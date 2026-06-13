Gotovo 45 tisuća građana potpisalo je peticiju u sklopu kampanje Možemo! “Javno zdravstvo DA, Medikol NE!” (Jutarnji)
U Hrvatskoj 55% ljudi vjeruje u najveću teoriju zavjere o raku, da je lijek već pronađen, ali se namjerno skriva (Index)
U Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održan je Koncert partizanske pjesme, povodom Dana antifašističke borbe i obilježavanja 85. obljetnice početka Narodnooslobodilačke borbe (Nacional), Mesić: Čudim se ovima s oznakama “endehazije”. Bez antifašizma pola Hrvatske ne bi bilo (N1)
Influencerica koja već šestu sezonu radi na hrvatskoj obali: Računica je jasna – plaćen smještaj, plaćena hrana, solidna plaća. Uspiješ nešto uštedjeti… ali je stresno. Ima puno posla, dvokratnih smjena, na plaži sam tek do nekoliko puta tjedno. (Nova.rs, N1)
Cijena dionice SpaceX-a na 160,95 dolara, skočila gotovo 20 posto (Lider)
Pakistanski premijer: SAD i Iran postigli mirovni sporazum, Trump odustao od novih napada (Jutarnji, Index)
MMF: Rusi su dramatično iscrpili svoje rezerve nafte (Index)
Analitičar Rimac: Da Milanović napusti mjesto predsjednika i kandidira se za premijera, bio bi to dodatni udarac za oporbu, koja ne bi bila spremna brzo naći kandidata za predsjednika, a Plenković bi lako mogao raskinuti koaliciju s DP-om (Jutarnji)
Malo Hrvata otputovalo na Svjetsko prvenstvo, u prvom redu zbog skupoće ulaznica, udaljenosti destinacije, cijena avionskih prijevoza, hotela i boravka u Americi… ali i zbog sigurnosti (Nacional)
Danas počinjuradovi na zagrebačkim prometnicama, tramvajskoj infrastrukturi te vodovodnoj i plinskoj mreži na više lokacija pa će biti uspostavljena privremena regulacija prometa koja će biti na snazi i tijekom srpnja (Nacional)
Ukrajinski zapovjednik bespilotnih sustava želi odsjeći Krim od Rusije (Reuters, Index)
Zoran Milanović oduzet će odlikovanja Branimiru Glavašu (Jutarnji)
Strahovi da će se FIFA-ina ‘pohlepa‘ s cijenama ulaznica na kraju rezultirati praznim tribinama pokazali su se realnima, najniža cijena dostupne ulaznice je 867 dolara, VIP ulaznice idu i do 3150 (Sportske)
Zagreb otvara novi ciklus građanskog odlučivanja o kvartovskim projektima (HRT)
Prosječna plaća u ožujku u Zagrebu iznosila 1790 eura, medijalna 1497, to je rast od 2,1 posto u odnosu na prethodni mjesec, odnosno 6,7 posto u odnosu na godinu prije (Index)
Reuters: Trump, koji za dva dana slavi 80. rođendan, nastoji se prikazati politički snažnim, no neuspjesi u zemlji i inozemstvu otkrivaju granice njegove moći i približavaju ga statusu predsjednika u odlasku čiji utjecaj kopni (Index)
Kraj jeftine kupnje iz Kine. Uskoro kreću EU carine na male pakete iz Temua i Sheina… (Index)
HNS na Cvjetnom trgu otvara Vatrenu zonu za navijače. Uz veliki ekran, besplatan ulaz i bogat program moći ćete uživati u danima kad Vatreni igraju na SP-u (24 sata)
Vinko Grgić, novoizabrani gradonačelnik Nove Gradiške, podnio je ostavku nakon samo dana provedenog na dužnosti, neće se kandidirati na idućim izborima, USKOK povukao prijedlog za istražni zatvor (Jutarnji, tportal)
Agenti za nekretnine više neće smjeti naplaćivati dvostruku proviziju, ima još promjena (Index)
Jezične gimnazije upisuju učenici sa značajno manje bodova od onih koji upisuju opće ili prirodoslovno-matematičke smjerove (Jutarnji)
Trump objavio da su Sjedinjene Države i Iran na korak do potpisivanja sporazuma koji bi trebao okončati rat na Bliskom istoku (Index), iranska vojska spriječila prolaz tankera s naftom kroz tjesnac (tportal)
Tvrtka iz prijave protiv Šimunića objavila dokumente: Cijena je s popustom od 54 posto (Index)
Svjetska banka: BDP će rasti najsporije još od koronakrize, a inflacija divlja (Nacional)
EU strožim zakonom želi odvratiti migrante od traženja azila (DW)
U nastavku petka bit će vjetrovito, osobito u prvom dijelu dana, subota će također biti u znaku sunčanog vremena, nedjelja nestabilnija (N1)
SP: Južna Koreja pobijedila Češku 2:1, stadion poluprazan (tportal), večeras od 21h igraju Kanada i BiH (tportal)
Velike promjene na ratištu u Ukrajini. Barić: Rusija više ne može ostvariti ciljeve. To će biti zamrznuti sukob (N1)
Cijene nafte skočile nakon Trumpovih prijetnji Iranu, zaprijetio zauzimanjem otoka Harg, Iran pojačao obranu (Jutarnji)
Stručnjaci sasjekli vladine antiinflacijske mjere: Ne dotiču se uzroka inflacije, neke je i potiču (N1)
Pokrenuli stranicu Stop lažnim registrima: novim obrtnicima i poduzetnicima stižu uplatnice za razne registre koji se predstavljaju kao službeni državni, iako su privatne tvrtke. Kopiraju sličan obrazac u drugim državama, u nekima se tretira kao kazneno djelo, ali ne i kod nas…
Došao je i taj dan: Slovenija konačno ukida kontrolu na granici s Hrvatskom (tportal)
Ukrajina je u proteklih godinu dana značajno ojačala svoj arsenal dronova srednjeg dometa, precizni napadi na željeznicu i drugu rusku infrastrukturu i pokretne mete, rezultat je to ratnih lekcija, domaće inventivnosti, ali i podrške Europe… (Jutarnji)
Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin u slučaju “Selotejp”, dok su njegovi suoptuženici također dobili bezuvjetne zatvorske kazne, pitanje je hoće li Glavaš uopće morati u zatvor, budući da je prema ranijoj presudi već odslužio dvije trećine kazne. Nakon toga, prema zakonu, ima pravo na uvjetni otpust (Index)
USKOK upao u kuću Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavja, on se oglasio: Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti (Nacional, Index)
Jako nevrijeme pogodilo Sloveniju, palo 117 litara kiše, na granici kod Macelja klizišta odnijela vinograde i mostove, oštećene ceste (tportal)
Nikad manje nezaposlenih u Hrvatskoj: sezona puni tržište rada (Lider)
Lauba: 9. Boutique Art Fair “Nesvrstani” od 12. do 14. lipnja (HRT)