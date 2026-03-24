Kraj agresije na Iran uvjet za normalizaciju tranzita kroz Hormuz (Poslovni), američka vojska godinama će se oporavljati od rata s Iranom (Jutarnji)
Porezna uprava otkrila je na koji način određuje plaćanje poreza na nekretnine. Koristeći samo dvije od čak šest evidencija iz kojih su mogli vaditi podatke, otkrili su brojne neusklađenosti koje su potom sami rješavali te na temelju toga izdavali rješenja. Stoga ne čudi da su im građani do prošlog ponedjeljka poslali čak 36.000 prigovora (tportal)
Rimčev testni robotaksi u prometnoj u centru Zagreba (Index)
Muškarac iz Splita naplaćivao ilegalne streamove utakmica. Vlasnik prava: Šteta je 1,6 milijuna eura (Index)
Xiaomi 17 – Kompaktna perjanica s poštenim kompromisom (Bug)
U dobi od samo 43 godine preminuo je Leonid Radvinsky, čovjek koji je stajao iza golemog uspona OnlyFansa (tportal)
Iransko vijeće za obranu zaprijetilo je postavljanjem morskih mina koje bi blokirale cijeli Perzijski zaljev u slučaju napada na iransku obalu ili otoke (tportal), Trump produljio ultimatum. Odmah uslijedio preokret na tržištima (Index)
U Münchenu je došlo do političkog preokreta kakav se rijetko viđa: kandidat Zelenih Dominik Krause postao je novi gradonačelnik i time ispisao povijest kao prvi predstavnik te stranke na čelu bavarske metropole (tportal)
Naknada predstavniku suvlasnika – plaćanje kroz najam njegovog stana? (Zgradonačelnik)
Predstavljeni su dresovi Hrvatske za Svjetsko prvenstvo (Sport klub)
HNL: Hajduk razbio Vukovar 6:0, Dinamo Lokomotivu 5:0, Gorica deklasirala Rijeku 4:0, Slaven remizirao s Osijekom bez golova, Istra dobila Varaždin 2:1, Dinamo bježi Hajduku 10 bodova, tijesno u sredini – za Europu se bore Rijeka, Varaždin, Istra i Slaven Belupo, Vukovar najbliži ispadanju
Oštar pad na azijskim burzama. Amerikanci: Laž je da je oboren naš F-15 (Index)
Zatvorena benzinska u Udbini. Vlasnik: Nemamo interes da prodajemo po ovim cijenama, predsjednik Udruge Glas poduzetnika: Nitko nije toliko jak da radi s gubitkom. To znači da ste Djed Mraz, poklanjate gorivo (Index)
Krajem tjedna stiže snijeg, temperature padaju za više od deset stupnjeva (N1)
Izbori u Sloveniji: Golob tijesno pobijedio Janšu s tek jednim mandatom više (tportal)
U Hrvatskoj je siromašno čak 787.000 ljudi (Danica)
Teheran je u nedjelju pokrenuo nove napade na zaljevske zemlje, zaprijetio Trumpu odmazdom s četiri mjere, koje uključuju zatvaranje Hormuškog tjesnaca, uništavanjem tvrtki američkih dioničara kao elektrane u zemljama regije u kojima se nalaze američke baze (Jutarnji)
Washington Post: Mađarski ministar godinama obavještavao Rusiju o povjerljivim informacijama EU-a (N1)
Cijene goriva pogurale prodaju bicikla i romobila (Danica)
Međimurje: U ovom mjestu žive liječnici, IT-jevci i poduzetnici: ‘Nije bilo ni ceste, a sad mi kuća vrijedi 500.000 eura‘ (Jutarnji)
Vlada će se odreći trošarina kako bi smanjila cijene goriva (Poslovni)
Plenković: U obnovu nakon potresa uloženo 4,65 milijardi eura, završetak 2030. (Poslovni)
U Sloveniji je od ponoći na snazi odluka o ograničenju točenja goriva na benzinskim crpkama, s ciljem smanjenja problema s opskrbom naftnim derivatima – do 50 litara po osobi, 200 litara za kamione (Nacional)
Novi nestanak struje na Kubi: 10 milijuna ljudi u mraku (N1)
Roditelji nakon K-pop ludnice u Areni Zagreb: “To i nije predstava za cijelu obitelj” (Index)
Minecraft otvara tematski park u Londonu iduće godine (Bug)
Kako su i kada točno počele sve one fore s Chuckom Norrisom – sve je počelo od Conana O’Briena 2004. (Index)
Porezna izdala 30.000 pogrešnih rješenja, od fiskalizacije odustao i HEP… (Index, Nacional)
Brkljača: Hrvatska je još uvijek u relativno povoljnom položaju. Izvoz u SAD nije naša jača strana, pa nas američki protekcionizam i dizanje carina nisu značajnije pogodili. Što se tiče rata na Bliskom istoku, on je ipak dovoljno daleko da ne očekujem izravni udar na turizam. Ono što nas najviše pogađa je rast cijena nafte i plina (tportal)
Rusija nudi SAD-u dogovor: Prekid suradnje s Iranom za prekid pomoći Ukrajini, SAD navodno odbio, silovita eksplozija u Jeruzalemu, dio iranskog projektila pao na Stari grad (Index), Iranci tvrde da su pogodili američki nevidljivi lovac F-35 Lightning II, ukoliko se utvrdi da su koristili infracrvenu tehnologiju, to ukazuje na ranjivost (Index)
Anketa: Velika većina Hrvata misli da napad na Iran nije opravdan (HTV)
Međunarodna energetska agencija zbog najvećeg poremećaja opskrbe u povijesti tržišta šalje prijedloge štednje koji među ostalima spominju rad od kuće, ali i vožnju “par – nepar” (HRT)
Prema trenutačnom modelu izračuna, litra eurosupera 95 poskupjela bi za 21 cent i stajala bi 1,71 euro. Još veći rast cijene bio bi u slučaju eurodizela, za čak 29 centi… ukoliko Vlada ne donese najavljene mjere u ponedjeljak (tportal), mali distributeri na rubu opstanka jer bi im prodajna cijena bila manja od nabavne (Dnevnik, Index)
Elegancija kao poslovna strategija: Koliko je imidž važan u poslu te zašto se ljudi vraćaju kroju po mjeri (Poslovni)
Ruši se zapadni aneks Vjesnikova nebodera, sam neboder se trenutačno može tek očistiti do 16. kata (Jutarnji)
Anketa: Šveđani spremni ginuti u obrani Hrvatske, ali ne i za Orbana i Erdogana, samo 60 posto ispitanika podržava slanje švedskih vojnika u obranu SAD-a (Index)
Mate Rimac slavi desetljeće putovanja tijekom kojeg je tvrtka Rimac Automobili prerasla iz pothvata u garaži u globalnu korporaciju posebnim izdanjem Nevere (Autonet)
Recenzija Nothing Phone 4a Pro: Srednja klasa koja parira Pixelu 10a (Engadget)
Dinamo se od europskih natjecanja oprostio krajem veljače u srazu s belgijskim Genkom, dok je Rijeka zaustavljena ovog četvrtka u osmini finala Konferencijske lige od francuskog Strasbourga, u ovoj sezoni rekordno ‘nabildali’ koeficijent, skupivši 7031 bod – tablicu koeficijenata, možete pogledati ovdje (tportal)
Puhovski: U Bejrutu su čitave četvrti uništene, Izrael će uništiti Libanon i kao zajednicu… iako žele uništiti vodstvo Irana, oni se ponovno regrutiraju. To može ići u beskonačnost, Izrael je u velikim teškoćama… Putin je dobitnik jer je rat u Ukrajini pao u drugi plan, a i naftu može prodavati po starim cijenama (HRT, Index)
Ćorić: Građani drže 8,5 posto javnog duga, to je pozitivna vijest (Lider)
Rušenje stadiona na Maksimiru očekuje se iduće godine (Poslovni)
Želite raditi u državnoj službi? Najavljene promjene u zapošljavanju – obavezan izobrazba, cilj je da do 2030. sve imaju online (tportal)
U Hrvatskoj sve veći jaz između plaća i mirovina: Skoro svaki treći umirovljenik ispod granice siromaštva (Nacional)