Kultura zabranjivanja - jedina kultura koja ima konstantu

Političari su često bili meta protestnih muzičara, bilo da je riječ o pjesmama ili o komentarima i zapravo su vrlo nevoljko odgovarali na uglavnom opravdane prozivke. Teško se sjetiti bilo kog od njih da je onako zaprijetio nekom od svojih kritičara kako je to učinio Donald Trump Bruceu Springsteenu.

Situacija je mnogo dramatičnija: ako Trump i njegova koalicija besprizornih doista uspije ušutkati Springsteena, kao što su do sada već uspjeli s nepoćudnim nevladinim udrugama, sucima i medijima, onda imamo crno na bijelo da je najmoćnija svjetska država i službeno prešla na fašizam. I službeno, s Ruskom Federacijom imat će više sličnosti nego razlika. Ušutkivanje Springsteena je poruka da pravo slobodnog izražavanja mišljenja više ne vrijedi, a ako ga svejedno odlučite iznijeti, pobrinite se bar da se svidi vladajućima. Ravno do dna