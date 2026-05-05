Posljedice rata u Iranu za Dubai: Tisuće stranih radnika bez prihoda tumara gradom, turista nema: ‘Gubimo 540 milijuna eura dnevno!‘.. milijuni radnika migranata prema procjenama čine između 80 i 90 posto stanovništva Dubaija (Jutarnji)
Hrvatska izgubila od Franciškovića na Europskom sudu za ljudska prava, dosuđeno mu je 8000 eura za nematerijanu štetu… Francišković je inače osuđen na osuđen na osam mjeseci zatvora i još 16 mjeseci uvjetne kazne zbog optužbi za javno poticanje na terorizam (N1)
7 najljepših muzeja na svijetu koji inovativnom arhitekturom mijenjaju način doživljavanja izložbi (Journal)
U Zagrebu pokrenuta investicija od 260 milijuna eura – Končar kreće u suradnju sa Siemens Energyjem, Končar – Energetski transformatori (KPT) (Poslovni)
Otkriveno koliko zarađuju igrači Dinama i Hajduka, Marko Livaja uvjerljivo je na vrhu Hajduka s 1,71 milijun eura ukupnih prihoda, kapetan Dinama Josip Mišić zarađuje 845 tisuća eura godišnje (Jutarnji)
PNUSKOK ušao u Rukometni savez, istražuju Gopca i Vrečka zbog kaznene prijave radi visokih računa dvije tvrtke (Nacional)
Tomašević predstavio projekt izgradnje Jarunskog mosta, jednog od ključnih prometnih zahvata u Zagrebu koji bi trebao rasteretiti zapadni dio grada, gradnja za dvije godine, procijenjena vrijednost radova je 140 milijuna eura bez PDV-a (Jutarnji, tportal)
Druga strana Met Gale: prosvjednici protiv Jeffa Bezosa i supruge mu Lauren Sanchez, inače glavnih sponzora događaja, fokus na radne uvjete u Amazonu (Index)
Seizmolog Kuk: Potresi u Slavoniji rijetki, ali mogu biti razorni (HRT)
Uskoro protestni koncert protiv peradarskih farmi – sviraju Darko Rundek, Cinkuši, Evačići i Ansambl Alma del viento (Facebook, najava Darka Rundeka na fejsu, više detalja na Danici)
Počeo Kliofest, festival povijesti: u fokusu velike obljetnice – 250. godina od osnutka SAD-a, 500. godišnjica Mohačke bitke i 800. godišnjica smrti sv. Franje, brojni okrugli stolovi i rasprave (HRT)
Novi hit Eurovizije; kafići postaju fan zone, jedan navija za naše Lelekice (HRT)
Šefica MMF-a: Čeka nas puno gori scenarij od predviđenog, ukoliko se rat prelije i u 2027. uz cijene nafte oko 125 dolara po barelu (Jutarnji)
Povlačenje američkih trupa iz Njemačke manji je problem. Mnogo je veći to što je Trump, prema medijskim izvješćima, otkazao i planirano raspoređivanje krstarećih raketa Tomahawk. Njihova je svrha odvraćanje Rusije (DW)
Na tuđem zemljištu kod Trogira izgradili groblje, priveden načelnik Općine Marina (HRT), napali novinarsku ekipu Nove TV koja se trebala javiti s lokacije (Dnevnik)
U utorak oblačnije i većinom manje toplo, uz južinu, gdjekad i kišu (HRT)
Udruga Sindikat biciklista organizira proljetnu Kritičnu masu pod nazivom ‘Zeleni planovi, sive ulice – gdje je zapelo?‘ Žele upozoriti zagrebačku gradsku vlast na važnost ispunjenja obećanja, kao i na nedostatak jasnih i vidljivih poteza koji će napokon usmjeriti grad i njegove javne prostore ljudima umjesto automobilima (Jutarnji)
Putinu se trese prijestolje, navodno se zna i tko mu radi o glavi – bivši ministar obrane Sergej Šojgu (tportal)
Iako se i dalje često može čuti stav da je Ukrajina “financijski teret” koji iscrpljuje zapadne proračune, zapravo se pretvorila u jednog od ključnih aktera modernog ratovanja, osobito u području dronova i bespilotnih sustava. (Večernji)
Iran napao Emirate, gori velika rafinerija. Pogođeno više brodova u Hormuzu (Index)
Bivši ministar Gordan Maras: “Tereza Kesovija je rekla istinu o Titu, da ga je voljela te da je plakala kada je umro. Kao i većina ljudi koji su tada živjeli u bivšoj državi. Ukoliko ne vjerujete, pogledajte TV zapise iz tog vremena.” (tportal)
Dijele se neugodna iskustva s vožnjom preko BlaBlaCara: od prljavih automobila i nenajavljenih promjena termina do neprimjerenih poruka i korištenje aplikacije kao za posao (Večernji)
U Italiji se za sezonu na pojedinim mjestima mora unaprijed rezervirati mjesto na plaži, cijene idu i do 3 tisuće eura (Večernji)
Počeli su izvidi USKOK-a i u Hrvatskom olimpijskom odboru, doznaje Dnevnik.hr. Navodno se provjerava kako su tamo određeni ljudi trošili novac (Jutarnji)
U zagrebačkoj Mamutici živi više ljudi nego u 420 gradova i općina, procjenjuje se – manje od 5 tisuća (Index)
Kao najbolje kvartove za život u Zagrebu, ChatGPT istaknuo je Trešnjevku, Maksimir, Jarun (i Vrbane), Špansko (i Malešnicu) te Prečko, Knežiju i Voltino naselje. Obrazloženja možete pročitati ovdje (N1)
Tržiše nekretnina u 2025: Pada broj kupoprodaja, raste cijena, na obali troškovi stanovanja “pojedu” većinu plaće (Zgradonačelnik)
Wild Venture: šarmantna društvena igra s kartama koja skriva ozbiljan izazov (tportal)
Arijadnin labirint: Neobično umjetničko djelo smješteno na Siciliji (Journal)
SAD za pola godine čekaju parlamentarni izbori koji će pokazati u kojem bi smjeru mogao ići Trumpov drugi mandat – dok on očekuje pobjedu Republikanaca i nastavak podrške, pad popularnosti i eventualna pobjeda Demokrata mogla bi dovesti do njegovog opoziva (N1)
EU sankcionira ruske kripto mjenjačnice, stablecoine i CBDC (Lider)
Oscari mijenjaju pravila kako bi isključili umjetnu inteligenciju iz kategorija glume i scenarija, isto tako, glumci mogu biti nominirani u više kategorija (Ravno do dna)
Glazba sa šećernih ploča? Da, uskoro bi se gramofonske ploče mogle proizvoditi od šećerne trske (Green)
Projekt “Žrtve ratova i političkog nasilja u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća” provodit će se po čvrstim znanstvenim kriterijima, poručuju iz Hrvatskog instituta za povijest (N1)
Ruska tamna flota i izbjegavanje sankcija: Od veljače 2022. zapad je stotinama odluka pokušao odrezati Rusiju od globalnih financijskih tokova. Ona se prilagodila, reorganizirala i nastavila. Ne radi se propustima u provedbi već o sustavu toliko razgranatom i duboko ukorijenjenom u globalnu trgovinu da ga je nemoguće isključiti bez izazivanja svjetskog ekonomskog potresa (HRT)
Tehnološki sektor od početka godine ukinuo 100.000 radnih mjesta, najgore tek dolazi (Mreža)
Drama u Zagrebu: Crkva prekršila obećanje i opet se ubilježila na stanove 200 obitelji (Jutarnji)
Ratnom zločincu Ratku Mladiću odgođena odluka o liječenju u Srbiji, vraćen je u pritvor (Index)
Zaokružen lineup 15. izdanja RockLive festivala: Sviraju Zabranjeno pušenje, Mile Kekin, Baby Lasagna, a pridružili im se i Bolesna braća, Kawasaki 3p i Beetantone, uz druge izvođače (Muzika)
Turudić otkrio gdje se sve Vedran Pavlek skrivao: Prvo je bio u hotelu u Turskoj, ali mu nisu smjeli oduzeti putovnicu. Zatim je otišao za Dubai pa za Kazahstan, gdje se skrivao u privatnom stanu (Dnevnik)
EU od 1. 7. uvodi carine od tri eura za svaki predmet unutar paketa vrijednog manje od 150 eura koji stiže iz inozemstva (tportal)
Nedjelja će biti sunčana, ali od utorka stiže promjena, oblaci, kiša i blagi pad temperature (N1)
Milijan Brkić u Lici renta vilu za 1100 eura. Evo kako izgleda (24 sata)
U Austriji uhićen muškarac povezan s trovanjem dječje hrane (HRT)
Iran i SAD možda toleriraju zastoj u Hormuškom tjesnacu, ali cijenu će platiti ostatak svijeta (N1)
Nove cijene goriva od utorka: benzin skuplj za 5 centi, dizel pojeftinjuje za 6 (Index)
Europljani će možda morati preispitati svoje planove za ljetna putovanja, jer bi nestašica kerozina, izazvana blokadom Hormuškog tjesnaca, mogla natjerati zrakoplovne kompanije na povećanje cijena avionskih karata (DW)
Evo kako izgledaju zatvori u Kazahstanu: Obavlja nuždu, umiva se i jede u istoj prostoriji, trenutno je u jednom takvom Vedran Pavlek (Nacional)
Lelek oduševile na prvoj probi. Neki komentiraju da njihov nastup “mijenja ljude”, otkriveni i kostimi (Index)