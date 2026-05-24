Danas (10:00)

  • Stigla Putinova osveta. Strašan napad na Kijev, spominje se mogućnost da su lansirali Orešnik (Index)
  • Trump uvjeren u dogovor s Irancima: Sporazum je uglavnom ispregovaran, uključuje otvaranje Hormuza (N1)
  • Pucnjava kod Bijele kuće. Napadač (21) umro u bolnici (Index)
  • Gasi se Porsche eBike Performance, nekadašnji Rimčev Greyp (Index)
  • Hrvatska gubi sve više vode: čak 52 posto nestane prije nego stigne do građana, gubi se kroz curenja i puknuća mreže, tehničke gubitke, neovlaštenu potrošnju, netočnosti mjerenja (Poslovni)

Jučer (22:00)

  • Gospodarstvo Rusije više ne može bez Kine: Tek što je Trump otišao, u Peking je došao Putin. I ruski i kineski predsjednik su često spominjali “partnerstvo” tih zemalja, ali to više nije: Rusija tu moli, Kina daje – ako tako hoće (DW)
  • Veliki prosvjed u Srbiji protiv Vučića (Index), prema podacima polciije okupilo se više od 34 tisuće ljudi (tportal)
  • Stručnjakinja: Kampanja “Plenkovićeva inflacija” SDP-a i Možemo! dobra je iz dva razloga, pokrenuli i web stranicu skupo.hr gdje iznose podatke o ‘Plenkovićevoj inflaciji’, a na svojoj turneji po gradovima nose i “Knjigu Plenkovićeve inflacije” u koju će građani upisivati što ih muči (N1)
  • Hadž u sjeni rata: 1,5 milijuna hodočasnika stiže u Meku (DW)
  • Veliki fotoizvještaj: Pogledajte kako se u Kumrovcu slavio Titov rođendan (Jutarnji)
  • Plenković: Digli smo plaće za 108 posto (Danica)
  • Beč u šoku: ‘Iscjelitelj’ Braco nastupio uz Patti Smith i smrznuo trg na kojemu je Hitler anektirao Austriju (tportal)
Jučer (18:00)

  • Zelenskog povezuju s najvećim korupcijskim skandalom u povijesti Ukrajine (Jutarnji)
  • Na Korčuli pretvorili zaštićenu šumu u deponij (Index)
  • Magyar ne da otpremine Orbanu i njegovim ministrima (Index)
  • Ministar Habijan: Tražit ćemo doživotni zatvor. Kreće stegovni postupak protiv dvije sutkinje (Index)
  • Ukida se porez na mirovine (24sata, N1)
  • Manifestacija ‘Dan mladosti – radosti’ održava se danas u Muzeju ‘Staro selo’ u Kumrovcu (tportal)
Jučer (11:00)

  • Mate Rimac je, prema “dobro upućenim izvorima Jutarnjeg “navodno još u siječnju ove godine vladi najavio da će se odreći europskog novca – 179 milijuna eura bespovratnih sredstava koje je trebao dobiti za projekt robotaksija (Index se pita čemu onda odgoda od tri mjeseca?)
  • Nacional: Kad je dobila poruku da će ‘biti krvi do koljena’, zbog straha za život ministrica Tramišak nabavila je pištolj
  • Veliki dijelovi Europe pripremaju se za visoke temperature ovog vikenda, jer stručnjaci upozoravaju da intenzivne vrućine u proljeće postaju “novo normalno”, klimatske promjene odgovorne za 68 posto od 24 400 procijenjenih smrtnih slučajeva uzrokovanih vrućinom (N1)
  • Maturanti tehničke škole u Zadru svojoj su razrednici Nini za zadnji dan škole kupili automobil (Zadarski, Jutarnji)
  • Igra se posljednje kolo sezone HNL-a: Hajduk u golijadi pobijedio Vukovar 6:3 (Index), Osijek zaključio lošu sezonu pobjedom protiv Slavena 2:0 (Index), danas još igraju Varaždin i Istra, Rijeka i Gorica, Dinamo i Lokomotiva
Prekjučer (23:00)

  • Bjelorusija ovog tjedna sudjeluje u zabrinjavajućim vojnim vježbama pod ruskim vodstvom, koje uključuju scenarije nuklearnog ratovanja, Kyiv Independent piše o mogućem ulasku u rat protiv Ukrajine (Jutarnji)
  • Uhićene četiri osobe zbog brutalnog napada na stranog pomorca u Rijeci (Index)
  • Muškarci u Hrvatskoj za isti posao zarađuju 6,6 posto više od žena (Poslovni)
  • Trump u zadnji trenutak otkazao potpisivanje izvršne naredbe o AI-ju, pod pritiskom industrije (Bug)
  • “Zombi” sateliti kruže oko Zemlje – među njima i jedan lansiran 1964. (Mreža)
  • Od quadrille do baklji i pjene: Ovako maturanti slave kraj škole (Index)
Prekjučer (17:00)

  • Što se događa u Ukrajini? Objavljene karte, Putinov glavni plan se raspada, ruske snage stagniraju unatoč prednosti u bespilotnim letjelicama (Index)
  • Mirta Matić prisegnula na dužnost šefice Vrhovnog suda, prva sutkinja na toj poziciji (Nacional)
  • Na putu za Bundek, neki zagrebački maturanti čupali prometne znakove (N1)
  • Ogromni skandal trese Srbiju, sve je povezano s tijelom pronađenim u bačvi, uhićen šef beogradske policije i nekadašnji savjetnik Aleksandra Vučića (Index)
  • Bezos u velikom intervju branio superbogataše, AI i Trumpa (Index)
Prekjučer (11:00)

  • Najnoviji Trumpov potez doveo je Ameriku na korak od rata s Kubom, podignuta optužnica protiv Raula Castra (Index), Rusija i Kina stale uz Kubu (Index)
  • AI, radari, presretači. Ukrajina sve učinkovitije štiti nebo od dronova (Index)
  • Dok EU piše regulativu, Kina gradi tvornice, a prognoze govore da će svijet trošiti više nafte 2030. nego danas (Lider)
  • Stiže prvi toplinski val, u Španjolskoj i Portugalu temperature idući tjedan idu i preko 35 stupnjeva, kod nas uglavnom od 24 do 29 °C. (Index)
  • Program norijade diljem Hrvatske, u Zagrebu zabavlja Miach, u Splitu party na Bačvicama (Index)
Četvrtak (23:00)

  • EK: Rat na Bliskom istoku usporava rast BDP-a u Hrvatskoj i EU (HRT)
  • Nove carine mijenjaju navike: Više od polovice Hrvata namjerava odustati od online kupnje izvan EU (N1)
  • Ebola se u Kongu i Ugandi ubrzano širi zbog teških uvjeta na terenu. Virus se očito dugo širio neotkriven. Razlog je i to što globalna zdravstvena infrastruktura pati zbog drastičnog smanjenja doprinosa SAD-a (DW)
  • Katastrofalna situacija u Afganistanu, velika glad. Roditelji prodaju vlastitu djecu (Index)
  • Maturanti iz Ivanca postali hit zbog kostima za norijadu, plesali u dvorani obučeni kao balerine (Index)
  • Od glazbe do filma: Poznat program ovogodišnjeg Ljeta u MSU (tportal)
Četvrtak (17:00)

  • Veliki odaziv sinoć na prosvjed u Drnišu za ubijenog Luku: “Ne želimo da ikad više osuđeni ubojica šeta slobodno ijednim gradom” (Jutarnji)
  • Bujas iz Udruge Glas poduzetnika: Vlada traži da srežemo cijene, a sama ih povećava i generira inflaciju. Ovo su naši zahtjevi – manjivanje poreza na dohodak na 10 posto, rasteretiti gospodarstvo parafiskalnih nameta, smanjiti PDV primjerice na ugostiteljstvo i turističke agencije na 13 posto, sir i sve mesne prerađevine na pet posto (Nacional)
  • Zlatko Mateša podnio ostavku na dužnost čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora, na toj je poziciji bio od 2002. godine, poručio kako sredstva koja je Skijaški savez dobio od HOO-a nisu trošena nezakonito (Index)
  • Novi stadion u Kranjčevićevoj poprima konačan oblik, pogledajte snimke iz zraka (tportal)
  • Preminula je Julienne Bušić, američko-hrvatska spisateljica, esejistica i prevoditeljica, i supruga Zvonka Bušića, hrvatskog emigranta i jednog od otmičara aviona u SAD-u 1976., potvrđeno je Večernjem listu
Četvrtak (11:00)

  • Trump najavio da će prekršiti 47 godina star protokol, prodavanje oružja Tajvanu. Tajvan: Spremni smo (Index)
  • Više od pola milijuna četvornih metara u Blatu, desetljećima vezanih uz nedovršenu Sveučilišnu bolnicu, Grad Zagreb prepušta državi za projekt nove Nacionalne dječje bolnice. Zauzvrat neće dobiti novac, nego niz manjih nekretnina po gradu: oranice, livadu, pašnjak, dvorišta, skladište i poslovni prostor koji bi trebali poslužiti za vrtiće, škole, domove za starije, bazen i socijalnu ustanovu (Jutarnji)
  • Dnevnica vozača kamiona u Hrvatskoj 30 eura, u BiH 50, u Sloveniji 80 eura, u Austriji 90… (N1)
  • Crna Gora slavi 20 godina od proglašenja neovisnosti, iako je znatno napredovala na putu u EU, još uvijek postoje problemi koje treba savladati: razvoj gospodarstva, prevladavanje podjela i odlazak mladih (DW)
  • Suci pisali Habijanu, naveli niz konkretnih poteškoća koje usporavaju rad sudova (Nacional)
Srijeda (23:00)

  • Oglasio se sud u Šibeniku: Kad je slučaj prije tri godine zaprimljen, bilo je 4 suca rješavatelja i ukupno 1213 neriješenih kaznenih predmeta kao i stotine drugih predmeta kojima je prijetila zastara (tportal)
  • Glavni tajnik HOO o istragama: ‘Tko je kriv, morat će otići, tko god to bio’ (RTL, tportal), čelnik Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka našli su se pod povećalom istražitelja, javlja Dnevnik Nove TV. (Jutarnji)
  • Hrvatska pošta upozorava na lažne poštare, na adrese korisnika dolaze s pošiljkama koje nisu naručili i traže naknadu (Večernji)
  • Revolut razotkrio stotine gledatelja ilegalnog TV sadržaja, Visoki sud u Irskoj naložio ovoj digitalnoj banci predaju podataka o uplatama (Bug)
  • Rekordnih 145 filmova na 19. Gledalištu Kinokluba Zagreb (HRT)