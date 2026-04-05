Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Vučić: Našli smo eksploziv kod plinovoda u Vojvodini. Slijedi nemilosrdan obračun… kaže da je razgovarao i s Orbanom (Index)
  • IDF sedam puta bombardirao Bejrut u jednom danu. Trump prijeti Iranu uz psovke: “Otvorite tjesnac, vi ludi gadovi!” (N1)
  • U Njemačkoj se opet vodi rasprava, treba li barem privremeno ograničiti brzinu i na autocestama zbog štednje goriva. No CDU/CSU nisu za to, a ne vjeruju niti da bi ta mjera nešto donijela (DW)
  • ‘Neki trgovci neopravdano dižu cijene’: Vlada sutra odlučuje o novim cijenama goriva (tportal)
  • ‘Kupila sam famoznu talijansku kuću za 1 euro. Najskuplja odluka u životu!‘... Kupci otkrivaju skupe dozvole, rokove i ruševna stanja koja na kraju ispadnu više novca nego kupnja novogradnje (Jutarnji)

Jučer (22:00)

  • Snažni eksploziv pronađen je navodno u blizini plinovoda u Srbiji koji prenosi ruski plin u Mađarsku, izjavili su u nedjelju čelnici dviju zemalja, što je izazvalo političku istragu u Mađarskoj u osjetljivom trenutku, nekoliko dana prije nacionalnih izbora, Mađari dižu vojsku, spominje se Ukrajina (Jutarnji)
  • Trump pozvao je svijet da kupuje više američke nafte kako bi se ublažili poremećaji na tržištu energenata izazvani ratom s Iranom. No analitičari upozoravaju da bi takav potez mogao imati neželjene posljedice, među ostalim i rast cijena goriva u SAD-u (tportal)
  • Papa Lav XIV. u svojoj prvoj uskrsnoj poruci u nedjelju pozvao je ‘one koji imaju moć započinjati ratove’ da ‘odaberu mir’ (tportal)
  • Nuklearke u Africi – od velikih planova do velikih prepreka: Južna Afrika ju ima, Egipat ju gradi, a Kenija, Gana i još neke zemlje sanjaju o tome. Izgledi za uspjeh su različiti, ali su bojazni stanovništva svuda iste (DW)
  • Uskrs u sjeni rata: Izraelske vlasti zatvorile su sveta mjesta u Starom gradu u Jeruzalemu, ali je, nakon međunarodnih kritika, Netanyahu ipak dopustio uskrsna slavlja, uz ograničenja (HRT)
  • Smart Suction Go pametni je nosač za bicikle koji se pričvršćuje pomoću vakuumskih čašica (Autonet)
Jučer (13:00)

  • Mađari iduće nedjelje izlaze na izbore koje Politico opisuje kao najvažnije u EU-u u posljednjih pet godina, a Deutsche Welle kao referendum o tome hoće li zemlja skrenuti prema punom autoritarizmu i Rusiji ili se vratitit liberalnoj demokraciji i EU (Jutarnji)
  • Očekuje se nagli skok dizela, čak za 13 centi… nove cijene – litra dizela 1,86, a eurosupera 1,66 eura (Poslovni)
  • Majstorska cesta, zaštićeno kulturno dobro i jedan od simbola Parka prirode Velebit, otvorena davne 1832., uskoro bi trebala biti sanirana (HRT)
  • Mussolinijeva ljetna vila na Jadranu prodana za 1,2 milijuna eura (N1)
  • Papa Lav XIV.: ”Nemojte ostati nijemi zbog svjetskih sukoba” (HRT), čeka se njegov prvi Urbi et Orbi (HRT)
Jučer (00:00)

  • Izvođač radova rušenja Vjesnika pronašla je tvrtku koja će ukloniti i zbrinuti azbest, potvrđeno je Dnevniku Nove TV. Bit će postavljene vertikalne cijevi i radnici će prvo ukloniti, a onda usisivačima usisavati sav azbest koji će se preko cijevi dovoziti u kamion (tportal)
  • Uskrsna čestitka Plenkovića: Suočavamo se s brojnim izazovima, ali ustrajemo na miru (N1), uskrsna poruka Milanovića: U ovakvoj stvarnosti, važno je promicati vjeru u pobjedu svjetla nad tamom (N1)
  • Rad na naftnim platformama već desetljećima privlači brojne ljude koji su spremni na fizički zahtjevan posao u zamjenu za iznadprosječna primanja i, najblaže rečeno, specifičan način života. No, radi se i o jednom od najopasnijih zanimanja (Poslovni)
  • Sljedećeg će se tjedna u Zagrebu po prvi put uvesti posebna zona parkiranja, takozvana “smeđa zona”, stanari Trešnjevke će ostati bez otprilike 60 parkirališnih mjesta zbog radova na rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda (Jutarnji)
  • Poljički soparnik: Nekoć sirotinjska hrana, danas specijalitet koji se uvukao na festivale, događanja i razna druženja, skromni soparnik prešao je granice Poljica i udomaćio se u modernoj gastronomiji (Pun kufer)
Prekjučer (19:00)

  • Hormuški tjesnac, ključna arterija svjetske trgovine naftom, više nije samo geografski prolaz, nego i prostor za novi, visoko profitabilni sustav državne naplate (N1)
  • Podatkovni centri stvaraju toplinske otoke koji podižu okolne temperature za nekoliko stupnjeva na udaljenostima do 10 kilometara… istraživaći tvrde kako bi do 343 milijuna ljudi diljem svijeta moglo biti pogođeno, s posljedicama po socijalnu skrb, zdravstvo i energetske sustave (Mreža)
  • Rekordan broj poroda u Zaboku. Žene iz cijele Hrvatske dolaze roditi ovdje, ključ je u individualiziranoj skrbi, komunikaciji i ublažavanju boli tijekom poroda (Index)
  • U Podgariću nedaleko Garešnice (mjesto poznato po Džamonjinom spomeniku) gradi se hotel s 4 zvjezdice, investicija vrijedna 8 milijuna eura povezana je s Hrvatskim lovačkim savezom (Bauštela)
  • Tamna čokolada već dugo nosi titulu najzdravijeg slatkiša, a sve više istraživanja potvrđuje da taj status nije samo mit: Smanjuje upale, čuva srce i briše svaku želju za šećerom… (Slobodna)
Prekjučer (13:00)

  • Naftna kriza počinje se prelijevati na sve: nije samo uzrokovala nagli rast cijena goriva, već je smanjila i zalihe petrokemijskih proizvoda nužnih za izradu svakodnevnih predmeta poput obuće, odjeće i plastičnih vrećica, piše CNN (Index), rat u Iranu ugrožava i tržište elektronike (Poslovni)
  • Rekordan broj žalbi u zdravstvu: Otvoren je 4.491 novi predmet, što je 21 posto više nego godinu ranije (Nacional)
  • U povodu 50. obljetnice TV kalendara, HTV prikazuje film “I tako počinje povijest” (HRT)
  • Crteži i dizajn “nepotopivog” Titanica prvi put u javnosti (N1)
  • Velika promjena nakon praznika: Čak pet tramvaja mijenja trase (Srednja)
Petak (23:00)

  • Američki borbeni zrakoplov F-15 srušen iznad Irana. Jedan pilot spašen (N1)
  • U prvom tromjesečju prodano 12 % više novih automobila nego lani (HRT)
  • Oskarovac iz Pitomače: Željko Barčan osvojio drugi Oscar za specijalne efekte, prvi za Interstellar, drugi za Avatar: Fire and Ash (HRT)
  • HSS: Postigli smo dogovor s HDZ-om, ulazimo u vladajuću većinu, odluka je to novog vodstva s Darkom Vuletićem (Jutarnji)
  • Fortenova prodala PIK Vrbovec Bosqar Grupi (Poslovni)
Petak (17:00)

  • Mađarski premijer Orbán tijekom svojih 16 godina na vlasti nije samo učvrstio političku dominaciju – postavio je i niz institucionalnih zamki koje bi njegovom nasljedniku mogle ozbiljno otežati upravljanje državom. Moguće je to promijeniti zakonima, no za to će trebati dvotrećinsku većinu u parlamentu, ukoliko pobijedi Magyar ( POLITICO, tportal)
  • Protubalistička obrana Europe od projektila srednjeg i interkontinentalnog dometa desetljećima se oslanja na Sjedinjene Države. No, u scenariju u kojem Washington smanji ili ukine svoju vojnu prisutnost, slika postaje znatno nepovoljnija… Raketa bi iz Irana stigla do Rumunjske gotovo bez praćenja (tportal)
  • Meteorološki modeli najavljuju da bi sredinom travnja Europa mogla zahvatiti izraženiji prodor hladnog zraka, s temperaturama 5 do 10 °C ispod prosjeka u većem dijelu kontinenta (Naconal)
  • Snažno poskočila cijena plastike zbog zastoja u tranzitu kroz Hormuški tjesnac (Poslovni)
  • Utakmica protiv Brazila (u kojoj je Hrvatska izgubila 1:3 (Sportske)) nije bila eksperiment s formacijom, nego eksperiment s identitetom. Razlika u izdanjima protiv Kolumbije i Brazila pokazatelj je koliko strukture mogu biti različite i da pitanje nije samo hoće li Dalić izvesti trojicu ili dvojicu stopera nego kako će posložiti ono ispred njih, kaže Topić za Telegram.
Petak (11:00)

  • Ukrajina u ožujku oslobodila više teritorija nego što je izgubila (Index)
  • Ljudi u Iranu o rušenju mosta: Završit ćemo s uništenom državom (Index), američki obavještajci: Iran i dalje ima značajan arsenal, može izazvati kaos (Index)
  • Nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, najnoviji i najveći nosač američke ratne mornarice, napustio je Split i ponovno je na moru, spreman za izvršavanje zadaća (N1)
  • Anthropic slučajno objavio kod za Claude Code, radi se o oko pola milijuna linija koda, do curenja došlo zbog “ljudske pogreške”, a incident je ponovno otvorio pitanje sigurnosnih praksi (Index)
  • Kamp-prikolica visjela s Krčkog mosta. Vozač iz Njemačke ignorirao zabranu, bura je prevrnula (Index)
Četvrtak (23:00)

  • Trump: Najveći most u Iranu je srušen, slijedi još mnogo toga, Iranska revolucionarna garda: Napali smo Amazonov centar u Bahreinu (Index)
  • Od idućeg utorka cijene goriva mogle bi ponovno porast, očekuje se da će Vlada ponovno intervenirati (tportal)
  • Nakon Uskrsa mogući gotovo ljetni dani, neki krajevi i blizu plus 30 (Nacional)
  • Google uskoro predstavlja pametnu narukvicu bez zaslona (Bug)
  • Nikad više milijunaša: 10 posto u Hrvatskoj drži pola imovine (Lider)
Četvrtak (17:00)

  • Zbog blokade Hormuškog tjesnaca brodovi su izgubili luku gdje su punili gorivo. Troškovi brodara porasli su za 4,6 milijardi dolara (Jutarnji)
  • Razvoj trenutnih događaja na geopolitičkoj sceni i posljedično na financijskim tržištima doista podsjeća na 2022. godinu kada su ruske snage napale Ukrajinu, samo što centralen banke sada imaju teži zadatak zbog sporijeg rasta i visoke inflacije… stagflacija kao realan scenarij (Lider)
  • Vlada na Malti nudi 25 tisuća eura vozačima koji dobrovoljno predaju svoju vozačku dozvolu i da obećaju kako pet godina neće sjesti za volan, to im je mjera za smanjenje prometnog kolapsa (Poslovni)
  • Poljaci pripremaju gradnju svoje prve nuklearne elektrane (Mreža)
  • Ustavni sud odbacio tužbu zbog dočeka rukometaša, Tomašević najavio nastavak pravne borbe (Index)