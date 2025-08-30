Kultura zabranjivanja - jedina kultura koja ima konstantu
Mala enciklopedija zabrana: od Frljića do cajki
Incident u Benkovcu i pobuna braniteljskih udruga protiv festivala Fališ u Šibeniku samo su nastavak duge povijesti kulturnih zabrana u Hrvatskoj. Na udaru su bili svi – od Frljićevih predstava i filma Ministarstvo ljubavi, preko Bajage, Brene i Prijović, do Thompsona i Šerbedžije (ali i Marilyna Mansona, pa i nedavno benda Žen). Zabranjivalo se zbog ideologije, uvrijeđenih osjećaja, pa i bacanja čarapa s bine. I dok Hrvati najradije pune klubove na cajkama, najviše otkazivanja bilježe srpski izvođači. U konačnici, lijevi i desni, antifašisti i branitelji – svi se slažu barem u jednome: nekoga treba zabraniti. tportal