti uništene, Izrael će uništiti Libanon i kao zajednicu… iako žele uništiti vodstvo Irana, oni se ponovno regrutiraju. To može ići u beskonačnost, Izrael je u velikim teškoćama… Putin je dobitnik jer je rat u Ukrajini pao u drugi plan, a i naftu može prodavati po starim cijenama (HRT, Index)
Ćorić: Građani drže 8,5 posto javnog duga, to je pozitivna vijest (Lider)
Rušenje stadiona na Maksimiru očekuje se iduće godine (Poslovni)
Želite raditi u državnoj službi? Najavljene promjene u zapošljavanju – obavezan izobrazba, cilj je da do 2030. sve imaju online (tportal)
U Hrvatskoj sve veći jaz između plaća i mirovina: Skoro svaki treći umirovljenik ispod granice siromaštva (Nacional)
Bitka za Hormuz: Američki dužnosnici navode kako A-10 i Apache već danima uništavaju iranske brze čamce koji ometaju komercijalni promet (Jutarnji)
Zašto je u Njemačkoj gorivo poskupjelo daleko više nego drugdje u EU? O tome se raspravljalo i u Bundestagu i konačno su donesene mjere koje bi barem malo mogle obuzdati hirovitost cijene goriva (DW)
Zarada Rusije od fosilnih goriva dosegnula je 7.7 milijardi eura u samo dva tjedna od početka rata u Iranu, potaknutog zajedničkim američko-izraelskim napadima. Trenutni sukob doveo je do skoka globalnih cijena nafte i nagnao Sjedinjene Američke Države na ublažavanje sankcija prema Moskvi, piše Euronews. (Index)
Vujčić i službeno imenovan potpredsjednikom Europske središnje banke (Poslovni)
Svaki dan u RH 11 ljudi sazna da ima rak debelog crijeva – tihog ubojicu bez simptoma (HRT)
Iran uspostavio plaćeni “siguran prolaz” kroz Hormuški tjesnac, bivši zapovjednik NATO-a: Iran je u bezizlaznoj poziciji (Index), Netanyahu je naveo tri ključna cilja izraelskih operacija: potpuno uništenje iranskog nuklearnog programa, potpuno uništenje iranskog balističkog raketnog programa te stvaranje uvjeta u kojima bi građani Irana mogli ‘uzeti sudbinu u svoje ruke’ (tportal)
Von der Leyen nakon završetka EU samita najavila “privremene i ciljane mjere” za smanjenje cijena električne energije, koje rastu zbog rata na Bliskom istoku (N1)
Vlada će u ponedjeljak ponovno ograničiti cijene goriva. A do kraja mjeseca, očekuje se i zadržati postojeće subvencije za struju i plin o čemu se još razgovara. Kako bi ublažila udar na standard građana, RTL Danas doznaje da će i cijene svih 100 proizvoda – mahom prehrambenih – ostati ograničene (Nacional)
Domaća tvrtka: “Nemamo stranih radnika jer domaće dobro plaćamo, imaju u prosjeku više od 1.600 eura mjesečno” (Poslovni)
Gospodar prstenova se vratio u kina, i to u produljenom izdanju (Bug)
SAD i Izrael djeluju zajedno, ali ne gađaju iste ciljeve, na pomolu bi mogao biti raskol između Trumpa i Netanyahua (Index)
U autorskom tekstu za magazin The Economist, omanski ministar vanjskih poslova Badr Albusaidi upozorava da su Sjedinjene Američke Države izgubile kontrolu nad vlastitom vanjskom politikom te poziva njihove saveznike da pomognu okončati, kako ga naziva, nezakoniti rat (Index)
Samit Europske unije, koji je prvotno trebao biti prilika za jačanje gospodarstva EU-a, sada se pretvorio u ozbiljan test izdržljivosti. Čelnici koji se danas okupljaju suočit će se s iznimno zahtjevnim dnevnim redom: financijskim opstankom Ukrajine, eskalacijom na Bliskom istoku, napetostima u odnosima sa SAD-om te dubokim unutarnjim podjelama oko energetike i klimatske politike (tportal)