Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (16:00)

Brze i kratke

  • Strašna eksplozija u predgrađu Kijeva, pogođeno skladište streljiva (Index)
  • Microsoft, Amazon i Google zagađuju okoliš kao trećina Francuske (Index)
  • Cvate turizam u brazilskim favelama. “Više ljudi nego kod kipa Krista Otkupitelja” (Index)
  • Tužna komemoracija: U Potočarima pokopani posmrtni ostaci deset žrtava genocida (DW)
  • U Hrvatskoj je prošle godine rođeno 32.936 djece, što je 361 dijete više nego 2024. godine (Index)
  • Korlaet: Želimo fond gradskih stanova za priuštivi najam povećati za još 1000 (HRT)
  • Umro američki senator Lindsey Graham (71), istaknuti republikanac i bliski politički saveznik predsjednika Donalda Trumpa (Jutarnji)

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Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Amerikanci napali Iran, Teheran uzvratio: Eksplozije u Dohi, na udaru i Emirati i Jordan, Hormuz zatvoren (Jutarnji)
  • Novi alat Mete. Bilo tko odsad može vaše Instagram fotografije koristiti za AI slike, no može se isključiti (Wired, Index)
  • SP: Argentina pobijedila Švicarsku u produžecima 3:1 i ušla u polufinale SP-a (Index), Engleska izbacila Norvešku 2:1 (Index)
  • Veliki požar na Korčuli, vatrogascima pomogla kiša, pogledajte prizore (Jutarnji)
  • Danas stabilnije, a slijedi vruć tjedan… krajem tjedna mjestimice tempererature će dosegnuti i 40 °C (N1)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Jutarnji obišao šest zagrebačkih kupališta, usporedili radna vremena, čistoću, gužve i cijene, od Mladosti do rooftop bazena
  • U Memorijalnom centru u Potočarima danas obilježena 31. godišnjica srebreničkog genocida (Klix)
  • HUP: Hrvatska je među vodećim svjetskim proizvođačima transformatora (Poslovni)
  • Prosječna zagrebačka neto plaća za travanj iznosila 1782 eura, medijalna 1495 (HRT)
  • Književnik Vladimir Arsenijević pretučen u Beogradu uoči komemoracije za Srebrenicu (N1)
  • Protiv HAVC-a i Ministarstva kulture i medija podnesena je kaznena prijava zbog moguće zloporabe programa filmskog cash rebate poticaja HAVC-a putem mreže povezanih tvrtki. One, zbog nedovoljne provjere, novac iz državnog proračuna slijevaju izvan Hrvatske (Nacional)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Infantino u problemu zbog afere s crvenim kartonom igraču SAD-a, iako se vjeruje da će osigurati i idući mandat na čelu FIFA-e, bit će vjerojatno spriječen u naumu proširenja Svjetskog klupskog prvenstva (Sportske)
  • Italija gradi golemi most do Sicilije. Proglasili su ga vojnim projektom (Index)
  • Kulturnu iskaznicu aktiviralo gotovo 4000 mladih. Najviše kupuju knjige i idu u kino (Index)
  • Preminula je Wally Funk, najstarija žena ikad na svemirskom letu (Bug)
  • U Europi zaplijenjeno više od 200.000 lažnih kondoma, prodavali se kao igračke, potrošači izloženi riziku od prenošenja spolnih bolesti (Index)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Na autocestama se stvaraju kilometarske kolone, vozače čeka i nevrijeme (Večernji)
  • Novi dokumenti iz afere skijaškog saveza: mjesečno se navodno isplaćivalo između 90.000 i 160.000 eura putem fiktivnih računa, izvlačenje trajalo 26 godina (24sata Jutarnji)
  • Teška nesreća u Slavoniji, poginuo policajac koji se vraćao s posla (Index)
  • Umro je Đorđe Kadijević (94), redatelj kultnog filma Leptirica (Jutarnji)
  • SP: Španjolska pobijedila Belgiju 2:1, u polufinalu igrat će protiv Francuske (Index)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Zalužni: unatoč ruskim problemima na bojištu i uspješnosti ukrajinskih dalekometnih udara na energetsku infrastrukturu, ne smije se pretpostavljati da je Rusija izgubila rat (Jutarnji)
  • Novo poskupljenje goriva od utorka: benzin skuplji za 3 centa, dizel za 8 (RTL, N1)
  • Nacional: Hajdaš Dončić ne želi podržati Milanovića u dvoboju s Plenkovićem jer se boji da će mu biti takmac u utrci za premijera
  • Rast hrvatskog gospodarstva 2,5 posto u ovoj i 2,3 posto u 2027. godini (Poslovni)
  • Počinje 12. Ultra Europe festival u Splitskom parku mladeži, policija objavila posebne mjere (HRT)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Putin nedavno potvrdio probleme s nestašicom goriva. Rusija uvozi gorivo od Kazahstana, Indije i Bjelorusije (Index)
  • Ukrajinci se sve više opiru novačenju, prevrnuli službeno vozilo institucije zadužene za vojnu evidenciju i mobilizaciju u Lavovu, izbili neredi (Telegram)
  • Cavtat i Konavle proglašeni su najelegantnijom obalnom destinacijom u Europi za 2026. godinu prema izboru platforme European Best Destinations (Index)
  • Mate Pavić izborio svoje peto finale Wimbledona u karijeri, u parovima s Marcelom Arevalom (Sport klub)
  • Avatar načelnika  u češkom selu odgovara na pitanja građana (DW)
  • Jürgen Klopp preuzima klupu njemačke nogometne reprezentacije, zarađivat će više od 7 milijuna eura godišnje (tportal)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Izrael: Iran priprema atentat na Trumpa; američki predsjednik: Prvi sam na listi za odstrel (Jutarnji)
  • HDZ i DP postigli su dogovor o tekstu saborske rezolucije kojom će zatražiti reformu izbornog sustava u BiH kako bi se Hrvatima zajamčilo da sami biraju svog člana Predsjedništva (tportal)
  • Toplinski val sa zapada Europe sporo se premješta prema istoku, a nad naše krajeve maksimum će dosegnuti oko 17. srpnja, kada možemo očekivati maksimalne temperature zraka i do 40 °C (N1, Jutarnji)
  • SP: Francuska pobijedila Maroko 2:0 i ušla u polufinale SP-a (Index)
  • Hajduk je u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedio slovačku Žilinu 2:0 (Net)
Četvrtak (23:00)

Brze i kratke

  • Peskov: Putin spreman na razgovor s Trumpom (Index)
  • Finci u šoku: Tijelo ajatolaha prevozilo se u kamionu finskog trgovačkog diva Kesko? Pokrenuta istraga (Jutarnji, tportal)
  • Rasprava o inflaciji u Saboru: Možete moliti, kao što to radi Andrej Plenković, trgovce da ne podižu cijene hrane iz uvoza. Ali ako nemate ono svoje domaće na polju, u moru, u staji, svinjcu, kokošinjcu i u proizvodnom pogonu domaće prehrambene industrije, onda nemate ni onaj prvi kvadratić u slagalici hrvatskog, našeg suvereniteta (N1)
  • Tko će biti u stručnom stožeru Slavena Bilića kao novog izbornika: pomoćnici Danilo Butorović i Dean Računica te trener vratara Vatroslav Mihačić, kao i Vedran Ćorluka (Sportske), za Dalića već navodno ima ponuda: iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Meksika, Saudijske Arabije, Katara, Južne Koreje, Kolumbije… (Sport klub)
  • Počeo 73. Pula Film Festival: vodič kroz festivalske dane (Pula)
Četvrtak (17:00)

Brze i kratke

  • Dok traje pogreb Hameneija, odjekuju novi napadi. Sirene se čule i u Jordanu (Index), u američkom napadu u Iranu oštećena željeznička linija prema gradu u kojem će biti pokopan Hamenei, cijena nafte zasad ne divlja (Index),
  • EU upozorava: Kriminalci sve češće vrbuju djecu preko gaming platformi (Index)
  • Za 100 milijuna eura prodan zagrebački Avenue Mall, kupio ga je suvlasnik City Center One-a u Splitu (Index)
  • Umrla legendarna pjevačica Bonnie Tyler (75), njezini poznati hitovi su ‘Total Eclipse of the Heart‘, ‘Holding Out for a Hero‘ i ‘It’s a Heartache‘ (tportal)
  • Hrvatska je zadnjeg dana lipnja imala 1,8 milijuna zaposlenih, odnosno osiguranika mirovinskog, najviše od 1991. (Danica)
  • Heinzelova postaje žarište: Na 16.000 kvadrata planira se novi kompleks, čekaju se pruga i linijski park (Bauštela)
Četvrtak (11:00)

Brze i kratke

  • SAD pokrenuo nove napade na Iran, Trump noćas objavljivao slike i snimke (Index)
  • Puhovski za N1: Milanović može srušiti Plenkovića, ali ne želi opet biti premijer (Index)
  • Karlovčani zbog mutne vode traže uključivanje državnih institucija, nedopuštene količine teških metala (HRT)
  • Mate Pavić posljednji je hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Wimbledonu. Najbolji hrvatski tenisač u parovima u srijedu je izborio polufinale u All England Clubu sa svojim partnerom Marcelom Arevalom (Sport klub)
  • Mastodon objavili kratki film u čast poginulog bivšeg člana Brenta Hindsa (Ravno do dna)
  • Zapadna Europa zabilježila najtopliji lipanj otkako postoje mjerenja (Index), od vikenda očekuje se novi toplinski val, temperature bi u regiji mogle dosegnuti i više od 40 stupnjeva (Index)