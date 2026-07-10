Peskov: Putin spreman na razgovor s Trumpom (Index)
Finci u šoku: Tijelo ajatolaha prevozilo se u kamionu finskog trgovačkog diva Kesko? Pokrenuta istraga (Jutarnji, tportal)
Rasprava o inflaciji u Saboru: Možete moliti, kao što to radi Andrej Plenković, trgovce da ne podižu cijene hrane iz uvoza. Ali ako nemate ono svoje domaće na polju, u moru, u staji, svinjcu, kokošinjcu i u proizvodnom pogonu domaće prehrambene industrije, onda nemate ni onaj prvi kvadratić u slagalici hrvatskog, našeg suvereniteta (N1)
Tko će biti u stručnom stožeru Slavena Bilića kao novog izbornika: pomoćnici Danilo Butorović i Dean Računica te trener vratara Vatroslav Mihačić, kao i Vedran Ćorluka (Sportske), za Dalića već navodno ima ponuda: iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Meksika, Saudijske Arabije, Katara, Južne Koreje, Kolumbije… (Sport klub)
Počeo 73. Pula Film Festival: vodič kroz festivalske dane (Pula)
Dok traje pogreb Hameneija, odjekuju novi napadi. Sirene se čule i u Jordanu (Index), u američkom napadu u Iranu oštećena željeznička linija prema gradu u kojem će biti pokopan Hamenei, cijena nafte zasad ne divlja (Index),
EU upozorava: Kriminalci sve češće vrbuju djecu preko gaming platformi (Index)
Za 100 milijuna eura prodan zagrebački Avenue Mall, kupio ga je suvlasnik City Center One-a u Splitu (Index)
SAD pokrenuo nove napade na Iran, Trump noćas objavljivao slike i snimke (Index)
Puhovski za N1: Milanović može srušiti Plenkovića, ali ne želi opet biti premijer (Index)
Karlovčani zbog mutne vode traže uključivanje državnih institucija, nedopuštene količine teških metala (HRT)
Mate Pavić posljednji je hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Wimbledonu. Najbolji hrvatski tenisač u parovima u srijedu je izborio polufinale u All England Clubu sa svojim partnerom Marcelom Arevalom (Sport klub)
Rusi htjeli tankerima poslati gorivo na Krim. Našli se na meti ukrajinskih dronova (Index)
Tonino Picula ocijenio je situaciju u Srbiji jako lošom i predložio Europskoj komisiji da suspendira financiranje Srbije iz fonda Plan za rast i razvoj zapadnog Balkana (Index)
Milanović iz Ankare: “Najiskreniji je Trump, on je ovdje došao kao trgovac oružjem” (N1), “Neću sudjelovati na parlamentarnim izborima” (Jutarnji)
Tri medalje i tri skandala. Index donosi ključne trenutke Zlatka Dalića kao izbornika Hrvatske
Carina je spriječilaunos 970 jednokratnih elektroničkih cigareta, odnosno vapeova koje su putem interneta naručivali maloljetnici, prenosi Net.hr, sve je više otrovanja proizvodima koji se reklamiraju kao THC vapeovi, iako to najčešće nisu, kažu iz hitne KBC-a Zagreb (Jutarnji)
Država ulaže pola milijuna eura u povratak iseljenika. Šipić: Trebamo ih (N1)
Rusi priznali: Najveći napad na Moskvu u zadnje dvije godine, na moskovsku regiju poslano je više više od 430 bespilotnih letjelica (Index), najveća ruska rafinerija obustavila rad (Index), Zelenski je istaknuo da će upravo “bitka na nebu” odlučiti konačni ishod ovog sukoba: “Putin će shvatiti kad 1000 dronova poleti prema Moskvi” (Index)
Pobjeda nad Amerikom nakon Trumpove intervencije s crvenim kartonom bio je veliki korak za Belgiju, ali još veći za nogomet, navijače, kao i za sve protivnike autokrata koji misle da mogu lako gaziti pravila i institucije (24 sata)… on sam nakon utakmice izjavio: “Dali su mu crveni, nisam znao što je to. Zvao sam FIFA-u …” (Index)
U Hrvatskoj je u prvih šest mjeseci ostvareno više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što je otprilike isto kao i lani (Jutarnji)
Bačić: U Hrvatskoj nedostaje 236.000 stanova, iako ih je 600.000 prazno (Index)
36. summit čelnika NATO-a u Ankari, stigao i Milanović: Saveznici proračune podižu na pet posto BDP-a i ugovaraju nabavu oružja vrijednu milijarde, u fokusu Ukrajina i razgovori o mogućem članstvu, završna deklaracija potvrđuje članak 5, Rusiju označava kao prijetnju, a Iran poziva na red (Jutarnji)
Potvrđena presuda Marine Le Pen za prevaru. Neće se moći kandidirati 2027. (Index)
Inspektorat zatvorio veliko zagrebačko gradilište na Savskoj i Vukovarskoj (tportal), zatvorena i još dva, nastale gužve, oglasio se i Grad Zagreb: “određene manje neusklađenosti” (Index)
U Saboru okršaji zbog Thompsona i Mile Kekina, Bulj prijetio da će dovesti otpad pred Vladu, Dalija Orešković najavila podizanje kaznene prijave protiv Dražena Keleminca koji je ponovno prosvjedovao pred njezinim domom (N1)
Podravkina tvrtka Belje povećala dobit za 300 posto, radnicima veće plaće (Danica)
SP: Argentina gubila 2:0 od Egipta, preokrenula na 3:2 s još jednim poništenim golom Egipćana (Index), komentar: mjesec dana gledamo turnir na kojem se golovi poništavaju milimetrima, suce vraćaju s aerodroma, a crveni kartoni suspendiraju telefonskim pozivom iz Bijele kuće (Index)
WHO: Novi toplinski val već nastaje nad Atlantikom, Europa će se kuhati (Index)
Turizam na Kubi ima sve – od rajskih pješčanih plaža do španjolskih kolonijalnih utvrda. Nedostaju samo – turisti… gospodarstvo im pada nakon niza sankcija (N1), hoće li reforme to promijeniti? Pitanje koje postavlja Economist (a prenosi Jutarnji)
CRO Demoskop: Pad potpore HDZ-u i SDP-u, na trećem mjestu Možemo s nešto većom podrškom, raste pesimizam građana (Index)
Uhićen napadač iz Čakovca, bio je u bijegu u Sloveniji, sam se predao (Index)
Jadrolinija uvela novu liniju prema Italiji. Plovidba će trajati četiri sata (Jutarnji)
Hrvatski građani od danas imaju novu priliku za zaradu: Država izdaje čak milijardu eura obveznica, iznos kamatne stope oko 3,1 posto (Poslovni)