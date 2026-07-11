Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Jutarnji obišao šest zagrebačkih kupališta, usporedili radna vremena, čistoću, gužve i cijene, od Mladosti do rooftop bazena
  • U Memorijalnom centru u Potočarima danas obilježena 31. godišnjica srebreničkog genocida (Klix)
  • HUP: Hrvatska je među vodećim svjetskim proizvođačima transformatora (Poslovni)
  • Prosječna zagrebačka neto plaća za travanj iznosila 1782 eura, medijalna 1495 (HRT)
  • Književnik Vladimir Arsenijević pretučen u Beogradu uoči komemoracije za Srebrenicu (N1)
  • Protiv HAVC-a i Ministarstva kulture i medija podnesena je kaznena prijava zbog moguće zloporabe programa filmskog cash rebate poticaja HAVC-a putem mreže povezanih tvrtki. One, zbog nedovoljne provjere, novac iz državnog proračuna slijevaju izvan Hrvatske (Nacional)

Slične vijesti

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Infantino u problemu zbog afere s crvenim kartonom igraču SAD-a, iako se vjeruje da će osigurati i idući mandat na čelu FIFA-e, bit će vjerojatno spriječen u naumu proširenja Svjetskog klupskog prvenstva (Sportske)
  • Italija gradi golemi most do Sicilije. Proglasili su ga vojnim projektom (Index)
  • Kulturnu iskaznicu aktiviralo gotovo 4000 mladih. Najviše kupuju knjige i idu u kino (Index)
  • Preminula je Wally Funk, najstarija žena ikad na svemirskom letu (Bug)
  • U Europi zaplijenjeno više od 200.000 lažnih kondoma, prodavali se kao igračke, potrošači izloženi riziku od prenošenja spolnih bolesti (Index)
Danas (11:00)

Brze i kratke

  • Na autocestama se stvaraju kilometarske kolone, vozače čeka i nevrijeme (Večernji)
  • Novi dokumenti iz afere skijaškog saveza: mjesečno se navodno isplaćivalo između 90.000 i 160.000 eura putem fiktivnih računa, izvlačenje trajalo 26 godina (24sata Jutarnji)
  • Teška nesreća u Slavoniji, poginuo policajac koji se vraćao s posla (Index)
  • Umro je Đorđe Kadijević (94), redatelj kultnog filma Leptirica (Jutarnji)
  • SP: Španjolska pobijedila Belgiju 2:1, u polufinalu igrat će protiv Francuske (Index)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Zalužni: unatoč ruskim problemima na bojištu i uspješnosti ukrajinskih dalekometnih udara na energetsku infrastrukturu, ne smije se pretpostavljati da je Rusija izgubila rat (Jutarnji)
  • Novo poskupljenje goriva od utorka: benzin skuplji za 3 centa, dizel za 8 (RTL, N1)
  • Nacional: Hajdaš Dončić ne želi podržati Milanovića u dvoboju s Plenkovićem jer se boji da će mu biti takmac u utrci za premijera
  • Rast hrvatskog gospodarstva 2,5 posto u ovoj i 2,3 posto u 2027. godini (Poslovni)
  • Počinje 12. Ultra Europe festival u Splitskom parku mladeži, policija objavila posebne mjere (HRT)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Putin nedavno potvrdio probleme s nestašicom goriva. Rusija uvozi gorivo od Kazahstana, Indije i Bjelorusije (Index)
  • Ukrajinci se sve više opiru novačenju, prevrnuli službeno vozilo institucije zadužene za vojnu evidenciju i mobilizaciju u Lavovu, izbili neredi (Telegram)
  • Cavtat i Konavle proglašeni su najelegantnijom obalnom destinacijom u Europi za 2026. godinu prema izboru platforme European Best Destinations (Index)
  • Mate Pavić izborio svoje peto finale Wimbledona u karijeri, u parovima s Marcelom Arevalom (Sport klub)
  • Avatar načelnika  u češkom selu odgovara na pitanja građana (DW)
  • Jürgen Klopp preuzima klupu njemačke nogometne reprezentacije, zarađivat će više od 7 milijuna eura godišnje (tportal)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Izrael: Iran priprema atentat na Trumpa; američki predsjednik: Prvi sam na listi za odstrel (Jutarnji)
  • HDZ i DP postigli su dogovor o tekstu saborske rezolucije kojom će zatražiti reformu izbornog sustava u BiH kako bi se Hrvatima zajamčilo da sami biraju svog člana Predsjedništva (tportal)
  • Toplinski val sa zapada Europe sporo se premješta prema istoku, a nad naše krajeve maksimum će dosegnuti oko 17. srpnja, kada možemo očekivati maksimalne temperature zraka i do 40 °C (N1, Jutarnji)
  • SP: Francuska pobijedila Maroko 2:0 i ušla u polufinale SP-a (Index)
  • Hajduk je u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedio slovačku Žilinu 2:0 (Net)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Peskov: Putin spreman na razgovor s Trumpom (Index)
  • Finci u šoku: Tijelo ajatolaha prevozilo se u kamionu finskog trgovačkog diva Kesko? Pokrenuta istraga (Jutarnji, tportal)
  • Rasprava o inflaciji u Saboru: Možete moliti, kao što to radi Andrej Plenković, trgovce da ne podižu cijene hrane iz uvoza. Ali ako nemate ono svoje domaće na polju, u moru, u staji, svinjcu, kokošinjcu i u proizvodnom pogonu domaće prehrambene industrije, onda nemate ni onaj prvi kvadratić u slagalici hrvatskog, našeg suvereniteta (N1)
  • Tko će biti u stručnom stožeru Slavena Bilića kao novog izbornika: pomoćnici Danilo Butorović i Dean Računica te trener vratara Vatroslav Mihačić, kao i Vedran Ćorluka (Sportske), za Dalića već navodno ima ponuda: iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Meksika, Saudijske Arabije, Katara, Južne Koreje, Kolumbije… (Sport klub)
  • Počeo 73. Pula Film Festival: vodič kroz festivalske dane (Pula)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Dok traje pogreb Hameneija, odjekuju novi napadi. Sirene se čule i u Jordanu (Index), u američkom napadu u Iranu oštećena željeznička linija prema gradu u kojem će biti pokopan Hamenei, cijena nafte zasad ne divlja (Index),
  • EU upozorava: Kriminalci sve češće vrbuju djecu preko gaming platformi (Index)
  • Za 100 milijuna eura prodan zagrebački Avenue Mall, kupio ga je suvlasnik City Center One-a u Splitu (Index)
  • Umrla legendarna pjevačica Bonnie Tyler (75), njezini poznati hitovi su ‘Total Eclipse of the Heart‘, ‘Holding Out for a Hero‘ i ‘It’s a Heartache‘ (tportal)
  • Hrvatska je zadnjeg dana lipnja imala 1,8 milijuna zaposlenih, odnosno osiguranika mirovinskog, najviše od 1991. (Danica)
  • Heinzelova postaje žarište: Na 16.000 kvadrata planira se novi kompleks, čekaju se pruga i linijski park (Bauštela)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • SAD pokrenuo nove napade na Iran, Trump noćas objavljivao slike i snimke (Index)
  • Puhovski za N1: Milanović može srušiti Plenkovića, ali ne želi opet biti premijer (Index)
  • Karlovčani zbog mutne vode traže uključivanje državnih institucija, nedopuštene količine teških metala (HRT)
  • Mate Pavić posljednji je hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Wimbledonu. Najbolji hrvatski tenisač u parovima u srijedu je izborio polufinale u All England Clubu sa svojim partnerom Marcelom Arevalom (Sport klub)
  • Mastodon objavili kratki film u čast poginulog bivšeg člana Brenta Hindsa (Ravno do dna)
  • Zapadna Europa zabilježila najtopliji lipanj otkako postoje mjerenja (Index), od vikenda očekuje se novi toplinski val, temperature bi u regiji mogle dosegnuti i više od 40 stupnjeva (Index)
Srijeda (23:00)

Brze i kratke

  • Rusi htjeli tankerima poslati gorivo na Krim. Našli se na meti ukrajinskih dronova (Index)
  • Tonino Picula ocijenio je situaciju u Srbiji jako lošom i predložio Europskoj komisiji da suspendira financiranje Srbije iz fonda Plan za rast i razvoj zapadnog Balkana (Index)
  • Milanović iz Ankare: “Najiskreniji je Trump, on je ovdje došao kao trgovac oružjem” (N1), “Neću sudjelovati na parlamentarnim izborima” (Jutarnji)
  • Tri medalje i tri skandala. Index donosi ključne trenutke Zlatka Dalića kao izbornika Hrvatske
  • Carina je spriječila unos 970 jednokratnih elektroničkih cigareta, odnosno vapeova koje su putem interneta naručivali maloljetnici, prenosi Net.hr, sve je više otrovanja proizvodima koji se reklamiraju kao THC vapeovi, iako to najčešće nisu, kažu iz hitne KBC-a Zagreb (Jutarnji)
  • Država ulaže pola milijuna eura u povratak iseljenika. Šipić: Trebamo ih (N1)
Srijeda (17:00)

Brze i kratke

  • Trump: Primirje s Iranom je završilo! (N1)
  • Rusi priznali: Najveći napad na Moskvu u zadnje dvije godine, na moskovsku regiju poslano je više više od 430 bespilotnih letjelica (Index), najveća ruska rafinerija obustavila rad (Index), Zelenski je istaknuo da će upravo “bitka na nebu” odlučiti konačni ishod ovog sukoba: “Putin će shvatiti kad 1000 dronova poleti prema Moskvi” (Index)
  • Europski obavještajci: Rusiji prijeti ogromna bankarska kriza (Index)
  • Pobjeda nad Amerikom nakon Trumpove intervencije s crvenim kartonom bio je veliki korak za Belgiju, ali još veći za nogomet, navijače, kao i za sve protivnike autokrata koji misle da mogu lako gaziti pravila i institucije (24 sata)… on sam nakon utakmice izjavio: “Dali su mu crveni, nisam znao što je to. Zvao sam FIFA-u …” (Index)
  • U Hrvatskoj je u prvih šest mjeseci ostvareno više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što je otprilike isto kao i lani (Jutarnji)
  • Bačić: U Hrvatskoj nedostaje 236.000 stanova, iako ih je 600.000 prazno (Index)