Trčanje za pametne i one koji to žele postati
Mišići se grade u glavi: Mozak je ključni pokretač tjelesne izdržljivosti
Nova studija na miševima, objavljena u časopisu Neuron, otkriva da fizički napredak ovisi o promjenama u hipotalamusu (VMH). Istraživači su otkrili da stanice koje proizvode protein SF-1 upravljaju načinom na koji tijelo koristi energiju i adaptira se na napor. Kada su te stanice bile blokirane nakon treninga, miševi nisu postizali bolju izdržljivost unatoč vježbanju. S druge strane, njihova stimulacija poboljšala je rezultate. Zaključno, vježbanje doslovno “trenira” mozak da učinkovitije upravlja resursima, što sugerira da su neurološke promjene preduvjet za fizičku spremnost. Nat Geo