DHMZ: udari vjetra iznad 115 kilometara na sat očekuju se u razdoblju duljem od 100 godina, srušen je rekord, puhalo je i do 120 km/h (najviše dosad u Zagrebu izmjereno je 94 kilometara na sat, i to 2008.) (Index)
Die Welt: Rusija stvara sve veću prijetnji Njemačkoj i Europi, Putin bi mogao pojačati napade na Ukrajinu zahvaljujući većim prihodima od nafte (tportal)
Završeni Porini u Splitu: Ovo su dobitnici večeri – Album godine Parni Valjak – Kažu pčele umiru…, pjesma godine Kapetan bez broda, nagradu za najbolji ženski vokal posthumno je dodijeljen Gabi Novak, Porin za najbolju mušku vokalnu izvedbu pripao Marku Tolji, najbolja vokalna suradnja Vojko V i Baby Lasagna, Goran Končar dobitnik Porina za životno djelo… (HRT), kao i Vlatko Stefanovski (HRT)
Otvaranjem izložbe “Stotinu cvjetova u mom domu” u Ključu kod Novog Marofa, rodnom mjestu našeg poznatog slikara, počeli su 10. Rabuzinovi dani. U mjesec dana posjetitelje očekuju izložbe, radionice, književni susreti i edukativni sadržaji (HRT)
Filip Hrgović se vraća u ring, odmjeriti snage s 34-godišnjim britanskim boksačem Daveom Allenom 16. svibnja u Doncasteru (tportal)
Više od 5000 vatrogasaca bilo je angažirano na više od 1600 intervencija diljem Hrvatske nakon snažnog nevremena koje je pogodilo zemlju (Index), Tomašević: Oštećeno 39 vrtića, 27 osnovnih i 16 srednjih škola (N1), direktor zagrebačkog groblja naveo da su otkazani pokopi (tportal)
Subota većinom manje vjetrovita i hladna, ali još lokalno kiša, snijeg (HRT), meteorolog najavio novo nevrijeme: “Smirivanje je samo privremeno, vrlo slična situacija čeka nas već u utorak i srijedu” (Nova TV, Index)
Vedranu Pavleku u Turskoj oduzet mobitel, čeka se izručenje (Nacional)
Iranski hakeri upali u Gmail šefa FBI-ja, objavili njegove privatne fotografije (Index)
Putin zabranio izvoz zlata i gotovine iz Rusije (Index), od 1. travnja zabranjuju i izvoz nafte (Reuters)
Junetina će u Hrvatskoj poskupjeti, ali razlog za to nije rat na Bliskom istoku, nego visoki troškovi i nedostatak teladi (tportal)
Još gori na Zvučnom zidu u Dubravi – samo neka gori, kaže Zoran Stajčić u reportu za Ravno do dna
Slovenija: Više od 300 intervencija zbog nevremena (HRT)
HUP: Poskupljenje hrane moglo bi inflaciju podići na pet posto (Lider)
Vjesnikov neboder prošao test nevremena, maknuta je fasada pa neboder ne pruža otpor vjetru, on može slobodno prolaziti kroz njega… čestice azbesta se izgledno ne šire, no ostaje pitanje ostalog otpada (Večernji)
Slučaj Skijaškog saveza: sve je počelo još 2014. – tvrtke ispostavljale HSS-u fakture za usluge koje nikada nisu obavljene, no ipak su plaćene, odnosno preko njih se izvlačio novac… (Index), ‘Plaćao i estetske operacije ženama‘ (Jutarnji)
Uz već dobro prihvaćene programe “Majstori Doxa” i “Factumentarci”, Međunarodni festival dokumentarnog filma “ZagrebDox” predstavlja ove godine još jedan – “Dox otpora”, s filmovima o različitim vrstama pritiska u današnjem svijetu koji gledatelje potiču na kritičko razmišljanje i nove oblike otpora (HRT)
Amerikanci u gabuli: Iranski udari razorili im baze, vojska ratuje iz hotela i ureda (tportal)
U Zagrebu izmjereni orkanski udari od 120 km/h, osjetnije slabljenje očekuje se u subotu, ali i dalje uz žuto upozorenje (tportal), DHMZ izdao novo upozorenje: Nakon olujnog vjetra stiže nova prijetnja – od poplava (Zagreb.info)
Hrvatska na 37. mjestu u svijetu po broju registriranih patenata po stanovniku (Mreža)
Nekad kultni restoran, a danas opasna rupa u srcu Zagreba… Sjećanja na štrukle i kestene sudaraju se s pravnim zavrzlamama i godinama zapuštenosti u Frankopanskoj (Jutarnji)
Sud u Novom Meksiku naložio je Meti da plati 375 milijuna dolara zbog obmanjivanja korisnika o sigurnosti svojih platformi za djecu (Poslovni)
Hrvatska preokretom pobijedila Kolumbiju u prijateljskoj utakmici pred SP 2:1 (Index)
Zbog nevremena stotinjak intervencija, u Zagrebu vjetar čupao stabla, kod Bjelovara vlak iskliznuo iz pruge (N1), Očekuje se stvaranje novog snježnog pokrivača, mjestimice i debljeg, osobito u Lici (Slobodna), oštećeni tramvajski vodovi, nema prometa na nekim trasama, a ne voze ni neki autobusi (tportal), otkazana nastava u školama u Zagrebu (Index)
Ako se optužbe protiv Vedrana Pavleka i suosumnjičenih pokažu točnima, neminovno će se morati postaviti pitanje kako je moguće da nitko ranije nije uočio sumnjivo trošenje (Index), Pavlek lociran u Turskoj, potvrdio Turudić (Index)
Najlošiji rezultat SDP-a u zadnjih 12 mjeseci, Možemo! raste, strelovit pad Penave i Anušića (Jutarnji)
Trump navodno želi zauzeti otok Harg, koji je ključna gospodarska žila kucavica Irana, kroz čija postrojenja prolazi oko 90 posto izvoza iranske sirove nafte… no, ta operacija povlači značajne rizike (Jutarnji)
Orkansko jugo potopilo splitsku rivu, DHMZ objavio crveni alarm za Zagreb (Index)
Meteorolog N1: Izgleda da ćemo i za Uskrs imati ugriz zime (ove godine 5. travnja)
Broj smrtnih slučajeva na cestama EU lani se smanjio za 3%, u Hrvatskoj porastao za 9% (Autonet)
Varaždinska županija najsrdačnija u Hrvatskoj, ocijenili strani turisti (HRT)
Burna sjednica Gradske skupštine, ‘rešetaju‘ Tomaševića, raspravlja se o budućem RCGO i potencijalnom udaru na građane zbog troškova, jedna tema i projekt izgradnje novog maksimirskog stadiona (Jutarnji)
Snijeg zatrpao autocestu, autobus se zabio u stijenu. Građanima stigle poruke upozorenja (Jutarnji), Gorski kotar pod snijegom, pogledajte galeriju (Index), ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama (Index), oluja poharala Istru. Vatrogasci imali 23 intervencije, dogodile se tri prometne (Index)
Plenković okuplja ministre: Vlada donosi odluku vezanu uz stadion Maksimir – o darovanju nekretnina u državnom vlasništvu u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa (tportal)
U Vukovaru se s pomoću drona i sjemenskih kuglica sadi šuma (HRT)
U Hrvatskom fotografskom centru otvorena je izložba zapaženih naslovnica političkog tjednika Danas iz 1980-ih godina (HRT)
Neal.fun: Kolekcija nevjerojatno zaraznih mini-igara i vizualizacija. Možeš trošiti Bill Gatesov novac, crtati duboko more ili vidjeti koliko je internet “težak”.
Unatoč oštroj retorici i tvrdolinijaškom smjeru, analitičari smatraju da bi Ghalibaf mogao biti vrsta vođe s kojom bi Trump mogao razgovarati – bivši gradonačelnik Teherana rijedak je primjer ljudi iz režima koji odgovaraju profilu osobe s kojom SAD može surađivati (Jutarnji)
Srbija trenutno raspolaže širim spektrom oružja, uključujući naprednije sustave protuzračne obrane i razvoj bespilotnih letjelica, piše DW. Nabavka “Zagrepčanki” pojačava nervozu, iako nema realnih šansi za stvaran sukob (tportal)
Vojni analitičar: Davidova praćka štiti određeni objekt ili grad, nama bi ih trebalo najmanje 20-ak, a pored njih trebate imati i druge sustave za zaštitu (net.hr, Nacional)
Stigla nagla promjena vremena. Pao snijeg, kamioni ne mogu prema moru (Index)
Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u veljači porasla za 549,5 milijuna eura (N1)
Priča o umirovljeniku koji svaki dan u tačkama vozi svog bolesnog psa na livadu postala viralna, reportažu donosi 24 sata
Šef BlackRocka: ako se sukob riješi i Iran ponovno postane prihvatljiv međunarodnoj zajednici, cijena nafte mogla bi pasti i ispod predratne razine. No, ako se to ne dogodi, upozorava, slijede “godine s cijenom nafte iznad 100 dolara, bliže 150, što ima duboke posljedice za gospodarstvo (Index)
Znanstveni pothvat CERN-a: kamionom prevoze antimateriju – ova probna vožnja dokazala je da antimaterija može preživjeti vibracije i potrese tijekom vožnje (DW)
U Podsusedu otvoreni radovi na izgradnji punionice za električne autobuse (HRT)
Gospodar prstenova dobiva nastavak: Radnja je smještena 14 god. nakon Frodove smrti (Index)
U belgijskom realityju migranti se natječu za boravišnu dozvolu… Udruženje scenarista Europe (FSE) objavilo je najnovije izvješće u kojemu upozoravaju da je podrška desnim ili ekstremno desnim strankama dovela do ‘zastrašujućeg efekta’, koji uzrokuje autocenzuru među scenaristima diljem kontinenta, novi formati nuspojava upravo toga (tportal)
Tony Cetinski postao je hrvatski reprezentativac u sportskom ribolovu (Index)
Trump tvrdi da pregovaraju s Iranom, oni to opovrgavaju, Iran objavio da “nenapadačka plovila mogu proći Hormuzom uz koordinaciju s iranskim vlastima” (Index)
Plenković: Europa je u potpunosti ovisna o drugima i silno ranjiva, paket pomoći vrijedan 450 milijuna eura usmjeren je na ublažavanje posljedica nove krize, nestašica goriva kod nas neće biti (HRT, Index)
DHMZ je poslao izvanredno priopćenje u kojem upozorava na snažnu promjenu vremena koja će u četvrtak zahvatiti Hrvatsku. Za ove regije je upaljen crveni meteoalarm: Istra, Gorski kotar i Lika, očekuje se i snijeg do 50 cm (Jutarnji)
Treba li Hrvatskoj Davidova praćka? Ogorec: “Trebamo početi nabavljati ofenzive sustave” (N1)
Politico: Zagreb ispao iz utrke za sjedište nove EU agencije (Index)
FT: Trump očajnički želi izlaz iz kaosa koji je sam stvorio, ali ima ogroman problem – nikad nije imao plan B (Index)
Europa iza kulisa potiho igra ključnu ulogu u ratu na Bliskom istoku, dronovima se upravlja iz američke baze Ramstein u Njemačkoj, U britanskom RAF Fairfordu zabilježeni su pak teški bombarderi B-1 kako se opskrbljuju gorivom i streljivom, nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford trenutačno je u remontu u bazi na Kreti (tportal)
Trump dotaknuo dno: Podržava ga tek 36 posto Amerikanaca (tportal)
Na pojedinim benzinskim postajama dolazi do nestašica goriva, iako iz Vlade i INA-e poručuju da ih ne bi trebalo biti… problem je i do 200 posto veće potražnje (Index)
Vodeće hrvatske tvrtke u postavljanju reklamnih panoa od Grada Zagreba traže da im vrate skoro 1,7 milijuna eura koliko im je, smatraju, nezakonito naplaćeno. Trenutačno je u tijeku 68 sudskih postupaka, sve je počelo još 2009. (Zagreb.info, Nacional)
Kultna borba Chucka Norrisa i Brucea Leeja snimljena je ilegalno, nisu dobili dozvolu za snimanje u rimskom Colosseumu, pa je dio materijala ondje snimljen potajno, uz pomoć mita i uz kamere skrivene kao turistička oprema (Index)