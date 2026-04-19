Pamet u tegli

Čovjek koji je ukrao Einsteinov mozak: Anatomija jedne bizarne krađe
Nakon smrti Alberta Einsteina 1955. godine, patolog Thomas Harvey protuzakonito je prisvojio njegov mozak. Iako je genij želio kremaciju bez obilježja, Harvey je desetljećima čuvao mozak u staklenkama, naknadno dobivši uvjetno dopuštenje obitelji za znanstvena istraživanja. Harvey je uzorke slao stručnjacima diljem svijeta, a studije su sugerirale specifičnosti u parijetalnim režnjevima, povezanim s matematikom. Godine 1998. Harvey je vratio preostale dijelove bolnici u Princetonu. Tako je čovjek koji nije želio spomenik postao predmetom polustoljetne bizarne znanstvene potrage za tajnom genijalnosti. Ima i dokumentarac o tome. CBC, Interesting Engineering