Kad kulturna revolucija stane na naslovu
Cenzura u Velikoj Gorici: Otkazan festival “Oglade” zbog Labrovićevog performansa
Prvog listopadskog vikenda 2025. u Velikoj Gorici trebao se po treći put održati festival Oglede, posvećen izvedbenoj i suvremenoj umjetnosti. Međutim, organizatorice festivala donijele su tešku odluku o otkazivanju cijelog programa zbog pritiska da cenzuriraju performans Siniše Labrovića. Sam Labrović izražava iznenađenje “malom fašističkom kulturnom revolucijom”. Ističe da su pritisak vršile osobe koje nisu ni vidjele performans, sudeći samo po naslovu. Otkazivanje dovodi u pitanje ne samo slobodu izražavanja, već i egzistenciju umjetnika, upozoravajući na opasnost autocenzure. TV prilog Vide TV