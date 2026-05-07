Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Puhovski: ‘Trump je vojno pobijedio i politički izgubio rat, za mjesec dana počinje Svjetsko prvenstvo u nogometu, siguran sam da će Trump htjeti završiti rat prije tog događaja koji mu puno znači” (Jutarnji)
  • U Hrvatsku su stigle stvari Vedrana Pavleka. Među ostalim, šest mobitela i 25 bankovnih kartica, ali i crna knjižica sa šifrom… on sam se ne želi vratiti (N1)
  • Priča iz Ukrajine: Tri godine nakon što je pokopala sina stigao je poziv: “Majko, živ sam!”… Više od 90.000 vojnika i civila vodi kao nestalo (tportal)
  • Pete Doherty u Tvornici – klasik nad klasicima (Muzika)
  • Nacional: Nezakoniti upisi i goleme hipoteke na zemljištima u okolici Topuskog

Jučer (21:00)

  • Sjedinjene Države i Iran blizu su usuglašavanja memoranduma o razumijevanju kojim bi proglasili kraj rata i postavili okvir za trajno rješenje nuklearnog pitanja, izvještava Axios, Iranu bi se ukinule sankcije i odmrzle milijarde uz stroga nuklearna ograničenja (Jutarnji)
  • Zagrebačka gradska kupališta i bazeni traže dodatne spasioce uoči ljetne sezone, a ovogodišnja satnica gotovo je udvostručena te iznosi 13 eura, i Bundek će ponovno imati dozvolu za kupanje (N1)
  • Zanimljiva knjiga za djecu iz 1893. godine: “Čudesno podzemno putovanje baruna Trumpa”, priča o bogatom aristokratskom dječaku Baronu Trumpu koji živi u “dvorcu Trump”, a na putu prema Rusiji vodi ga čovjek imena Don (Index)
  • Udruge Prijatelji životinja, Zelena akcija, i predstavnici 12 građanskih inicijativa, uz podršku 159 organizacija, uputile su u srijedu otvoreno pismo Vladi u kojem traže hitno zaustavljanje planiranih peradarskih megaprojekata u četiri županije (HRT)
Jučer (17:00)

  • Ruska ofenziva u problemima? Analitičar Barić: Karakter rata se promijenio, situacija za Ukrajinu na bojištu znatno se popravila, Ukrajinci sada imaju sposobnost poremetiti paradu za Dan pobjede u Moskvi ako to žele ( RTL Danas, Index)
  • Predsjednik OpenAI-a: Elon Musk želi potpunu kontrolu nad tvrtkom, dijelom i kako bi prikupio 80 milijardi dolara za kolonizaciju Marsa (Index)
  • Policija u 2026. uhitila 326 krijumčara ljudi i 53 pomagača… na bosanskohercegovačkoj strani “operiraju” bande krijumčara koje napadaju migrante, otimaju im novac i dokumente (HRT)
  • Sindikat biciklista najavio veliku prosvjednu vožnju kroz Zagreb u petak, 8. svibnja, s početkom u 18 sati kod HNK (Index)
  • Bogati Rus kupio Zvečevo pa je dotjerao pred stečaj (Danica)
Jučer (11:00)

  • Rubio: Operacija ‘Epski bijes’ u Iranu je završena (Jutarnji)
  • Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša nakon medijske šutnje za Telegram je progovorio o sumnjama na nezakolitosti koje pretresaju krovnu sportsku organizaciju, ne namjerava dati ostavku, za zakonitost poslovanja upućuje na tajnika (Index)
  • Afera ‘ilegalno groblje’: Nakon napada na novinare načelnik općine Marina u pritvoru (HRT)
  • Plenković: Parlamentarna većina podržat će Mirtu Matić za dužnost predsjednice Vrhovnog suda (radi se o Milanovićevom izboru) (HRT)
  • Slavni glumac hrvatskih korijena John Malkovich dobio državljanstvo, bio je u posjetu Banskim dvorima (HRT)
Prekjučer (23:00)

  • Posljedice rata u Iranu za Dubai: Tisuće stranih radnika bez prihoda tumara gradom, turista nema: ‘Gubimo 540 milijuna eura dnevno!‘.. milijuni radnika migranata prema procjenama čine između 80 i 90 posto stanovništva Dubaija (Jutarnji)
  • Hrvatska izgubila od Franciškovića na Europskom sudu za ljudska prava, dosuđeno mu je 8000 eura za nematerijanu štetu… Francišković je inače osuđen na osuđen na osam mjeseci zatvora i još 16 mjeseci uvjetne kazne zbog optužbi za javno poticanje na terorizam (N1)
  • 7 najljepših muzeja na svijetu koji inovativnom arhitekturom mijenjaju način doživljavanja izložbi (Journal)
  • U Zagrebu pokrenuta investicija od 260 milijuna eura – Končar kreće u suradnju sa Siemens Energyjem, Končar – Energetski transformatori (KPT) (Poslovni)
  • Otkriveno koliko zarađuju igrači Dinama i Hajduka, Marko Livaja uvjerljivo je na vrhu Hajduka s 1,71 milijun eura ukupnih prihoda, kapetan Dinama Josip Mišić zarađuje 845 tisuća eura godišnje (Jutarnji)
  • Rewilding Velebit: Fotografije divljine Velebita stižu u Karlovac, izložba se otvara u atriju VUKA-e (Lika-online)
Prekjučer (17:00)

  • PNUSKOK ušao u Rukometni savez, istražuju Gopca i Vrečka zbog kaznene prijave radi visokih računa dvije tvrtke (Nacional)
  • Tomašević predstavio projekt izgradnje Jarunskog mosta, jednog od ključnih prometnih zahvata u Zagrebu koji bi trebao rasteretiti zapadni dio grada, gradnja za dvije godine, procijenjena vrijednost radova je 140 milijuna eura bez PDV-a (Jutarnji, tportal)
  • Druga strana Met Gale: prosvjednici protiv Jeffa Bezosa i supruge mu Lauren Sanchez, inače glavnih sponzora događaja, fokus na radne uvjete u Amazonu (Index)
  • Seizmolog Kuk: Potresi u Slavoniji rijetki, ali mogu biti razorni (HRT)
  • Uskoro protestni koncert protiv peradarskih farmi – sviraju Darko Rundek, Cinkuši, Evačići i Ansambl Alma del viento (Facebook, najava Darka Rundeka na fejsu, više detalja na Danici)
  • Počeo Kliofest, festival povijesti: u fokusu velike obljetnice – 250. godina od osnutka SAD-a, 500. godišnjica Mohačke bitke i 800. godišnjica smrti sv. Franje, brojni okrugli stolovi i rasprave (HRT)
  • Novi hit Eurovizije; kafići postaju fan zone, jedan navija za naše Lelekice (HRT)
Prekjučer (11:00)

  • Šefica MMF-a: Čeka nas puno gori scenarij od predviđenog, ukoliko se rat prelije i u 2027. uz cijene nafte oko 125 dolara po barelu (Jutarnji)
  • Povlačenje američkih trupa iz Njemačke manji je problem. Mnogo je veći to što je Trump, prema medijskim izvješćima, otkazao i planirano raspoređivanje krstarećih raketa Tomahawk. Njihova je svrha odvraćanje Rusije (DW)
  • Na tuđem zemljištu kod Trogira izgradili groblje, priveden načelnik Općine Marina (HRT), napali novinarsku ekipu Nove TV koja se trebala javiti s lokacije (Dnevnik)
  • U utorak oblačnije i većinom manje toplo, uz južinu, gdjekad i kišu (HRT)
  • Udruga Sindikat biciklista organizira proljetnu Kritičnu masu pod nazivom ‘Zeleni planovi, sive ulice – gdje je zapelo?‘ Žele upozoriti zagrebačku gradsku vlast na važnost ispunjenja obećanja, kao i na nedostatak jasnih i vidljivih poteza koji će napokon usmjeriti grad i njegove javne prostore ljudima umjesto automobilima (Jutarnji)
Ponedjeljak (23:00)

  • Putinu se trese prijestolje, navodno se zna i tko mu radi o glavi – bivši ministar obrane Sergej Šojgu (tportal)
  • Iako se i dalje često može čuti stav da je Ukrajina “financijski teret” koji iscrpljuje zapadne proračune, zapravo se pretvorila u jednog od ključnih aktera modernog ratovanja, osobito u području dronova i bespilotnih sustava. (Večernji)
  • Iran napao Emirate, gori velika rafinerija. Pogođeno više brodova u Hormuzu (Index)
  • Bivši ministar Gordan Maras: “Tereza Kesovija je rekla istinu o Titu, da ga je voljela te da je plakala kada je umro. Kao i većina ljudi koji su tada živjeli u bivšoj državi. Ukoliko ne vjerujete, pogledajte TV zapise iz tog vremena.” (tportal)
  • Dijele se neugodna iskustva s vožnjom preko BlaBlaCara: od prljavih automobila i nenajavljenih promjena termina do neprimjerenih poruka i korištenje aplikacije kao za posao (Večernji)
  • U Italiji se za sezonu na pojedinim mjestima mora unaprijed rezervirati mjesto na plaži, cijene idu i do 3 tisuće eura (Večernji)
Ponedjeljak (17:00)

  • Dramatične mjere u Rusiji: Kremlj drastično pojačao zaštitu Putina, raste strah od atentata i državnog udara (tportal, Index)
  • Poduzetnik na tuđoj zemlji kod Trogira izgradio ilegalno groblje i počeo prodavati grobnice (N1)
  • Ovi političari u centru Zagreba žive za sitniš: Stan od 90-ak kvadrata plaćaju manje od jedne večere u restoranu, jedan od njih u stanu od 96 kvadrata plaća mjesečnu najamninu od 64,11 eura (Večernji)
  • U Bjelovaru počeo BOK fest – kazalište inspirirano filmom (HRT)
  • U Amsterdamu se više ne smije reklamirati meso i proizvodi povezani s fosilnim gorivima. Cilj ovog poteza je, piše BBC, uskladiti izgled amsterdamskih ulica s klimatskim ciljevima (Jutarnji)
Ponedjeljak (11:00)

  • Počeli su izvidi USKOK-a i u Hrvatskom olimpijskom odboru, doznaje Dnevnik.hr.  Navodno se provjerava kako su tamo određeni ljudi trošili novac (Jutarnji)
  • U zagrebačkoj Mamutici živi više ljudi nego u 420 gradova i općina, procjenjuje se – manje od 5 tisuća (Index)
  • Kao najbolje kvartove za život u Zagrebu, ChatGPT istaknuo je Trešnjevku, Maksimir, Jarun (i Vrbane), Špansko (i Malešnicu) te Prečko, Knežiju i Voltino naselje. Obrazloženja možete pročitati ovdje (N1)
  • Tržiše nekretnina u 2025: Pada broj kupoprodaja, raste cijena, na obali troškovi stanovanja “pojedu” većinu plaće (Zgradonačelnik)
  • Wild Venture: šarmantna društvena igra s kartama koja skriva ozbiljan izazov (tportal)
  • Arijadnin labirint: Neobično umjetničko djelo smješteno na Siciliji (Journal)
Nedjelja (23:00)

  • SAD za pola godine čekaju parlamentarni izbori koji će pokazati u kojem bi smjeru mogao ići Trumpov drugi mandat – dok on očekuje pobjedu Republikanaca i nastavak podrške, pad popularnosti i eventualna pobjeda Demokrata mogla bi dovesti do njegovog opoziva (N1)
  • EU sankcionira ruske kripto mjenjačnice, stablecoine i CBDC (Lider)
  • Oscari mijenjaju pravila kako bi isključili umjetnu inteligenciju iz kategorija glume i scenarija, isto tako, glumci mogu biti nominirani u više kategorija (Ravno do dna)
  • Glazba sa šećernih ploča? Da, uskoro bi se gramofonske ploče mogle proizvoditi od šećerne trske (Green)
  • Projekt “Žrtve ratova i političkog nasilja u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća” provodit će se po čvrstim znanstvenim kriterijima, poručuju iz Hrvatskog instituta za povijest (N1)