SAD pokrenuo nove napade na Iran, Trump noćas objavljivao slike i snimke (Index)
Puhovski za N1: Milanović može srušiti Plenkovića, ali ne želi opet biti premijer (Index)
Karlovčani zbog mutne vode traže uključivanje državnih institucija, nedopuštene količine teških metala (HRT)
Mate Pavić posljednji je hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Wimbledonu. Najbolji hrvatski tenisač u parovima u srijedu je izborio polufinale u All England Clubu sa svojim partnerom Marcelom Arevalom (Sport klub)
Rusi htjeli tankerima poslati gorivo na Krim. Našli se na meti ukrajinskih dronova (Index)
Tonino Picula ocijenio je situaciju u Srbiji jako lošom i predložio Europskoj komisiji da suspendira financiranje Srbije iz fonda Plan za rast i razvoj zapadnog Balkana (Index)
Milanović iz Ankare: “Najiskreniji je Trump, on je ovdje došao kao trgovac oružjem” (N1), “Neću sudjelovati na parlamentarnim izborima” (Jutarnji)
Tri medalje i tri skandala. Index donosi ključne trenutke Zlatka Dalića kao izbornika Hrvatske
Carina je spriječilaunos 970 jednokratnih elektroničkih cigareta, odnosno vapeova koje su putem interneta naručivali maloljetnici, prenosi Net.hr, sve je više otrovanja proizvodima koji se reklamiraju kao THC vapeovi, iako to najčešće nisu, kažu iz hitne KBC-a Zagreb (Jutarnji)
Država ulaže pola milijuna eura u povratak iseljenika. Šipić: Trebamo ih (N1)
Rusi priznali: Najveći napad na Moskvu u zadnje dvije godine, na moskovsku regiju poslano je više više od 430 bespilotnih letjelica (Index), najveća ruska rafinerija obustavila rad (Index), Zelenski je istaknuo da će upravo “bitka na nebu” odlučiti konačni ishod ovog sukoba: “Putin će shvatiti kad 1000 dronova poleti prema Moskvi” (Index)
Pobjeda nad Amerikom nakon Trumpove intervencije s crvenim kartonom bio je veliki korak za Belgiju, ali još veći za nogomet, navijače, kao i za sve protivnike autokrata koji misle da mogu lako gaziti pravila i institucije (24 sata)… on sam nakon utakmice izjavio: “Dali su mu crveni, nisam znao što je to. Zvao sam FIFA-u …” (Index)
U Hrvatskoj je u prvih šest mjeseci ostvareno više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što je otprilike isto kao i lani (Jutarnji)
Bačić: U Hrvatskoj nedostaje 236.000 stanova, iako ih je 600.000 prazno (Index)
36. summit čelnika NATO-a u Ankari, stigao i Milanović: Saveznici proračune podižu na pet posto BDP-a i ugovaraju nabavu oružja vrijednu milijarde, u fokusu Ukrajina i razgovori o mogućem članstvu, završna deklaracija potvrđuje članak 5, Rusiju označava kao prijetnju, a Iran poziva na red (Jutarnji)
Potvrđena presuda Marine Le Pen za prevaru. Neće se moći kandidirati 2027. (Index)
Inspektorat zatvorio veliko zagrebačko gradilište na Savskoj i Vukovarskoj (tportal), zatvorena i još dva, nastale gužve, oglasio se i Grad Zagreb: “određene manje neusklađenosti” (Index)
U Saboru okršaji zbog Thompsona i Mile Kekina, Bulj prijetio da će dovesti otpad pred Vladu, Dalija Orešković najavila podizanje kaznene prijave protiv Dražena Keleminca koji je ponovno prosvjedovao pred njezinim domom (N1)
Podravkina tvrtka Belje povećala dobit za 300 posto, radnicima veće plaće (Danica)
SP: Argentina gubila 2:0 od Egipta, preokrenula na 3:2 s još jednim poništenim golom Egipćana (Index), komentar: mjesec dana gledamo turnir na kojem se golovi poništavaju milimetrima, suce vraćaju s aerodroma, a crveni kartoni suspendiraju telefonskim pozivom iz Bijele kuće (Index)
WHO: Novi toplinski val već nastaje nad Atlantikom, Europa će se kuhati (Index)
Turizam na Kubi ima sve – od rajskih pješčanih plaža do španjolskih kolonijalnih utvrda. Nedostaju samo – turisti… gospodarstvo im pada nakon niza sankcija (N1), hoće li reforme to promijeniti? Pitanje koje postavlja Economist (a prenosi Jutarnji)
CRO Demoskop: Pad potpore HDZ-u i SDP-u, na trećem mjestu Možemo s nešto većom podrškom, raste pesimizam građana (Index)
Uhićen napadač iz Čakovca, bio je u bijegu u Sloveniji, sam se predao (Index)
Jadrolinija uvela novu liniju prema Italiji. Plovidba će trajati četiri sata (Jutarnji)
Hrvatski građani od danas imaju novu priliku za zaradu: Država izdaje čak milijardu eura obveznica, iznos kamatne stope oko 3,1 posto (Poslovni)
Vance u intervjuu za Sunday Times: Ruske snage sve teže ostvaruju značajnije uspjehe na bojištu, dok je ukrajinska obrambena strategija stvorila uvjete koji bi mogli otvoriti prostor za završetak rata (tportal)
Hitna ove godine zabilježila 14 ugriza otrovnih zmija i više od 2.600 uboda insekata (HRT)
George Clooney dobitnik venecijanskog Zlatnog lava za životno djelo (HRT)
U Hrvatskoj se godišnje proizvede 400 tisuća tona plastike (Poslovni)
Njemačke banke otvaraju vrata kriptovalutama za milijune građana (Bug)
Nobelovci u Zagrebu o AI: “Bude li svijet uništen, to neće biti zbog AI nego zbog nuklearne opasnosti” (Poslovni)
Zbog ukrajinskih napada na rafinerije izvan funkcije ostalo 25 ili više posto ukupnih ruskih kapaciteta za preradu nafte, kolone vozila diljem Rusije (Index)
Znate li kako paralizirati ruske zračne baze? Javite se na natječaj – ne, nije šala – Ukrajina i NATO pozvali privatni sektor, startupove i istraživače da ponude rješenja za dugotrajno ometanje rada ruskih vojnih aerodroma (tportal)
Oko 26.000 zgrada dobilo je OIB. Je li vaša među njima? Zgradonačelnik podsjeća na zakonsku obavezu upravitelja za upis u registre
Ponedjeljak sunčan i vruć, popodne mogući lokalni pljuskovi i grmljavina (HRT)
SP: Norveška izbacila Brazil golovima Haalanda 2:1 (Index), Meksiko – Engleska 2:3, Englezi trilerom prošli u četvrtfinale (Index), skandal zbog pomilovanog igrača SAD-a? Iz Bijele kuće navodno zvali FIFA-u da preispitaju slučaj crvenog kartona s utakmice s BiH (Jutarnji)