Cenzura u Velikoj Gorici: Otkazan festival "Oglade" zbog Labrovićevog performansa - Monitor.hr
Danas (12:00)

Kad kulturna revolucija stane na naslovu

Cenzura u Velikoj Gorici: Otkazan festival “Oglade” zbog Labrovićevog performansa

Prvog listopadskog vikenda 2025. u Velikoj Gorici trebao se po treći put održati festival Oglede, posvećen izvedbenoj i suvremenoj umjetnosti. Međutim, organizatorice festivala donijele su tešku odluku o otkazivanju cijelog programa zbog pritiska da cenzuriraju performans Siniše Labrovića. Sam Labrović izražava iznenađenje “malom fašističkom kulturnom revolucijom”. Ističe da su pritisak vršile osobe koje nisu ni vidjele performans, sudeći samo po naslovu. Otkazivanje dovodi u pitanje ne samo slobodu izražavanja, već i egzistenciju umjetnika, upozoravajući na opasnost autocenzure. TV prilog Vide TV


24.09. (10:00)

Nemamo samo mi zabranitelje

Duga povijest cenzure u umjetnosti: Na udaru nije javni moral, već subverzija

Povijest umjetnosti ujedno je povijest cenzure: od ikonoklazma i Michelangelova “krojača gaća” do uklanjanja Banksyjeva murala pred londonskim sudom. Razlozi se mijenjaju – vjera, država, moral, tržište – ali obrazac ostaje isti: ono što vrijeđa nije golotinja ni provokacija, nego izazov autoritetu. Primjeri, od Goye i Daumiera do Ai Weiweija i Serrana, pokazuju da današnje društvo jednako nervozno reagira na umjetnost kao i nekadašnja inkvizicija. Čak je i Muzej zabranjene umjetnosti u Barceloni zatvoren – ne zbog političkog pritiska, nego zbog štrajka radnika, paradoksalno potvrđujući da sloboda i kapital rijetko idu ruku pod ruku. tportal

19.09. (16:00)

Kad daljinski više ne bira program

Hollywood na MAGA pogon: Progresivni glasovi zamijenjuju se reality showom i biblijskim blokbusterima

Smrt Roberta Redforda simbolizira kraj liberalne Hollywoodske ere. Američka industrija zabave sve se više okreće desno, ukidajući emisije kritičara Trumpa poput Kimmela i Colberta. Medijski konglomerati, povezani s Trumpom, prestrukturiraju programe i vlasništvo, dok DEI inicijative nestaju. Streaming i ekonomski pritisci potiču razvoj religioznog i konzervativnog sadržaja, poput „Sound of Freedom“. Hollywood danas više traži sigurnu zaradu nego društvenu kritiku, a opstanak znači uklapanje u MAGA ideologiju. DW

31.08. (21:00)

Kad ti i koncert mora imati disclaimer

Ono što se događa nije samo niz slučajnih otkazivanja. To je sistemski pritisak na kulturu

Muzika pred cenzurom. Ono što se događa širom regije u posljednjih godinu dana nije slučajnost. Od Siska do Solina, od Zaječara do Beograda, rijedak je dan da neki izvođač ne otkaže nastup iz “političkih razloga”. Dok se jedni pozivaju na solidarnost s protestima, drugi jednostavno nestaju s popisa bez objašnjenja. Ovaj red otkazivanja otkriva nešto važno o trenutku u kojem živimo – muzika nije nikada bila samo zabava, ali rijetko kad je bila ovako glasno politična. Radi se o pokušaju kontrole onog prostora gdje su uvijek nastajale najvažnije poruke o slobodi i otporu. Kad glazbenici moraju birati između nastupa i savjesti, kad festivali postaju bojna polja, a šutnja postaje politički čin – znamo da smo duboko u krizi. Muzika je uvijek bila zrcalo društva. Trenutačno nam pokazuje prilično mračnu sliku. Muzika

31.08. (01:00)

Kultura zabranjivanja - jedina kultura koja ima konstantu

Mala enciklopedija zabrana: od Frljića do cajki

Incident u Benkovcu i pobuna braniteljskih udruga protiv festivala Fališ u Šibeniku samo su nastavak duge povijesti kulturnih zabrana u Hrvatskoj. Na udaru su bili svi – od Frljićevih predstava i filma Ministarstvo ljubavi, preko Bajage, Brene i Prijović, do Thompsona i Šerbedžije (ali i Marilyna Mansona, pa i nedavno benda Žen). Zabranjivalo se zbog ideologije, uvrijeđenih osjećaja, pa i bacanja čarapa s bine. I dok Hrvati najradije pune klubove na cajkama, najviše otkazivanja bilježe srpski izvođači. U konačnici, lijevi i desni, antifašisti i branitelji – svi se slažu barem u jednome: nekoga treba zabraniti. tportal

18.05. (18:00)

Prvo su došli po pjevače, nismo se bunili

Sloboda govora u SAD-u je na vrlo niskim granama, Trumpove poruke Springsteenu i Taylor Swift su zastrašujuće

Političari su često bili meta protestnih muzičara, bilo da je riječ o pjesmama ili o komentarima i zapravo su vrlo nevoljko odgovarali na uglavnom opravdane prozivke. Teško se sjetiti bilo kog od njih da je onako zaprijetio nekom od svojih kritičara kako je to učinio Donald Trump Bruceu Springsteenu.

Situacija je mnogo dramatičnija: ako Trump i njegova koalicija besprizornih doista uspije ušutkati Springsteena, kao što su do sada već uspjeli s nepoćudnim nevladinim udrugama, sucima i medijima, onda imamo crno na bijelo da je najmoćnija svjetska država i službeno prešla na fašizam. I službeno, s Ruskom Federacijom imat će više sličnosti nego razlika. Ušutkivanje Springsteena je poruka da pravo slobodnog izražavanja mišljenja više ne vrijedi, a ako ga svejedno odlučite iznijeti, pobrinite se bar da se svidi vladajućima. Ravno do dna

15.03. (23:00)

Istina? Samo ona koja im puni džepove

Postnikov: SAD oligarhija će nam diktirati kako izgleda sloboda? Evo kako je sami prakticiraju

Sva je prilika da će nam američka oligarhija američku slobodu govora i američku slobodu tržišta narednih godina utjerivati u kosti, pa nije naodmet da provjerimo kako ta sloboda izgleda u praksi. Ako netko pritom ima bilo kakvih iluzija, osnivač Amazona Jeff Bezos brzo će ih raspršiti. Njegova sloboda govora, kao što smo vidjeli, počiva na zabrani da se o slobodi govori bilo što osim onoga što misli vlasnik ogledno uglednih novina.Marku Zuckerbergu je dugo bila kriva država za cenzuru na Facebooku, a sada za provjeru istine kopira Muskov X.

A Bivši Twitter, odranije poznat kao toksična medijska naprava, u međuvremenu je – bez većeg spora i otpora – postao dezinformacijski horror show mržnje i uvreda. Tako nekako, u osnovnim crtama, izgleda putanja medijskog biznisa koji danas propisuje što je sloboda, a što pod slobodu ne spada. Boris Postnikov za Novosti.

01.02.2024. (23:00)

No pasaran

Vučetić: Politička korupcija novinarstvu želi oduzeti riječ i djelo

Istinsko novinarstvo je stvarateljska aktivnost, ono usavršava svijet, čini ga boljim. Ovo nije idealizirani prikaz novinarstva, ono ili pripada stvaranju novog, savršenijeg i poželjnijeg ljudskog svijeta ili, naprotiv, nije riječ o novinarstvu. Novinari napad na novinarstvo doživljavaju kao napad na sebe, zato se bune kada ih se pokušava ušutkati. Prosvjed u Zagrebu je prosvjed protiv pokušaja ušutkavanja ove stvarateljske profesije. U fazi pokušaja ušutkavanja još uvijek postoji šansa da novinarstvo, kao javna stvar, odnosno kao svojevrsni dnevnički zapis dostojanstvenog javnog uma, vlastitim snagama sebe obrani.

To je prosvjed za novinarstvo bez brnjice, odnosno to je otpor prema namjeri političkih nasilnika da novinare pretvore u poslušnike koruptivnih struktura. Politička korupcija nema mjere, ona teži prema tome da zahvati sve segmente stvarnosti, pa tako i istinu. Marko Vučetić za Autograf.

17.12.2023. (15:00)

(Ne)sretna nacija

U Kini se na internetu počeo cenzurirati i pesimizam

Samo između 2021. i 2022. u Kini je ugašeno 10.500 internetskih stranica, izbrisano je 1,35 milijardi računa te je izbrisano 76 milijuna poruka, zbog kršenja kineskih suludih internetskih zakona. Ovaj novi pokušaj kontrole na društvenim mrežama usmjeren je na posrnulo gospodarstvo zemlje, a mladi, pretežito generacija Z, svoje nezadovoljstvo upravo iskazuju online. Posrnulo gospodarstvo posebno je utjecalo na mlade Kineze, a podaci pokazuju da je nezaposlenost mladih u Kini na rekordnim razinama, a na proljeće je iznosila 20 posto. Brojke su bile toliko loše da ih je vlada odlučila jednostavno prestati dijeliti, a u kolovozu je juan pao na najnižu razinu u 16 godina u odnosu na dolar. Lider

06.09.2023. (21:00)

To su ti ljudi koji kvare današnju mladež. A ovim drugima želim da i dalje pjevaju

Današnje zabrane svirki uglavnom su iz političkih razloga, iako uglavnom proizvode kontraefekt

Završni dio feljtona u fokus stavlja zabranjivanje nastupa uživo koji su, kada se doslovce sve zbroji postali glavna cenzorska aktivnost upravo vremena u kojem živimo. Zabranjeni koncerti prije su bili teška ekskluziva. Tko ih je imao na početku karijere, poslije se mogao neumjereno hvaliti kako je nekad bio pravednički buntovan, nepokolebljiv u borbi protiv sistema, šikaniran i progonjen, a nakon svega zabranjen jer ga nisu mogli drugačije ušutkati. Zabrana je prvoklasan materijal za besplatnu reklamu. Kod nas u Hrvatskoj i blizu nas u BiH zabrane koncerata u 2023. postale su česte skoro kao vremenske nepogode. U njima nema vanjskih faktora kakve nalazimo u ukrajinskom fajlu, gdje su zabranili Laibach zbog izjava o proxy ratu. Dok su na meti uglavnom pjevači narodnjaka, otkazivanje su na svojoj koži doživjeli i Let 3, ali i Jimmy Stanić kojem je nakon ulaska u Domovinski pokret otkazan koncert u Sisku, u kojem stoluje SDP. Ravno do dna

28.08.2023. (16:00)

Mangupi vam kvare dijete

Besmisleni kriteriji za cenzuriranje glazbe: Jugoslavenstvo, rock na ekavici, bilo što što podsjeća na terorizam…

Peti dio feljtona govori o hrvatskoj medijskoj direktivi uklanjaju tragova panjugoslavenskog kulturnog identiteta tijekom devedesetih i kasnije, MTV-ijevoj rasnoj diskriminaciji, američkim praksama žestoke cenzure nakon terorističnog napada na WTC, kao i nemogućnostima uvođenja cenzure u današnji internetski prostor. U ratnom režimu HRT-a među nepoželjnim sadržajima nije bila samo muzika od tamo nego i ona od prije, ako bi se posumnjalo u političku podobnost autora. Stranački medijski djelatnici raspoređeni na HRT dobili su direktivu da s ekrana uklanjaju tragove panjugoslavenskog kulturnog identiteta i na tome su radili doista udarnički, svakog dana u tri smjene. Tako su zabranjivani i Haustor i Azra. Nadalje, pad MTV-a počeo je čim su mu rijalitiji postali važniji od muzike, a ubrzan je nezaustavljivom ekspanzijom novih medija. Ravno do dna