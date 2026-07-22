Bloomberg: Rusija mijenja plan za okupirane dijelove Ukrajine. Više ih ne želi vratiti (Index)
U Ukrajini prosvjeduju protiv smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova (Index), vojni analitičar: Zelenski priprema teren za iduće izbore. Svatko tko mu se približi po popularnosti mora biti na neki način uklonjen (HRT, Index),
Iz Dunava kod Vukovara izronila golema olupina, pronađeni novinski članak iz 1937. godine mogao bi pomoći u rasvjetljavanju njegova podrijetla, moglo bi se raditi o potonulom šlepu austrijske parobrodske tvrtke (N1)
Trgovački lanac s najviše dućana u Hrvatskoj (Studenac) je prezadužen i ima ozbiljnih problema u servisiranju obveza (Danica)
Skunk Anansie u Šibeniku: U sat i pol nitko nije spustio glavu niti da pogleda rezultat finala SP-a (Ravno do dna)
Trump predlaže Infantina za novog glavnog tajnika UN-a, Guterresu krajem godine istječe mandat (Jutarnji)
Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) uputila upozorenje da se hrvatsko svinjogojstvo nalazi na rubu potpunog bankrota. Domaći proizvođači bore se za opstanak pod pritiskom uvoza i velikih gubitaka, dok je afrička svinjska kuga dodatna prijetnja opstanku sektora (HRT)
Šuta traži oduzimanje koncesije Brodosplitu. “Grad gubi milijune zbog njih” (Index)
Butković: Istarski ipsilon u punom profilu bit će završen početkom 2027. (Index)
EU kaznio AliExpress s 550 milijuna eura, platforma nije učinkovito spriječila prodaju ilegalnih, nesigurnih i krivotvorenih proizvoda (Index)
Tragedija u Rugvici: U Savi pronađena tijela trojice nestalih stranaca (HRT, tportal)
Jugozapad Europe pogađa toplinski val, temperature i do 47 stupnjeva na Pirenejskom poluotoku (Poslovni)
Dok raste prijetnja Rusije, Pariz i Berlin klize u rivalstvo koje sabotira zajedničke kapacitete, Njemačka se osvećuje za propast megaprojekta (Jutarnji)
Gradonačelnik Dubrovnika Franković otkrio zašto je dobio policijsku zaštitu: Donijeli smo restriktivan GUP, pritisak na gradske službe velik je. Svi koji žele i mogu graditi prije samog usvajanja novog GUP-a žele ishodovati dokumentaciju kako bi mogli graditi. Ja sam zaustavio te procese (N1)
Umro je mladi hrvatski poduzetnik Filip Mihalić (27), poznat iz afere s covid testovima (Varaždinske vijesti), nalazio se u Dominkanskoj Republici? Ministarstvo vanjskih poslova još nije dobilo potvrdu o smrti (Index)
Ogorec o sukobu na Bliskom istoku: Možemo očekivati daljnju eskalaciju (HRT, tportal)
Humanoidni roboti već se testiraju u Ukrajini, naoružane verzije moguće do 2027. (Mreža)
Luka Modrić produžuje ugovor s Milanom na još jednu godinu, od reprezentacije bi se mogao oprostiti 6. listopada na Poljudu u Ligi nacija, kada igramo protiv aktualnog svjetskog prvaka, Španjolske (tportal)
5 najboljih hrvatskih filmova ovogodišnjeg Pula Film Festivala: Sitni lopovi, Ono što treba činiti, Svadba, Koke i Male stvari (Index)
Najljepši rooftop barovi u Zagrebu za uživanje tijekom toplih mjeseci (Journal)
Kreće obnova Autobusnog kolodvora Zagreb, sanirat će čelične konstrukcije kolodvora, radi se i na sustavu vatrodojave, informacijskom sustavu i ugrađivanju automatskih barijera za sanitarni čvor (Poslovni)
Muškarac koji je opljačkao benzinsku i salon u Novom Zagrebu je savjetnik u HNB-u (Index)
Zagreb nastavlja uklanjati grafite, očišćene 74 zgrade (Index)
Nakon SP-a 15 od 48 izbornika napustilo svoje reprezentacije (HRT)
Udar groma pobio 97 crnonosih ovaca u švicarskim Alpama (Index)
Godišnje se preko interneta ukrade 500 milijardi $, samo u Kambodži internetske prijevare godišnje mogu donositi i do 19 milijardi dolara(Jutarnji)
SP: Zlatna lopta otišla je u ruke Rodrija, najbolji mladi igrač je Pau Cubarsi, a najbolji golman Unai Simon. Kylian Mbappe s deset je golova Zlatna kopačka (Sportske), Španjolci krenuli podići trofej, a onda se među njima pojavio Trump… (N1), ‘Furija’ je postala prvi svjetski prvak u povijesti koji je kroz cijeli turnir primio samo jedan gol (tportal)
Netanyahu možda dolazi u New York. Mamdani već provjerava može li ga uhititi (tportal)
Andrew i Tristan Tate nalaze se u samici nakon uhićenja u Miamiju, tvrdi njihov odvjetnik, UK zatražilo njihovo izručenje (Index)
Na veliku obljetnicu u Salzburgu postavljene stotine pozlaćenih Mozartovih kipića (HRT)
Danas nestabilno, mjestimice kiša i grmljavina (HRT)
Novi EES sustav stvara kaos u europskim zračnim lukama: “Znao sam da će biti loše, ali ne toliko” (N1)
Index: Pavlek je znao da ga istražuju, pokušao naknadno opravdati poslovne odnose sa stranim firmama
Ministarstvo kulture do sada obnovilo 50-ak kulturnih objekata stradalih u potresu (HRT)
Večeras od 21 sat finale SP-a (Index), Collina prvi put komentirao poništeni gol Hrvatske protiv Portugala: Sustav je zabilježio kontakt lopte s glavom, a ne kosom, tehnologija je tu da pomogne sucima, premda se nadamo da je se koristi što manje (Index), Ibrahimović predviđa da će pobjednik SP-a biti Španjolska ( Sportske)
Umro je Vilko Žiljak, jedan od pionira računalne grafike te koautor dizajna hrvatske kune (Jutarnji)