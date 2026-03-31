NATO, temelj zapadne sigurnosne arhitekture od kraja Drugog svjetskog rata, suočava se s najdubljom krizom u svojoj povijesti, pogotovo je to vidljivo nakon zadnjih Trumpovih izjava.. (Index)
Podravka isplaćuje masnu dividendu: državi blizu 6 mijuna eura, Braća Pivac dobivaju oko 1,6 milijuna (Danica)
U Zagrebu premijerno prikazan film “Zrinski”, o jednom od najutjecajnijih hrvatskih velikaša u 17. stoljeću Nikoli VII. Zrinskom (HRT)
Turistički sektor na Cipru suočava se s naglim padom potražnje nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku, a rezervacije hotela pale su za oko 40 posto, dok su brojni turisti počeli otkazivati planirana putovanja, na tome bi mogla profitirati i Hrvatska (tportal)
U desetoj godini projekta bliži se kraj radovima na pruzi Dugo Selo – Križevci – državna granica, od 7. do 20. travnja 2026. za promet će potpuno biti zatvoren taj kolodvor te dionice od Dugog Sela do Sesveta, Vrbovca i Ivanić-Grada, kao i od Križevaca do granice s Mađarskom svaki dan od 8-16h, osiguran prijevoz autobusima (Jutarnji)
Izraelski parlament izglasao je zakon kojim se uvodi smrtna kazna za Palestince osuđene za smrtonosne napade, mjeru koju su europske zemlje i organizacije za ljudska prava oštro kritizirale kao diskriminatornu, piše The Guardian. Europa zabrinuta (N1)
SDP: Borba za ugovore na neodređeno je borba za opstanak mirovinskog i zdravstvenog sustava, prekarni rad nije samo socijalni problem, već i ekonomski, jer usporava strukturne promjene potrebne za razvoj hrvatskog gospodarstva… (tportal)
Majka bivšeg skijaškog reprezentativca: Pavlek mu je uzeo nagradu od 20 tisuća dolara (Index)
Vedranu Rudan prvu u svijetu liječili novom terapijom, uspješno su sanirali zdravstvene komplikacije koje je imala zbog tumora na žučnim kanalima. “Sada uživam u životu” (Jutarnji, Index)
Odgajatelji u dječjim vrtićima ni dvije godine nakon uredbe Vlade nemaju koeficijente i plaće jednake nastavnicima u školama. Šef sindikata: Gradovi imaju novca za fešte, a nemaju za plaće u vrtićima (Danica)
Čeka se izručenje Vedrana Pavleka, njegova odvjetnica tvrdi kako “nije u bijegu, već na godišnjem odmoru”... zadnje vrijeme letio u Dubai i Moskvu… djelatnik saveza Nenad Eror je uhvaćen na granici sa sto tisuća eura u gotovini i s popisom ljudi kojima je taj novac trebao biti isporučen. Eror je tako preko granice prenio gotovo 11 milijuna eura (Index)
Izbori u srpskim selima jasno su otkrili da Vučić neće predati vlast čak i ako izgubi izbore (Jutarnji)
Gordan Bosanac: Split i Zadar rekorderi u EU. Imaju 24.000 stanova za turistički najam (Nacional)
Milanović zbog izjava Vučića otkazao summit Brdo-Brijuni (Index)
U srijedu, 1. travnja je najviša razina, crveno upozorenje na vjetar, aktivan za Riječku i Splitsku regiju. Na području Riječke regije očekuje se olujna bura, mjestimice s orkanskim udarima, osobito podno Velebita, s najjačim udarima većim od 120 km/h (tportal)
Nevjerojatan prizor iz Gorskog kotara: Medvjed uz prometni znak postao hit na mrežama (tportal)
DHMZ: udari vjetra iznad 115 kilometara na sat očekuju se u razdoblju duljem od 100 godina, srušen je rekord, puhalo je i do 120 km/h (najviše dosad u Zagrebu izmjereno je 94 kilometara na sat, i to 2008.) (Index)
Die Welt: Rusija stvara sve veću prijetnji Njemačkoj i Europi, Putin bi mogao pojačati napade na Ukrajinu zahvaljujući većim prihodima od nafte (tportal)
Završeni Porini u Splitu: Ovo su dobitnici večeri – Album godine Parni Valjak – Kažu pčele umiru…, pjesma godine Kapetan bez broda, nagradu za najbolji ženski vokal posthumno je dodijeljen Gabi Novak, Porin za najbolju mušku vokalnu izvedbu pripao Marku Tolji, najbolja vokalna suradnja Vojko V i Baby Lasagna, Goran Končar dobitnik Porina za životno djelo… (HRT), kao i Vlatko Stefanovski (HRT)
Otvaranjem izložbe “Stotinu cvjetova u mom domu” u Ključu kod Novog Marofa, rodnom mjestu našeg poznatog slikara, počeli su 10. Rabuzinovi dani. U mjesec dana posjetitelje očekuju izložbe, radionice, književni susreti i edukativni sadržaji (HRT)
Filip Hrgović se vraća u ring, odmjeriti snage s 34-godišnjim britanskim boksačem Daveom Allenom 16. svibnja u Doncasteru (tportal)