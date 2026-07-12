Književnik Vladimir Arsenijević pretučen u Beogradu uoči komemoracije za Srebrenicu (N1)
Protiv HAVC-a i Ministarstva kulture i medija podnesena je kaznena prijava zbog moguće zloporabe programa filmskog cash rebate poticaja HAVC-a putem mreže povezanih tvrtki. One, zbog nedovoljne provjere, novac iz državnog proračuna slijevaju izvan Hrvatske (Nacional)
Infantino u problemu zbog afere s crvenim kartonom igraču SAD-a, iako se vjeruje da će osigurati i idući mandat na čelu FIFA-e, bit će vjerojatno spriječen u naumu proširenja Svjetskog klupskog prvenstva (Sportske)
Italija gradi golemi most do Sicilije. Proglasili su ga vojnim projektom (Index)
Kulturnu iskaznicu aktiviralo gotovo 4000 mladih. Najviše kupuju knjige i idu u kino (Index)
Preminula je Wally Funk, najstarija žena ikad na svemirskom letu (Bug)
U Europi zaplijenjeno više od 200.000 lažnih kondoma, prodavali se kao igračke, potrošači izloženi riziku od prenošenja spolnih bolesti (Index)
Peskov: Putin spreman na razgovor s Trumpom (Index)
Finci u šoku: Tijelo ajatolaha prevozilo se u kamionu finskog trgovačkog diva Kesko? Pokrenuta istraga (Jutarnji, tportal)
Rasprava o inflaciji u Saboru: Možete moliti, kao što to radi Andrej Plenković, trgovce da ne podižu cijene hrane iz uvoza. Ali ako nemate ono svoje domaće na polju, u moru, u staji, svinjcu, kokošinjcu i u proizvodnom pogonu domaće prehrambene industrije, onda nemate ni onaj prvi kvadratić u slagalici hrvatskog, našeg suvereniteta (N1)
Tko će biti u stručnom stožeru Slavena Bilića kao novog izbornika: pomoćnici Danilo Butorović i Dean Računica te trener vratara Vatroslav Mihačić, kao i Vedran Ćorluka (Sportske), za Dalića već navodno ima ponuda: iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Meksika, Saudijske Arabije, Katara, Južne Koreje, Kolumbije… (Sport klub)
Počeo 73. Pula Film Festival: vodič kroz festivalske dane (Pula)
Dok traje pogreb Hameneija, odjekuju novi napadi. Sirene se čule i u Jordanu (Index), u američkom napadu u Iranu oštećena željeznička linija prema gradu u kojem će biti pokopan Hamenei, cijena nafte zasad ne divlja (Index),
EU upozorava: Kriminalci sve češće vrbuju djecu preko gaming platformi (Index)
Za 100 milijuna eura prodan zagrebački Avenue Mall, kupio ga je suvlasnik City Center One-a u Splitu (Index)