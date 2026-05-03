Kad serveri ožive
Budućnost računalstva: Cortical Labs gradi biološke podatkovne centre
Australski startup Cortical Labs postavlja temelje prve svjetske mreže “bioloških podatkovnih centara” u Melbourneu i Singapuru. Njihov sustav CL1 integrira laboratorijski uzgojene ljudske neurone s klasičnom elektronikom. Ova tehnologija nadilazi puko teoretsko istraživanje; nakon što su neurone na čipu uspješno naučili igrati Pong, znanstvenici su sada savladali i pojednostavljenu verziju kultnog Dooma. Cilj je stvoriti energetski učinkovitija računala koja uče poput živih organizama, čime se briše granica između biološke inteligencije i hardvera. Bug donosi i ostale tjedne novosti iz svijeta tehnologije