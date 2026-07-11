Književnik Vladimir Arsenijević pretučen u Beogradu uoči komemoracije za Srebrenicu (N1)
Protiv HAVC-a i Ministarstva kulture i medija podnesena je kaznena prijava zbog moguće zloporabe programa filmskog cash rebate poticaja HAVC-a putem mreže povezanih tvrtki. One, zbog nedovoljne provjere, novac iz državnog proračuna slijevaju izvan Hrvatske (Nacional)
Infantino u problemu zbog afere s crvenim kartonom igraču SAD-a, iako se vjeruje da će osigurati i idući mandat na čelu FIFA-e, bit će vjerojatno spriječen u naumu proširenja Svjetskog klupskog prvenstva (Sportske)
Italija gradi golemi most do Sicilije. Proglasili su ga vojnim projektom (Index)
Kulturnu iskaznicu aktiviralo gotovo 4000 mladih. Najviše kupuju knjige i idu u kino (Index)
Preminula je Wally Funk, najstarija žena ikad na svemirskom letu (Bug)
U Europi zaplijenjeno više od 200.000 lažnih kondoma, prodavali se kao igračke, potrošači izloženi riziku od prenošenja spolnih bolesti (Index)
Peskov: Putin spreman na razgovor s Trumpom (Index)
Finci u šoku: Tijelo ajatolaha prevozilo se u kamionu finskog trgovačkog diva Kesko? Pokrenuta istraga (Jutarnji, tportal)
Rasprava o inflaciji u Saboru: Možete moliti, kao što to radi Andrej Plenković, trgovce da ne podižu cijene hrane iz uvoza. Ali ako nemate ono svoje domaće na polju, u moru, u staji, svinjcu, kokošinjcu i u proizvodnom pogonu domaće prehrambene industrije, onda nemate ni onaj prvi kvadratić u slagalici hrvatskog, našeg suvereniteta (N1)
Tko će biti u stručnom stožeru Slavena Bilića kao novog izbornika: pomoćnici Danilo Butorović i Dean Računica te trener vratara Vatroslav Mihačić, kao i Vedran Ćorluka (Sportske), za Dalića već navodno ima ponuda: iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Meksika, Saudijske Arabije, Katara, Južne Koreje, Kolumbije… (Sport klub)
Počeo 73. Pula Film Festival: vodič kroz festivalske dane (Pula)
Dok traje pogreb Hameneija, odjekuju novi napadi. Sirene se čule i u Jordanu (Index), u američkom napadu u Iranu oštećena željeznička linija prema gradu u kojem će biti pokopan Hamenei, cijena nafte zasad ne divlja (Index),
EU upozorava: Kriminalci sve češće vrbuju djecu preko gaming platformi (Index)
Za 100 milijuna eura prodan zagrebački Avenue Mall, kupio ga je suvlasnik City Center One-a u Splitu (Index)
SAD pokrenuo nove napade na Iran, Trump noćas objavljivao slike i snimke (Index)
Puhovski za N1: Milanović može srušiti Plenkovića, ali ne želi opet biti premijer (Index)
Karlovčani zbog mutne vode traže uključivanje državnih institucija, nedopuštene količine teških metala (HRT)
Mate Pavić posljednji je hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Wimbledonu. Najbolji hrvatski tenisač u parovima u srijedu je izborio polufinale u All England Clubu sa svojim partnerom Marcelom Arevalom (Sport klub)
Rusi htjeli tankerima poslati gorivo na Krim. Našli se na meti ukrajinskih dronova (Index)
Tonino Picula ocijenio je situaciju u Srbiji jako lošom i predložio Europskoj komisiji da suspendira financiranje Srbije iz fonda Plan za rast i razvoj zapadnog Balkana (Index)
Milanović iz Ankare: “Najiskreniji je Trump, on je ovdje došao kao trgovac oružjem” (N1), “Neću sudjelovati na parlamentarnim izborima” (Jutarnji)
Tri medalje i tri skandala. Index donosi ključne trenutke Zlatka Dalića kao izbornika Hrvatske
Carina je spriječilaunos 970 jednokratnih elektroničkih cigareta, odnosno vapeova koje su putem interneta naručivali maloljetnici, prenosi Net.hr, sve je više otrovanja proizvodima koji se reklamiraju kao THC vapeovi, iako to najčešće nisu, kažu iz hitne KBC-a Zagreb (Jutarnji)
Država ulaže pola milijuna eura u povratak iseljenika. Šipić: Trebamo ih (N1)
Rusi priznali: Najveći napad na Moskvu u zadnje dvije godine, na moskovsku regiju poslano je više više od 430 bespilotnih letjelica (Index), najveća ruska rafinerija obustavila rad (Index), Zelenski je istaknuo da će upravo “bitka na nebu” odlučiti konačni ishod ovog sukoba: “Putin će shvatiti kad 1000 dronova poleti prema Moskvi” (Index)
Pobjeda nad Amerikom nakon Trumpove intervencije s crvenim kartonom bio je veliki korak za Belgiju, ali još veći za nogomet, navijače, kao i za sve protivnike autokrata koji misle da mogu lako gaziti pravila i institucije (24 sata)… on sam nakon utakmice izjavio: “Dali su mu crveni, nisam znao što je to. Zvao sam FIFA-u …” (Index)
U Hrvatskoj je u prvih šest mjeseci ostvareno više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što je otprilike isto kao i lani (Jutarnji)
Bačić: U Hrvatskoj nedostaje 236.000 stanova, iako ih je 600.000 prazno (Index)