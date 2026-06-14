Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (22:00)

Brze i kratke

  • Podrška američkom predsjedniku Donaldu Trump pada u ruralnim dijelovima zemlje dok cijene goriva i hrane rastu (N1)
  • Zelenski pokazao tajne ruske dokumente. Pokazuju kako Rusi okreću leđa Putinu (Index)
  • Teheran: Spremni smo odustati od nuklearnog oružja (tportal)
  • Sudar katamarana i jedrilice kod Šolte: Troje mrtvih, za jednom osobom se tragalo (Index), na jedrilici su se navodno nalazili češki državljani (Večernji)
  • 52-metarski kran opet je u pogonu, a rušenje Vjesnika krenulo je danas oko 11 sati, ako bude sve po planu, Slavonska otvorena već sutra (Jutarnji)
  • Motociklist koji je sinoć teško ozlijeđen u velikoj prometnoj nesreći kod Vjesnika u Zagrebu preminuo je u bolnici, vozač Audija skrenuo ulijevo pokraj znaka zabrane i izazvao sudar (Index)

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Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Hoće li pasti povijesni sporazum? Teheran demantira Trumpa: Jasno je zašto mu se toliko žuri, želi imati primirje prije početka samita skupine G7 u ponedjeljak (tportal)
  • Radovi u Zagrebu na ljeto: Vukovarska je prvi ozbiljan test za gradski promet, podvožnjak u Slavonskoj je zatvoren kao i nadvožnjak, a radovi su i na Trešnjevci (Jutarnji)
  • Švedska planira kazneno goniti i trinaestogodišnjake, i u težim slučajevima ih slati u zatvor. I druge države EU imaju nisku dobnu granicu za kazneno gonjenje (DW)
  • Nove cijene goriva od utorka: benzin jeftiniji za 9 centi, dizel za 4 (Danica)
  • Tijekom promotivnog događanja “Croatia in the Game – Tourism, Sport, Culture, Flavors”, koje je održano u hotelu AKA u Alexandriji, premijerno je prikazan i promotivni film hrvatskog turizma u kojem sudjeluje i John Malkovich (N1)
Danas (11:00)

Brze i kratke

  • Procjenjuje se da je oko 60.000 ruskih vojnika napustilo svoje postrojbe ili odbilo sudjelovati u borbenim djelovanjima protiv Ukrajine, nisu samo klasična dezerterstva u pitanju, već i skrivanja u Rusiji, kao i liječničke potvrde da nisu podobni za služenje (DW)
  • Pavlek izvlačio novac iz skijaškog saveza punih 25 godina, odnosno od 2001., otkrili su Uskokovi istražitelji pretragom njegova laptopa (24sata, Jutarnji)
  • Švicarski birači danas odlučuju hoće li podržati prijedlog o ograničenju broja stanovnika u zemlji, na referendumu koji se uspoređuje s britanskim brexitom (tportal)
  • Ženeva u pripravnosti: Očekuje se 50.000 prosvjednika protiv G7 (N1)
  • U Dubrovniku spektakularna utrka. Električni gliseri koji doslovno lete iznad valova natjecali su se ispred dubrovačkih zidina, a sve su pratili i vlasnici timova, svjetske zvijezde poput LeBrona Jamesa i Rafaela Nadala (HRT)
  • SP: Remi Brazila i Maroka 1:1, Škotska je pobijedila Haiti 1:0, Australija Tursku 2:0 (Index), stanje po skupinama možete vidjeti na stranicama FIFA-e
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Gotovo 45 tisuća građana potpisalo je peticiju u sklopu kampanje Možemo! “Javno zdravstvo DA, Medikol NE!” (Jutarnji)
  • U Hrvatskoj 55% ljudi vjeruje u najveću teoriju zavjere o raku, da je lijek već pronađen, ali se namjerno skriva (Index)
  • U Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održan je Koncert partizanske pjesme, povodom Dana antifašističke borbe i obilježavanja 85. obljetnice početka Narodnooslobodilačke borbe (Nacional), Mesić: Čudim se ovima s oznakama “endehazije”. Bez antifašizma pola Hrvatske ne bi bilo (N1)
  • Influencerica koja već šestu sezonu radi na hrvatskoj obali: Računica je jasna – plaćen smještaj, plaćena hrana, solidna plaća. Uspiješ nešto uštedjeti… ali je stresno. Ima puno posla, dvokratnih smjena, na plaži sam tek do nekoliko puta tjedno. (Nova.rs, N1)
  • Cijena dionice SpaceX-a na 160,95 dolara, skočila gotovo 20 posto (Lider)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Iran proglasio pobjedu u ratu s Amerikancima: “Iz ovoga smo izašli snažniji!” (N1)
  • Majka Viktora Šimunića: Bilo mi je lakše saznati da imam rak nego da nam USKOK upada u dom (Index)
  • Trump je u petak rekao da su američke snage izvele napad u kojem je ubijen Hector Rusthenford Guerrero Flores, čelnik venezuelske zatvorske bande Tren de Aragua (tportal)
  • Kuba najavila gospodarske reforme po uzoru na Kinu i Vijetnam (HRT)
  • Sjajni Amerikanci započeli SP pobjedom protiv Paragvaja 4:1 (Index), reprezentacija Engleske opljačkana, ukradene su kopačke, službene lopte prvenstva i ključna oprema za trening (Index)
Jučer (12:00)

Brze i kratke

  • Pakistanski premijer: SAD i Iran postigli mirovni sporazum, Trump odustao od novih napada (Jutarnji, Index)
  • MMF: Rusi su dramatično iscrpili svoje rezerve nafte (Index)
  • Analitičar Rimac: Da Milanović napusti mjesto predsjednika i kandidira se za premijera, bio bi to dodatni udarac za oporbu, koja ne bi bila spremna brzo naći kandidata za predsjednika, a Plenković bi lako mogao raskinuti koaliciju s DP-om (Jutarnji)
  • Malo Hrvata otputovalo na Svjetsko prvenstvo, u prvom redu zbog skupoće ulaznica, udaljenosti destinacije, cijena avionskih prijevoza, hotela i boravka u Americi… ali i zbog sigurnosti (Nacional)
  • Danas počinju radovi na zagrebačkim prometnicama, tramvajskoj infrastrukturi te vodovodnoj i plinskoj mreži na više lokacija pa će biti uspostavljena privremena regulacija prometa koja će biti na snazi i tijekom srpnja (Nacional)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinski zapovjednik bespilotnih sustava želi odsjeći Krim od Rusije (Reuters, Index)
  • Zoran Milanović oduzet će odlikovanja Branimiru Glavašu (Jutarnji)
  • Strahovi da će se FIFA-ina ‘pohlepa‘ s cijenama ulaznica na kraju rezultirati praznim tribinama pokazali su se realnima, najniža cijena dostupne ulaznice je 867 dolara, VIP ulaznice idu i do 3150 (Sportske)
  • Zagreb otvara novi ciklus građanskog odlučivanja o kvartovskim projektima (HRT)
  • Prosječna plaća u ožujku u Zagrebu iznosila 1790 eura, medijalna 1497, to je rast od 2,1 posto u odnosu na prethodni mjesec, odnosno 6,7 posto u odnosu na godinu prije (Index)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Reuters: Trump, koji za dva dana slavi 80. rođendan, nastoji se prikazati politički snažnim, no neuspjesi u zemlji i inozemstvu otkrivaju granice njegove moći i približavaju ga statusu predsjednika u odlasku čiji utjecaj kopni (Index)
  • Kraj jeftine kupnje iz Kine. Uskoro kreću EU carine na male pakete iz Temua i Sheina… (Index)
  • HNS na Cvjetnom trgu otvara Vatrenu zonu za navijače. Uz veliki ekran, besplatan ulaz i bogat program moći ćete uživati u danima kad Vatreni igraju na SP-u (24 sata)
  • Vinko Grgić, novoizabrani gradonačelnik Nove Gradiške, podnio je ostavku nakon samo dana provedenog na dužnosti, neće se kandidirati na idućim izborima, USKOK povukao prijedlog za istražni zatvor (Jutarnji, tportal)
  • Agenti za nekretnine više neće smjeti naplaćivati dvostruku proviziju, ima još promjena (Index)
  • Jezične gimnazije upisuju učenici sa značajno manje bodova od onih koji upisuju opće ili prirodoslovno-matematičke smjerove (Jutarnji)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Trump objavio da su Sjedinjene Države i Iran na korak do potpisivanja sporazuma koji bi trebao okončati rat na Bliskom istoku (Index), iranska vojska spriječila prolaz tankera s naftom kroz tjesnac (tportal)
  • Tvrtka iz prijave protiv Šimunića objavila dokumente: Cijena je s popustom od 54 posto (Index)
  • Svjetska banka: BDP će rasti najsporije još od koronakrize, a inflacija divlja (Nacional)
  • EU strožim zakonom želi odvratiti migrante od traženja azila (DW)
  • U nastavku petka bit će vjetrovito, osobito u prvom dijelu dana, subota će također biti u znaku sunčanog vremena, nedjelja nestabilnija (N1)
  • SP: Južna Koreja pobijedila Češku 2:1, stadion poluprazan (tportal), večeras od 21h igraju Kanada i BiH (tportal)
Četvrtak (23:00)

Brze i kratke

  • Velike promjene na ratištu u Ukrajini. Barić: Rusija više ne može ostvariti ciljeve. To će biti zamrznuti sukob (N1)
  • Cijene nafte skočile nakon Trumpovih prijetnji Iranu, zaprijetio zauzimanjem otoka Harg, Iran pojačao obranu (Jutarnji)
  • Stručnjaci sasjekli vladine antiinflacijske mjere: Ne dotiču se uzroka inflacije, neke je i potiču (N1)
  • Pokrenuli stranicu Stop lažnim registrima: novim obrtnicima i poduzetnicima stižu uplatnice za razne registre koji se predstavljaju kao službeni državni, iako su privatne tvrtke. Kopiraju sličan obrazac u drugim državama, u nekima se tretira kao kazneno djelo, ali ne i kod nas…
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Četvrtak (17:00)

Brze i kratke

  • Druga noć nereda u Sjevernoj Irskoj: Prosvjednici išli prema hotelu u kojem su smješteni tražitelji azila, neki su bacali molotovljeve koktele na policijske kordone (Index)
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  • Nadzor brzine na gotovo 800 lokacija, 140 novih u zadnjih godinu dana. Značajno više novih pozicija na zagrebačkom području (Autonet)