The Times: Mojtaba Hamenei je u komi, nalazi se na liječenju (Index)
Jurčić: Vlada treba subvencijama pomoći građanima, a ne zamrzavati cijene (N1)
Kakva je sudbina američke divljine u Trumpovim rukama? Oni hoće prirodne ljepote SAD-a učiniti dostupnijima građanima, ali potiče i prodaju javnog zemljišta radi eksploatacije fosilnih goriva i sječe šuma (DW)
Američki psiholog: Trump, koji ima 79 godina, pokazuje znakove frontotemporalne demencije još od 2019., njegovo se stanje sada ubrzano pogoršava (tportal)
Umro visoki predstavnik za BiH, Christian Schwarz-Schilling (Index)
Večeras u 2 ujutro istječe Trumpov ultimatum Iranu da otvore Hormuz i postignu dogovor (Index),šefica MMF-a upozorava: ‘Sve i da rat sutra prestane, mnogi će osjetiti učinak. Neki su već zatražili pomoć…‘ (Jutarnji)
Artemis II: Astronauti snimili nevjerojatne prizore. Bili su 40 minuta bez signala (Index)
Stiže novo pogoršanje vremena za vikend, u dijelu zemlje moguć i snijeg (N1)
Zbog intenzivnih radova na modernizaciji željezničke pruge od Dugog Sela do mađarske granice, od 7. (danas) do 20. travnja 2026. za promet će potpuno biti zatvoren kolodvor Dugo Selo te dionice od Dugog Sela do Sesveta, Vrbovca i Ivanić-Grada… Dio vlakova bit će otkazan, a dio zamijenjen autobusima (tportal)
HNL: Dinamo razbio Osijek 7:0, Slaven izgubio od Rijeke 0:2, Varaždin i Gorica remizirali 1:1, danas preostali susreti
Iran: Nema otvaranja Hormuškog tjesnaca bez naknade štete od rata (HRT)
Hrvatski građani ove godine u tjednu prije Uskrsa znatno manje su šopingirali nego lani i tek mrvicu više nego pred dvije godine, piše Jutarnji, no tad su naravno manje potrošili jer je opet sve poskupjelo (N1)
Artemis 2 ušao u gravitacijsku sferu Mjeseca (HRT)
Kako će izgledati školska godina: Ukida se jesenski odmor, skraćeni proljetni praznici (tportal)
Bacate plaćene račune? Nemojte odmah – opće je pravilo da račune za mjesečne režije, poput onih za struju, vodu, plin, grijanje, odvoz otpada, telefon, internet i HRT pristojbu, treba čuvati najmanje godinu dana od datuma dospijeća, jer tada nastupa zastara, objavio je Večernji (Nacional)
Šef sigurnosne službe u Srbiji: ‘Mjesecima smo upozoravali Vučića, znamo i tko je trebao aktivirati eksploziv‘ (Jutarnji)
Novi Crodemoskop: Blago narasli i HDZ i SDP, Moežmo! u padu drugi mjesec zaredom… MOST-u rejting raste, sad su na 6,4 posto, iza njih Marija Selak Raspudić i Drito s 2,2 posto potpore (Nacional)
Unatoč tehnološkom napretku od misija Apollo, NASA se i dalje oslanja na vid svojih astronauta kako bi saznala više o Mjesecu: “Ljudsko oko je i dalje najbolja kamera” (HRT)
HUP-ovo istraživanje je pokazalo da 28 posto kompanija kaže da korištenjem generalne inteligencije, po čovjeku uspijevaju uštedjeti oko sat, sat i pol vremena dnevno. To znači da se de facto smanjuje potreba za određenim profilima ljudi, međutim stvaraju se nove radna mjesta s najnaprednijim vještinama… oko 45 posto kompanija koristi umjetnu inteligenciju kod nas (HRT)
Netflix mora vraćati novac zbog ilegalnih poskupljenja, Talijanima moguće i do 500 eura povrata (Bug)
Snažni eksploziv pronađen je navodno u blizini plinovoda u Srbiji koji prenosi ruski plin u Mađarsku, izjavili su u nedjelju čelnici dviju zemalja, što je izazvalo političku istragu u Mađarskoj u osjetljivom trenutku, nekoliko dana prije nacionalnih izbora, Mađari dižu vojsku, spominje se Ukrajina (Jutarnji)
Trump pozvao je svijet da kupuje više američke nafte kako bi se ublažili poremećaji na tržištu energenata izazvani ratom s Iranom. No analitičari upozoravaju da bi takav potez mogao imati neželjene posljedice, među ostalim i rast cijena goriva u SAD-u (tportal)
Papa Lav XIV. u svojoj prvoj uskrsnoj poruci u nedjelju pozvao je ‘one koji imaju moć započinjati ratove’ da ‘odaberu mir’ (tportal)
Nuklearke u Africi – od velikih planova do velikih prepreka: Južna Afrika ju ima, Egipat ju gradi, a Kenija, Gana i još neke zemlje sanjaju o tome. Izgledi za uspjeh su različiti, ali su bojazni stanovništva svuda iste (DW)
Uskrs u sjeni rata: Izraelske vlasti zatvorile su sveta mjesta u Starom gradu u Jeruzalemu, ali je, nakon međunarodnih kritika, Netanyahu ipak dopustio uskrsna slavlja, uz ograničenja (HRT)
Smart Suction Go pametni je nosač za bicikle koji se pričvršćuje pomoću vakuumskih čašica (Autonet)
Vučić: Našli smo eksploziv kod plinovoda u Vojvodini. Slijedi nemilosrdan obračun… kaže da je razgovarao i s Orbanom (Index)
IDF sedam puta bombardirao Bejrut u jednom danu. Trump prijeti Iranu uz psovke: “Otvorite tjesnac, vi ludi gadovi!” (N1)
U Njemačkoj se opet vodi rasprava, treba li barem privremeno ograničiti brzinu i na autocestama zbog štednje goriva. No CDU/CSU nisu za to, a ne vjeruju niti da bi ta mjera nešto donijela (DW)
‘Neki trgovci neopravdano dižu cijene’: Vlada sutra odlučuje o novim cijenama goriva (tportal)
‘Kupila sam famoznu talijansku kuću za 1 euro. Najskuplja odluka u životu!‘... Kupci otkrivaju skupe dozvole, rokove i ruševna stanja koja na kraju ispadnu više novca nego kupnja novogradnje (Jutarnji)
Mađari iduće nedjelje izlaze na izbore koje Politico opisuje kao najvažnije u EU-u u posljednjih pet godina, a Deutsche Welle kao referendum o tome hoće li zemlja skrenuti prema punom autoritarizmu i Rusiji ili se vratitit liberalnoj demokraciji i EU (Jutarnji)
Očekuje se nagli skok dizela, čak za 13 centi… nove cijene – litra dizela 1,86, a eurosupera 1,66 eura (Poslovni)
Majstorska cesta, zaštićeno kulturno dobro i jedan od simbola Parka prirode Velebit, otvorena davne 1832., uskoro bi trebala biti sanirana (HRT)
Mussolinijeva ljetna vila na Jadranu prodana za 1,2 milijuna eura (N1)
Papa Lav XIV.: ”Nemojte ostati nijemi zbog svjetskih sukoba” (HRT), čeka se njegov prvi Urbi et Orbi (HRT)
Izvođač radova rušenja Vjesnika pronašla je tvrtku koja će ukloniti i zbrinuti azbest, potvrđeno je Dnevniku Nove TV. Bit će postavljene vertikalne cijevi i radnici će prvo ukloniti, a onda usisivačima usisavati sav azbest koji će se preko cijevi dovoziti u kamion (tportal)
Uskrsna čestitka Plenkovića: Suočavamo se s brojnim izazovima, ali ustrajemo na miru (N1), uskrsna poruka Milanovića: U ovakvoj stvarnosti, važno je promicati vjeru u pobjedu svjetla nad tamom (N1)
Rad na naftnim platformama već desetljećima privlači brojne ljude koji su spremni na fizički zahtjevan posao u zamjenu za iznadprosječna primanja i, najblaže rečeno, specifičan način života. No, radi se i o jednom od najopasnijih zanimanja (Poslovni)
Sljedećeg će se tjedna u Zagrebu po prvi put uvesti posebna zona parkiranja, takozvana “smeđa zona”, stanari Trešnjevke će ostati bez otprilike 60 parkirališnih mjesta zbog radova na rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda (Jutarnji)
Poljički soparnik: Nekoć sirotinjska hrana, danas specijalitet koji se uvukao na festivale, događanja i razna druženja, skromni soparnik prešao je granice Poljica i udomaćio se u modernoj gastronomiji (Pun kufer)
Hormuški tjesnac, ključna arterija svjetske trgovine naftom, više nije samo geografski prolaz, nego i prostor za novi, visoko profitabilni sustav državne naplate (N1)
Podatkovni centri stvaraju toplinske otoke koji podižu okolne temperature za nekoliko stupnjeva na udaljenostima do 10 kilometara… istraživaći tvrde kako bi do 343 milijuna ljudi diljem svijeta moglo biti pogođeno, s posljedicama po socijalnu skrb, zdravstvo i energetske sustave (Mreža)
Rekordan broj poroda u Zaboku. Žene iz cijele Hrvatske dolaze roditi ovdje, ključ je u individualiziranoj skrbi, komunikaciji i ublažavanju boli tijekom poroda (Index)
U Podgariću nedaleko Garešnice (mjesto poznato po Džamonjinom spomeniku) gradi se hotel s 4 zvjezdice, investicija vrijedna 8 milijuna eura povezana je s Hrvatskim lovačkim savezom (Bauštela)
Tamna čokolada već dugo nosi titulu najzdravijeg slatkiša, a sve više istraživanja potvrđuje da taj status nije samo mit: Smanjuje upale, čuva srce i briše svaku želju za šećerom… (Slobodna)
Naftna kriza počinje se prelijevati na sve: nije samo uzrokovala nagli rast cijena goriva, već je smanjila i zalihe petrokemijskih proizvoda nužnih za izradu svakodnevnih predmeta poput obuće, odjeće i plastičnih vrećica, piše CNN (Index), rat u Iranu ugrožava i tržište elektronike (Poslovni)
Rekordan broj žalbi u zdravstvu: Otvoren je 4.491 novi predmet, što je 21 posto više nego godinu ranije (Nacional)
U povodu 50. obljetnice TV kalendara, HTV prikazuje film “I tako počinje povijest” (HRT)
Crteži i dizajn “nepotopivog” Titanica prvi put u javnosti (N1)
Velika promjena nakon praznika: Čak pet tramvaja mijenja trase (Srednja)