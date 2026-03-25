Šef BlackRocka: ako se sukob riješi i Iran ponovno postane prihvatljiv međunarodnoj zajednici, cijena nafte mogla bi pasti i ispod predratne razine. No, ako se to ne dogodi, upozorava, slijede “godine s cijenom nafte iznad 100 dolara, bliže 150, što ima duboke posljedice za gospodarstvo (Index)
Znanstveni pothvat CERN-a: kamionom prevoze antimateriju – ova probna vožnja dokazala je da antimaterija može preživjeti vibracije i potrese tijekom vožnje (DW)
U Podsusedu otvoreni radovi na izgradnji punionice za električne autobuse (HRT)
Gospodar prstenova dobiva nastavak: Radnja je smještena 14 god. nakon Frodove smrti (Index)
U belgijskom realityju migranti se natječu za boravišnu dozvolu… Udruženje scenarista Europe (FSE) objavilo je najnovije izvješće u kojemu upozoravaju da je podrška desnim ili ekstremno desnim strankama dovela do ‘zastrašujućeg efekta’, koji uzrokuje autocenzuru među scenaristima diljem kontinenta, novi formati nuspojava upravo toga (tportal)
Tony Cetinski postao je hrvatski reprezentativac u sportskom ribolovu (Index)
Trump tvrdi da pregovaraju s Iranom, oni to opovrgavaju, Iran objavio da “nenapadačka plovila mogu proći Hormuzom uz koordinaciju s iranskim vlastima” (Index)
Plenković: Europa je u potpunosti ovisna o drugima i silno ranjiva, paket pomoći vrijedan 450 milijuna eura usmjeren je na ublažavanje posljedica nove krize, nestašica goriva kod nas neće biti (HRT, Index)
DHMZ je poslao izvanredno priopćenje u kojem upozorava na snažnu promjenu vremena koja će u četvrtak zahvatiti Hrvatsku. Za ove regije je upaljen crveni meteoalarm: Istra, Gorski kotar i Lika, očekuje se i snijeg do 50 cm (Jutarnji)
Treba li Hrvatskoj Davidova praćka? Ogorec: “Trebamo početi nabavljati ofenzive sustave” (N1)
Politico: Zagreb ispao iz utrke za sjedište nove EU agencije (Index)
FT: Trump očajnički želi izlaz iz kaosa koji je sam stvorio, ali ima ogroman problem – nikad nije imao plan B (Index)
Europa iza kulisa potiho igra ključnu ulogu u ratu na Bliskom istoku, dronovima se upravlja iz američke baze Ramstein u Njemačkoj, U britanskom RAF Fairfordu zabilježeni su pak teški bombarderi B-1 kako se opskrbljuju gorivom i streljivom, nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford trenutačno je u remontu u bazi na Kreti (tportal)
Trump dotaknuo dno: Podržava ga tek 36 posto Amerikanaca (tportal)
Na pojedinim benzinskim postajama dolazi do nestašica goriva, iako iz Vlade i INA-e poručuju da ih ne bi trebalo biti… problem je i do 200 posto veće potražnje (Index)
Vodeće hrvatske tvrtke u postavljanju reklamnih panoa od Grada Zagreba traže da im vrate skoro 1,7 milijuna eura koliko im je, smatraju, nezakonito naplaćeno. Trenutačno je u tijeku 68 sudskih postupaka, sve je počelo još 2009. (Zagreb.info, Nacional)
Kultna borba Chucka Norrisa i Brucea Leeja snimljena je ilegalno, nisu dobili dozvolu za snimanje u rimskom Colosseumu, pa je dio materijala ondje snimljen potajno, uz pomoć mita i uz kamere skrivene kao turistička oprema (Index)
Sumnjiva trgovina naftom 15 minuta prije Trumpove objave o Iranu, trgovci uložili 580 milijuna eura u okladu na cijene nafte, sumnja se u povlaštene informacije (Index)
Europa je tradicionalno manje ovisna o energiji iz Perzijskog zaljeva nego Azija, no neke će države osjetiti posljedice: Grčka, Poljska, Slovenija, Nizozemska, Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Španjolska, Italija, Belgija… izravna izloženost Hrvatske je svega 1 %, no stručnjaci upozoravaju da nitko neće biti pošteđen globalnog skoka cijena (tportal)
Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković priveden je na hrvatskom graničnom prijelazu Stara Gradiška, o svemu pisao na fejsu: “Ovo nije pitanje mene kao čovjeka i gradonačelnika. Ovo je pitanje odnosa prema Srbima” (Jutarnji)
Nova akcija USKOK-a: Uhićenja u dva grada, uhićen i bivši HDZ-ov načelnik: Dvaput je platio isti račun od 1,5 milijuna kuna (Jutarnji), prije pet godina rekao da je za sve kriv računovodstveni servis (tportal)
U pripremi izmjene Zakona o PDV-u. Nagađa se i da će biti rezanja po ministarstvima kako bi se uštedilo (Dnevnik, Nacional)
Prema UNICEF-ovoj studiji iz 2025. najsretnija djeca na svijetu žive – u Nizozemskoj (DW)
Kraj agresije na Iran uvjet za normalizaciju tranzita kroz Hormuz (Poslovni), američka vojska godinama će se oporavljati od rata s Iranom (Jutarnji)
Porezna uprava otkrila je na koji način određuje plaćanje poreza na nekretnine. Koristeći samo dvije od čak šest evidencija iz kojih su mogli vaditi podatke, otkrili su brojne neusklađenosti koje su potom sami rješavali te na temelju toga izdavali rješenja. Stoga ne čudi da su im građani do prošlog ponedjeljka poslali čak 36.000 prigovora (tportal)
Rimčev testni robotaksi u prometnoj u centru Zagreba (Index)
Muškarac iz Splita naplaćivao ilegalne streamove utakmica. Vlasnik prava: Šteta je 1,6 milijuna eura (Index)
Xiaomi 17 – Kompaktna perjanica s poštenim kompromisom (Bug)
U dobi od samo 43 godine preminuo je Leonid Radvinsky, čovjek koji je stajao iza golemog uspona OnlyFansa (tportal)
Iransko vijeće za obranu zaprijetilo je postavljanjem morskih mina koje bi blokirale cijeli Perzijski zaljev u slučaju napada na iransku obalu ili otoke (tportal), Trump produljio ultimatum. Odmah uslijedio preokret na tržištima (Index)
U Münchenu je došlo do političkog preokreta kakav se rijetko viđa: kandidat Zelenih Dominik Krause postao je novi gradonačelnik i time ispisao povijest kao prvi predstavnik te stranke na čelu bavarske metropole (tportal)
Naknada predstavniku suvlasnika – plaćanje kroz najam njegovog stana? (Zgradonačelnik)
Predstavljeni su dresovi Hrvatske za Svjetsko prvenstvo (Sport klub)
HNL: Hajduk razbio Vukovar 6:0, Dinamo Lokomotivu 5:0, Gorica deklasirala Rijeku 4:0, Slaven remizirao s Osijekom bez golova, Istra dobila Varaždin 2:1, Dinamo bježi Hajduku 10 bodova, tijesno u sredini – za Europu se bore Rijeka, Varaždin, Istra i Slaven Belupo, Vukovar najbliži ispadanju
Oštar pad na azijskim burzama. Amerikanci: Laž je da je oboren naš F-15 (Index)
Zatvorena benzinska u Udbini. Vlasnik: Nemamo interes da prodajemo po ovim cijenama, predsjednik Udruge Glas poduzetnika: Nitko nije toliko jak da radi s gubitkom. To znači da ste Djed Mraz, poklanjate gorivo (Index)
Krajem tjedna stiže snijeg, temperature padaju za više od deset stupnjeva (N1)
Izbori u Sloveniji: Golob tijesno pobijedio Janšu s tek jednim mandatom više (tportal)
U Hrvatskoj je siromašno čak 787.000 ljudi (Danica)
Teheran je u nedjelju pokrenuo nove napade na zaljevske zemlje, zaprijetio Trumpu odmazdom s četiri mjere, koje uključuju zatvaranje Hormuškog tjesnaca, uništavanjem tvrtki američkih dioničara kao elektrane u zemljama regije u kojima se nalaze američke baze (Jutarnji)
Washington Post: Mađarski ministar godinama obavještavao Rusiju o povjerljivim informacijama EU-a (N1)
Cijene goriva pogurale prodaju bicikla i romobila (Danica)
Međimurje: U ovom mjestu žive liječnici, IT-jevci i poduzetnici: ‘Nije bilo ni ceste, a sad mi kuća vrijedi 500.000 eura‘ (Jutarnji)
Vlada će se odreći trošarina kako bi smanjila cijene goriva (Poslovni)
Plenković: U obnovu nakon potresa uloženo 4,65 milijardi eura, završetak 2030. (Poslovni)
U Sloveniji je od ponoći na snazi odluka o ograničenju točenja goriva na benzinskim crpkama, s ciljem smanjenja problema s opskrbom naftnim derivatima – do 50 litara po osobi, 200 litara za kamione (Nacional)
Novi nestanak struje na Kubi: 10 milijuna ljudi u mraku (N1)
Roditelji nakon K-pop ludnice u Areni Zagreb: “To i nije predstava za cijelu obitelj” (Index)
Minecraft otvara tematski park u Londonu iduće godine (Bug)